A KHTK, a Kecskeméti LC és a Vadkert jutott fel a főtáblára

Szerdán vívták meg a megyei kupa 3. fordulójának a mérkőzéseit, amelyeken eldőlt, hogy az eleve országos táblán induló NB II.-es Duna Aszfalt TLC és NB III.-as Kecskeméti TE mellett mely három csapat képvi­seli Bács-Kiskun megyét.

Félegyházán a tavalyi bajnok és a 2. helyezett csapott össze. Mezőnyfölényben játszott ugyan a Jánoshalma, gólt azonban csak a KHTK rúgott, így megérdemelten jutott föl az országos főtáblára.

Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalmi FC 2–0 (1–0)

Kiskunfélegyháza, 100 néző. V.: Tóth R. (Kiss L., Apró).

KHTK: Oroszi – Bábi (Tóth, 58.), Magony, Koncz Zs., Tököli, Nagy D., Ábel (Palásti, 73.), Makány, Huszka, (Nagy V. ,58.), Antman, Kerepeczki. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

JFC: Urlauber – Szabó, Balázs, (Sunkovic, 27.), Gáspár, Stojanovics V., Jesic, Harnos, (Délceg, 83.), Körmöczki (Andelic, 56.), Szeibert, Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Gól: Ábel a 42., Palásti a 91. percben.

Sárga lap: Magony a 74., Antman a 60., Nagy a 72. p-ben.

Koncz Zsolt: – Örülök neki, hogy a két jó csapat mérkőzéséből mi kerültünk ki győztesen. A nagy meleg miatt a munkából érkező játékosokat nehéz volt motiválni, de nagyon szerettünk volna továbbjutni. Úgy gondolom, egy kicsivel többet is tettünk ellenfelünknél azért, hogy megszerezzük a győzelmet.

Sarok Attila, a Jánoshalma FC vezetője: – Az egész mérkőzésen uraltuk a játékot, ám a helyzeteinket kihagytuk. A fél csapatunk sérült, és a szegény embert még az ág is húzza. A kapusunknak alig volt dolga, egy szerencsétlen gólt kaptunk az első félidő végén, voltaképpen az első kapura rúgásból. Hetven–harmincas volt a labdabirtoklás a javunkra, mentünk az eredmény után, majd a 91. percben egy elveszített labda után megkaptuk a második gólt. A kupából kiestünk, így viszont mostantól minden energiánkkal csakis a bajnokságra koncentrálunk, meglátjuk, mire lesz ez elég.

Elképesztően nagy csatát vívott egymással a Kiskőrösi LC és a Kecskeméti LC. Mind a két csapat nagyon akarta a továbbjutást, ennek megfelelően az utolsó leheletéig küzdött a hatalmas kánikulában vívott, kiegyensúlyozott mérkőzésen. Kevés helyzetet alakítottak ki a csapatok, a két kapus azonban végig remek teljesítményt nyújtott. Ami pedig a lefújás után következett, az nagyon sokáig emlékezetes marad azok számára, akik látták. Az első kör után 3–3 volt az állás, azt követően viszont még harminckét büntetőt rúgtak a csapatok. Ámann négyszer is kivédte a kecskemétiek 11-esét, a helyzeti előnyt azonban egyszer sem tudta kihasználni a hazai gárda. Erdélyi végül, miután már majdnem fél órája lőtték a 11-eseket a csapatok, a negyvenkettedik próbálkozást hárította, és ezzel a Kecskeméti LC jutott tovább.

Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC 0–0, bünte­tőkkel 15–16

Kiskőrös, 200 néző, vezette Kiss Anikó Tünde (Petyrity József, Ézsiás Gábor).

Kiskőrös: Ámann – Katona (Oláh, 66.), Pintyi, Kapus, Salami, Madácsi, Rácz, Patai (Kovács B., 46.), Mokrickij, Vajda, Geiger (Polyák, 46. Edző: Miskovicz Bálint.

Kecskeméti LC: Erdélyi – Rákóczi, Csordás, Stein (Vass, 90.), Szűcs, Pusztai (Faragó, 64.), Zsoldos, Kőrös, Módra, Bozsik (Szedmák, 76.), Major. Edző: Nagy Lajos.

Sárga lap: Kapus a 30., Rácz a 45. percben.

Miskovicz Bálint: – Végtelenül szomorú vagyok, mert ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk, a 11-es párbaj is négyszer a kezünkben volt, hiszen négyszer előnyből rúghattunk. Elhibáztuk, nem lehet bántani senkit, sokan kénytelenségből álltak oda büntetőt rúgni. Igazi kupamérkőzés volt, nagyon sajnálom a srácokat, nagyon tovább akartunk jutni, el is követtek ennek érdekében mindent, de nem sikerült. Ez van.

Nagy Lajos: – Természetesen nagyon örülök a továbbjutásnak. Két egyenrangú csapat mérkőzésén sikerült felülkerekednünk. Rúgtunk egy kapufát is a rendes játékidőben. Az ellenfélnek két komoly helyzete volt, de ennyi véleményem szerint nekünk is volt. Egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet, igaz, hogy szerencse is kellett a továbblépéshez, de az összkép alapján megérdemeltük.

Kemény meccset vívott egymással a két szomszédvár, a Kecel és a Soltvadkert. A játékvezető három piros lapot is felmutatott, a hazaiak már az első játékrészben kaptak kettőt. A kettős emberhátrány ellenére a végén biztosította be a győzelmét a Vadkert.

Kecel FC–Soltvadkert 0–4 (0–1)

Kecel, 200 néző, vezette: Kiss Sándor (Szabó Laura, Borbényi Miklós).

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata (Bleszák, 75.), Krahulecz, Mindszenti, Sendula P. (Doszpod, 81.), Bajnok, Bányai (Kovács L., 66.), Sendula J., Csanádi, Herczeg P. Edző:

Szabó Attila.

Soltvadkert: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á. (Soproni, 67.), Frei (Font, 62.), Radics, Márki, Molnár, Szabó Sz., Szalai, Rimár (Pekker, 65.).

Gól: Rimár a 19., Radics a 74., Szabó Szabolcs a 79. és a 89. percben.

Sárga lap: Sendula P. a 38., Vata a 75., ill. Márki a 18., Szabó Sz. a 80. percben.

Kiállítva: Horváth Á. a 32., Mindszenti a 40., illetve Pekker a 85. percben.

Szabó Attila: – Véleményem szerint kritikán aluli volt a játékvezetés. Első félidőben két embert kiállítani a hazai csapatból, utána pedig semmi? Nem is igen tudok mit mondani. Gratulálok a Soltvadkertnek.

Holczimmer Tamás: – Rettentően boldogok vagyunk, hiszen nagyon nagy vágyunk valósult meg azzal, hogy feljutottunk az országos főtáblára. A mérkőzésen hamar megszereztük a vezetést, de a két kiállítás mintha minket zavart volna meg jobban, belekényelmesedtünk a meccsbe, és benne volt, hogy a hazai gárda kiegyenlít. Ami azért lett volna igen kellemetlen, mert egyébként helyzetek garmadáját dolgoztuk ki, ám sajnos ki is hagytuk őket. A végén ugyanakkor sikerült magabiztossá tenni a győzelmünket. Ismétlem, nagyon örülünk a továbbjutásnak, én pedig úgy érzem és abban reménykedem, hogy ezzel a győzelemmel végre megindultunk fölfelé.