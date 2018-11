A Kiskőrösi LC lett az őszi első

A Kiskőrösi LC a megyei első osztályban rég nem látott sikeres őszt futott, hiszen hosszú évek óta vártak már a szurkolóik arra, hogy csapatuk a bajnokság felénél az élbolyban tanyázzon. Nos, az idén nem hogy az élbolyban, de egyenesen az élen várhatják a tavaszt. Az őszi bajnok Kiskőrös csapatkapitányát, Bányai Mátét kérdeztük az őszi idényről.

– Új edző érkezett a nyáron a csapathoz. Mennyiben változott a munka? És milyen célokkal vágtatok nekik az őszi idénynek?

– Úgy gondolom, hogy egy remek edzőt sikerült a vezetőségnek a csapat élére kinevezni. Már az alapozás elején éreztem, hogy mindenki szeretné megmutatni egy eddig nem látott arcát, és bebizonyítani Miskovicz Bálintnak, hogy helye van a csapatban, és ennek meg is lett a gyümölcse, mert mindenki száztíz százalékot nyújtotta edzéseken is. A vezetőség és Miskovicz Bálint azt a célt tűzte ki hogy az első háromban szeretné a csapatot látni. Ennek fényében is igazoltunk a nyáron, nem sok játékost, de minőségieket. A legnagyobb fogásunk talán Salami Eugene megszerzése volt, akitől sok gólt vártunk. Mellette a védelembe érkezett a kiskőrösi származású Hajnal Gábor, aki szintén nagy erősítésnek számított. Rajtuk kívül Horváth Róbert tért vissza és egy fiatal játékos, Simon Dominik érkezett még a Városföld csapatából.

– Mennyire vagy elégedett a csapat őszi teljesítményével?

– Teljes mértékben elégedett vagyok a csapattal, hiszen remek őszi szezont produkáltunk, csak gratulálni tudok az egész társaságnak. A megszerzett harminckét pontunk önmagért beszél. Tizenhárom mérkőzésből csak egyszer kaptunk ki, és csak kétszer játszottunk döntetlent, tízszer pedig győztesen hagytuk el a pályát. Őszi bajnokok lettünk, amire már nagyon régen nem volt példa Kiskőrösön, tehát a vezetőség elvárásait maximálisan teljesítettük, és ami talán még fontosabb, a szurkolóink is újra lelkesednek. Azt nem mondom, hogy visszatértek hozzánk, mert előtte is mellettünk állnak, most azonban az eredményeinkkel sikerült őket feltüzelnünk, idegenbe is szívesen elkísérnek minket.

– Mi volt az ősz legnagyobb pozitívuma és negatívuma?

– A legnagyobb pozitívum az volt, hogy sikerült Kalocsán megtörni az átkot, és végre győzni tudtunk. Remek csapatmunkával nyertük meg azt a mérkőzést, és magam is ki tudtam venni a részem két góllal a sikerből. Az ősz negatívuma a Kiskunfélegyházától elszenvedett hazai vereségünk. Pedig azon a meccsen vezettünk 1–0-ra, de engem a saját butaságom miatt kiállítottak, és azt követően, tíz emberrel nagy arányú vereséget szenvedtünk.

– Kiket emelnél ki a csapatból az őszi teljesítményük alapján és miért?

– Úgy gondolom, hogy az ősz legjobbja Ámann Márk volt. Az ő kapuban nyújtott teljesítménye nagy biztonságot adott az előtte játszóknak, minden mérkőzésen oda tette magát, és bravúrokat is bemutatott, ha kellett, de még Salami Eugene, Molnár Tamás, Hajnal Gábor is remek teljesítményt nyújtottak, és igazi motorjai voltak a csapatnak. De a felsorolás nem lehet teljes, mert egy igazi csapat voltunk végig, és ez meglátszik az eredményen is, ráadásul mindehhez párosult egy remek edző. Miskovicz Bálint végig feltüzelve küldte ki a csapatot, és ő maga is száz száztíz százalékon égett a kispad mellett a csapattal.

– Saját magad teljesítményével mennyire vagy elégedett?

– Természetesen nem vagyok megelégedve, hiszen mindig lehetne jobbat nyújtani, de azért a csapattal együtt jómagam is sikeres őszt tudhatok magam mögött. Ötször sikerült az ellenfelek kapujába is betalálnom,az pedig, hogy éppen én lettem ebben a remek csapatban a csapatkapitány, boldoggá tett, és eleve nagy lökést adott az indulásnál. Próbáltam is kihozni magamból a maximumot, és igazi vezérként viselkedni.

– Mit vársz a tavasztól?

– Nagyon remélem hogy remekül fel tudunk majd készülni, sikerült egy jó alapozáson részt vennünk, és akkor mehetünk akár a bajnoki címért is. Jó pihenést kívánok minden csapatnak, és sikeres felkészülést.