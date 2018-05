A középszakasz utolsó mérkőzését vívja a KTE-Duna Aszfalt

A következő napokban a Körmend körül forog majd a világ a KTE-Duna Aszfalt játékosainak, edzői­nek. A hírös városi együttes ugyanis a közép­szakaszt a dunántúli csapat otthonában fejezi be a hétvégén, majd a jövő héttől a vasiak ellen kezdi meg a rájátszást.

A férfi élvonalbeli bajnokság középszakaszának felsőházában az utolsó fordulót rendezik a hétvégén. A KTE-Duna Aszfalt szombaton Körmendre látogat. A 18 órakor kezdődő találkozónak nincs különösebb tétje – bár a Körmendnek nagy szüksége lenne egy önbizalom-­növelő győzelemre, mert a középszakaszban csupán egy mérkőzést nyertek –, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a vasi együttes a negyedik, míg a hírös városi alakulat az ötödik helyen kezdi meg a rájátszás negyeddöntőjét. Egyben ez azt is jelenti, hogy a kecskemétiek épp a Körmenddel csatáznak a négy közé jutásért, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Biztos vagyok benne, hogy mindkét csapat szeme előtt már a play off lebeg – mondta Forray Gábor, a KTE-Duna Aszfalt vezetőedzője. – A szombati mérkőzést arra használjuk, hogy építsük a saját együttesünket. Lehetőséget szeretnék adni azoknak, akik eddig kevesebb szerepet kaptak. A körmendi csarnokban pillanatok alatt kiderül, hogy kire lehet számítani a folytatásban. Kemény csata vár ránk jövő keddtől, és biztos vagyok benne, hogy nem három találkozón dől el, hogy kijut a legjobb négy közé. A párharc során nagy jelentősége lesz annak, hogy kinek hosszabb a kispadja.

A felsőház másik meccsén a Szolnok a Falcót fogadja.

Így folytatódik a play off

Idén változás történt a play off menetrendjében, a válogatott programja miatt nem az elmúlt évek során megszokott szerda-szombat-­kedd-péntek-vasárnap ritmusban játszanak a csapatok – számolt be róla a bb1.hu portál. Miután az Alba Fehérvár és az Egis Körmend is jól szerepelt a nemzetközi porondon, ezért a középszakasz is a tervezettnél később tudott elkezdődni, így a rájátszást is kénytelen volt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének illetékes bizottsága besűrűsíteni, hogy Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány együttesének megfelelő ideje legyen felkészülni a világbajnoki selejtezőkre.

A csapatok elfogadták a változást, íme a negyeddöntő programja. 1. meccs: 2018. május 15., kedd; 2. meccs: 2018. május 18., péntek; 3. meccs: 2018. május 21., hétfő; 4. meccs: 2018. május 23., szerda; 5. meccs: 2018. május 25., péntek.

A KTE a Körmend otthonában kezd, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart.