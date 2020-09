A KLC és a Kecel megosztozott a pontokon

A két forduló után még pont nélkül álló Kecskeméti LC a biztatóan rajtoló, és a MOL Magyar Kupában az utolsó akadályon elbukó Kecelt fogadta a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában. A két csapat megosztozott a pontokon.

A két csapat augusztus elején már találkozott, akkor a MOL Magyar Kupa megyei fordulójában, akkor a Kecelnek sikerült győznie a Kecskeméti LC otthonában. A kecskemétiek nagyon akarták a pontokat, ugyanakkor szerettek volna visszavágni is a kupamérkőzésért. A mérkőzésen több helyzetet dolgozott ki a hazai csapat, ám még büntetőből sem sikerült bevenniük a nagyszerű napot kifogó vendégkapus, Gerner Dániel kapuját, és mivel ezúttal a kecelieknek sem sikerült a ziccereikből egyet sem kihasználniuk, döntetlenre végződött a mérkőzés.

– Sajnos megint egy agyon nyert mérkőzést buktunk el – bosszankodott a lefújást követően a kecskemétiek mestere, Nagy Lajos. – Nagyon sajnálom, mert még tizenegyest is hibáztunk, és két olyan ziccerünk is volt, amikor csak a kapussal álltunk szemben, de ezt is megúszta az ellenfelünk. A csapatom mindent megtett annak érdekében, hogy nyerjünk, de nem sikerült. Most egy ilyen szériában vagyunk. A Kecel csak az utolsó húsz percben jelentett veszélyt a kapunkra, de az újonc kapusunk Berta Csaba jól helyt állt, gratulálok neki. Úgy érzem, hogy a Kecel szerencsés volt ezen a mérkőzésen és így tudott elvinni tőlünk egy pontot.

– Azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született ezen a mérkőzésen – elemzett a keceli vezetőedző, Kis Péter. – A kapusunk, Gerner Dániel szenzációsan védett, mert megfogott egy tizenegyest és még két ziccert is. Természetesen nekünk is voltak helyzeteink, de azok sajnos kimaradtak, ezért mondom azt, hogy igazságos a döntetlen.

Kecskeméti LC–Kecel FC 0–0

Kecskemét, 220 néző, vezette: Vörös Gábor (Fülöp József, id. Péter-szabó Ottó)

Kecskeméti LC: Berta – Csordás, Balázs, S. Juhász, Varga M., Patvaros, Gaál (Bozsik 9.), Szűcs, Tóth K. (Maczelka 65.), Kőrös, Major (Győri 79.) Edző: Nagy LAjos.

Kecel: Gerner – Torma, Patai B., Nna Nna, László, Bajnok (Varga S. 46.), Sibalin, Brindza (Doszpod 53.), Sendula J., Csáki, Herczeg P. Edző: Kis Péter.

Sárga lap: László a 49., Patai B. a 93. percben.