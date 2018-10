A KHKT ellen javítana a JFC

A hétvégén a 10. fordulót játsszák a labdarúgó megyei bajnokság első osztályában. A Soltvadkert–Kiskőrös szomszédvári derbi mellett kiemelkedik a kínálatból a Jánoshalma–Kiskunfélegyháza csúcstalálkozó.

Vasárnap, 15.00

Akasztó FC–Lajosmizsei VLC

V.: Katona Balázs (Herceg Tamás, Patyi Bettina).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Továbbra is nagyszerű a hangulat a csapatnál, ezt a hangulatot a hétvégi győztes mérkőzés természetesen csak tovább javította. Hiányzónk sem lesz. Fiatal, szervezett, jó csapat a hétvégi ellenfelünk, a Lajosmizse. A kupából sikerült kivernünk őket, de bajnokságban legyőzni még soha nem, bajnokikon rendre döntetlent játszik egymással a két csapat. Itt az ideje, hogy ez a sorozat végre megtörjön, tehát mindenképpen győzni szeretnénk. Szeretnénk örömöt szerezni a szurkolóinknak is, akik biztatóan nagy létszámban állnak mellettünk. Bízunk a sikerben.V.

Harta SE–Kelebiai KNSK

V.: Kiss Gergely (Fogarasi Attila, Sipos László).

Varga Milán, a Harta támadója: – A keretünk sajnos a Kelebia elleni mérkőzés előtt sem túl bőséges. Lajos Loránd kiesett sárga lap miatt, Mikóczi Zoltán pedig továbbra sem bevethető. Ami engem illet, Akasztón már kaptam néhány percet, úgy fest, hogy sikerült talpra állnom a sérülésemből. A felnőtt keret tehát pillanatnyilag tizennégy főből áll. A múlt héten szép számmal kísértek el minket a szurkolóink, örömre sajnos nem volt okuk, legalább azt láthatták, hogy az akaraton semmi nem múlt részünkről. Most vasárnap mindenképpen nyerni szeretnénk. Az idei eredményekből látszik, hogy nekünk otthon kell gyűjtögetnünk a pontokat. A Kelebiát nem láttam még játszani, annyit hallottam róluk, hogy hajtós brigád. De ami minket illet, részünkről más nem jöhet szóba, csakis a győzelem.

Szabadszállás–Kalocsa FC

V.: Vörös Gábor (Fülöp József, Molnár Alex).

Pandur László, a Szabadszállás edzője: – Ha fogalmazhatok így, annak idején két nagy, azaz felnőtt csapat játékát szívtam magamba. Épp annyira szerettem a Szabadszállási Honvéd Radnóti SE-t, mint amennyire kalocsainak éreztem magam, hiszen az ottani technikumban voltam diák, így a Kalocsai VTSK ifistái között szabadszállásiként vitézkedhettem. Nagyon büszkék voltunk a VTSK eredményeire, bálványoztuk a nagycsapat játékosait. Így én személy szerint amolyan nosztalgiaérzéssel várom a Kalocsát. Ám azóta sok évtized eltelt. A mostani Kalocsára is büszke lehet a város és az egyesület, nem lesz egyszerű dolgunk ellenük. Feltérképeztem őket, két meccsüket személyesen is megnéztem. Alig van gyenge pontjuk, gyorsak, kőkeményen védekeznek, komolyan és veszélyesen támadnak. Nekünk is megvannak a fegyvereink. A sebességgel a mi fiatal csapatunknak sincs problémája, és ha játékosaink felhagynak a karitatív tevékenységgel, vagyis a nyert meccsek odaajándékozásával, és technikailag fegyelmezettebbek leszünk, akkor ebből a meccsből bármi lehet. Reményeink szerint kifejezetten nagy meccs lesz.

Jánoshalmi FC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Holczimmer Tamás (Sebestyén László, Bárth Zoltán).

Horváth Mihály, a Jánoshalmi FC elnöke: – A hétvégi mérkőzés rangadó a javából. Látszik az eredményekből, hogy a jánoshalmi csapatnak becsúszott egy-két fiaskó, ezért nagyon össze kell szednünk magunkat. A Félegyháza viszont feljövőben van, ennek okán egy nagyon jó mérkőzésre van kiáltás a hétvégén. Remélhetőleg sérültjeink is rendelkezésre állnak. Pont a középcsatárra lenne nagy szükségünk a góllövés miatt. Ha ő is bevethető lesz, akkor méltó ellenfelei leszünk a Félegyházának, és győzünk is.

Kecel FC–Bácsalmási PVSE

V.: Kovács Attila (Szalai Szabolcs, Halász József).

Kis Péter, a Kecel edzője: – Mindenképpen nyerni akarunk hazai pályán. Tudjuk, hogy a Bácsalmás sok döntetlent játszott, azt is, hogy erős és kiegyensúlyozott csapat. De mi is összeszedettek és felkészültek vagyunk, a múltkori hibáinkból pedig tanultunk.

Duna Aszfalt TVSE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Geleta Mihály (Farkas Norbert, Marton Renáta).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Hazai pályán minden mérkőzéshez úgy állunk hozzá, hogy begyűjtsük a három pontot. A bácsalmási második félidő tükrében mindenképpen bizakodóan nézhetünk a hétvégi meccs elé, olyan teljesítményt nyújtottunk, ami megalapozhatja a jövőt is. Az ellenfél hasonló helyzetben van, mint mi, tehát jó esélyünk van rá, hogy megnyerjük a mérkőzést.

Soltvadkerti TE–Kiskőrösi LC

V.: Csősz Balázs (Berendi Tamás, Szemerczki Erik).

Hatvanyi Edvárd, a Soltvadkert edzője: – Mi tagadás, voltunk már könnyebb helyzetben. Olyan szinten elfogytak a játékosaim, hogy az ifi és a felnőtt meccsre összesen huszonhárom főből tudok – idézőjelben – válogatni. Jellemző, hogy a múlt héten, a halasi mérkőzésen, amikor sérülés miatt cserélnem kellett, nem volt más választásom, mint a kapuba behozni az ifi kapust, és Frittmann Patrikot, a felnőtt kapusomat kihozni a mezőnybe. A hétvégi ellenfelünk, a Kiskőrös pedig lendületben van, ráadásul ez egy igazi szomszédvári rangadó. Ennek fényében, a rengeteg nehézség dacára mi más lehetne a célunk, mint a győzelem. Voltunk már máskor is nehéz helyzetben, győztük már le a Kiskőröst olyankor is, amikor a miénknél magasabb osztályban játszottak, és kerek a labda. Mindent el fogunk követni a győzelem érdekében.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Ami a keretünket illeti, mindenki, tehát az egész tizennyolcas keret a rendelkezésemre áll. Végre Molnár Tamás is edzésbe állt, illetve Somlyai Péterrel és Horváth Róberttel is számolhatok az összeállítás során. Vagyis ki tudom állítani tehát a legjobb csapatomat, akivel bárki ellen ki mernék állni. A hétvégén természetesen győzni szeretnénk, egyrészt, mert nekünk két igazi el classico-nk van, az Akasztó és a Soltvadkert elleni derbi, másrészt meg, mert mindenképpen szeretnénk megőrizni a listavezető pozíciónkat.