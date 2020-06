A következő szezont tervezik az akadémiánál Kecskeméten

Bár a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia utánpótláscsapatai edzésben lesznek június közepéig, a háttérben már zajlik a 2020/2021-es szezon tervezése, szervezése.

Az már tény, hogy két új trénerrel frissült az akadémia stábja, Pelikán István és Fükő Péter az SC Hírös-Éptől érkezett a Széktói Stadionba.

Pelikán István már dolgozott a KTE LA kötelékében, az előző szezonban az SC Hírös-Épnél zajló szakmai munkáért felelt, most azonban visszatért hozzánk. Régi-új edzőnk eddig főleg a kisebb korosztályok munkájáért felelt, így lesz ez a jövőben is:

– 2006 óta edzősködöm, az SC Hírös-Ép mellett korábban egy évet már eltöltöttem az akadémia kötelékében is – jelentette ki Pelikán István. – Akkor párhuzamosan dolgoztam a két egyesületnél, tavaly nyáron azonban felkértek a szakmai munka irányítására, ami, úgy éreztem, hogy teljes embert kíván meg. Most azzal a céllal tértem vissza az akadémiára, a bozsikos korosztályokhoz, hogy szakmailag tovább fejlődhessek.

– Egerben dolgoztam nyolc évet, az utolsó két-három évben már én voltam a kiscsoport szekcióvezetője U11-ig – utalt szakmai életútjának előzményeire Fükő Péter. – Kecskemétre tavaly nyáron tettem át a székhelyemet, ekkor kerültem az SC Hírös-Ép-hez, ahol az U8-as korosztály volt az enyém. Szeretnék segíteni új klubomnak is, bízom benne, hogy tudok is.

A jövő héten szerdán 17 órától toborzóra várja az ifjú labdarúgó-palántákat az akadémia, öt korosztályban tartanak kiválasztó napot a Széktói Stadionba. Ezen a délutánon a 2010–2014-es korcsoportok labdarúgás iránt érdeklődő tagjait várják. A részvétel feltétele a jelentkezés leadása az egyesület honlapján.