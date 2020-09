A Kiskunfélegyháza legyőzte NB III.-as ellenfelét

A Mol Magyar Kupa 6. fordulójában a Kiskunfélegyházi HTK a Majosi SE-t fogadta. A vendégek ebben az évben szerepelnek először az NB III.-as bajnokság Közép csoportjában, korábban megnyerték a Tolna megyei I. osztályt.

A kiskunfélegyháziak bizakodtak, hogy sikerül továbbjutniuk a kupában, mivel ellenfelük hasonló erőt képvisel. Az elmúlt évben még ők is megyei I.-ben játszottak.

A találkozó tapogató játékkal kezdődött, mindkét csapat próbálkozott, de a befejezések nem sikerültek, egészen a 72. percig. Ekkor Magony ment el a jobb oldalon, a beadást pedig Nagy Viktor a jobb alsó sarokba lőtte, 1–0. Ezt követően kezdett igazán játszani a KHTK, és több helyzetet is kidolgozott. A mérkőzés hajrájában a vendégek tűzijátékot tartottak a hazaiak kapujánál, de a labda nem jutott a hálóba. A Kiskunfélegyházi HTK győzelmével továbbjutott a következő fordulóba.

Kiskunfélegyházi HTK – Majosi SE 1–0 (0–0)

Kiskunfélegyháza, 200 néző. Vezette: Virág András (Csöngető Endre, Vida Sándor)

KHTK: Oroszi T. – Urbán, Magony, Valkai, Oroszi D., Nagy V. (Bálint 86.), Ábel, Huszka, Kulcsár, Tóth I., Nagy D. (Makai 77.). Vezetőedző: Némedi Norbert

Majos: Genzler – Kovács G., Kovács E. (Dér 77.), Széles, Hock, Lizák, Petrovics (Vituska 50.), Pál A., Simó, Pál M. (Tamás5 0.), Nagy Zs. Vezetőedző: Tihanyvári László

Gólszerző: Nagy V. 72. Sárgalap: Magony 20., Nagy V. 86., Ábel 89., ill. Pál A. 35., Kovács G.51. Vituska 74.

Némedi Norbert: Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk, nekünk ezt az iramot még szokni kell. A második félidőben az NB III-as csapat jobb erőben volt nálunk. Akadtak lehetőségek mind a két oldalon, talán egy kicsivel nekünk volt több, főleg a mérkőzés elején. A második félidőbe az egy igazán nagy helyzetünket ki is tudtuk használni, amivel meg tudtuk nyerni a meccset. Az elmúlt bajnoki mérkőzéseken feláldoztunk mindent a támadások miatt, kicsit a védekezés nem úgy működött, mint kellett volna. Ez a mérkőzés jó alkalom volt arra, hogy a védekezésünket rendbe tegyük, jól is működött, mert olyan nagy lehetőségeik nem voltak a vendégeknek. Minden siker egy pozitív élmény, és remélem, hogy ez a siker majd lendületet ad a bajnokságban is.

Tihanyvári László: Ez a mérkőzés hűen tükrözte a jelenlegi helyzetünket. Tizenhárom játékos hiányzott, éppen, hogy ki tudtunk állni. Gyengén játszottunk, nem érdemeltünk volna győzelmet. Szerettünk volna túllépni a Kiskunfélegyházán, de ezzel a játékkal nem nyerhettünk.