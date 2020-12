A kiskunfélegyházi szeniorok lelkesek

Öt évvel ezelőtt alakult meg a kiskunfélegyházi Kiskun Vízi és Szabadidő SE, amely szenior úszókat foglalkoztat. A huszonhárom tagot számláló egyesület az elmúlt időszakban több országos bajnokságon is sikeresen szerepelt.

– A megalakulásunk után egy évvel már versenyeken is részt vettünk – mondja Ónodi László elnök. – A jelenlegi keretben tízen vagyunk olyanok a tagok közül, akik úszómúlttal rendelkeznek. Korábban a Fáklya egyesületben versenyeztünk, amelynek a vezetőedzője Kulinka Vilmos volt, Madács Imre dédunokája. Ő Párizsban, az Európa-­bajnokságon 1500 méteres gyorsúszásban remekelt, de világbajnokságon is részt vett.

A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége minden évben kiadja az éves versenyprogramot, ami nyolc-tíz versenyt jelent egy évben. Ebben vannak rövid pályás magyar bajnokságok, ötvenméteres szabadtéri, valamint fedett pályás viadalok. A 800 méter kivételével ugyanazok a számok vannak, mint a felnőtt­versenyeken, vagyis 50, 100, 200, 400 és 1500 méteres gyors. Minden úszó mind a négy úszásnemben (gyors, mell, hát, pillangó) indulhat. A mix vegyes váltóban két férfi és két nő versenyez különböző úszásnemben. A gyorsváltóban külön indulnak a férfiak és külön a nők.

– A legutóbbi versenyünkön, Hódmezővásárhelyen 13 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szereztünk – számolt be a közelmúlt sikereiről az elnök. – Hetente három alkalommal edzünk, de a vírushelyzet miatt ez most nem lehetséges, mert az uszodát is bezárták. Az elmúlt évek alatt sikerült ezt a jó kis csapatot összehozni, közöttünk vannak többszörös magyar bajnokok. 2017-ben Budapesten részt vettünk a szenior-világbajnokságon is. Minden világbajnokság után ugyanis a szenioroknak is rendeznek vb-t. Mivel ezúttal a fővárosunk volt a házigazda, nem hagytuk ki ezt a lehetőséget. Sebők János, Ónodi László, Provics András, Holló Szabó Viktor és Simon Géza képviselte az egyesületünket. Sebők Jani érte el a legjobb eredményt, korcsoportjában a 12. lett. Változó korú a tagságunk, én 74 éves vagyok, és ezzel a legidősebb. Ladányi Endréné 72 éves, és van még egy hölgytagunk, Csenki Klára, aki 74 éves. A legfiatalabb versenyzőnk Palásti Éva, ő harmincéves. Az edzői feladatokat Sebők János látja el, ő adja a tanácsokat, de általában mindenki tudja már, hogyan kell felkészülni a versenyekre. Önellátók vagyunk, ebben az évben semmilyen anyagi támogatást nem kaptunk az önkormányzattól. Az elmúlt évben ötvenezer forintot vehettünk át, de az semmire sem volt elegendő. A sportot mindenki saját zsebből finanszírozza, de a sport szeretete visz bennünket előre.

Ónodi László 1963 óta úszik. Abban az időben megyei városi versenyek is voltak, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason és Baján, amelyeket minden időszakban más-más helyen tartottak meg. Tóth Ákossal, Petrezselyem Jánossal és Csőgör Endrével együtt ők tartották a vegyes megyei csúcsot. Az évadnyitó versenyt minden évben Szentesen rendezik meg januárban. Ez nagy valószínűséggel a vírushelyzet miatt ezúttal elmarad, egyelőre ugyanis edzeni sem tudnak.

Borítóképünk illusztráció.