A Kerekegyházi SE útja a megyei első osztály felé 2.

Keddi lapszámunkban az egyesület elnöke számolt be arról, hogyan jutott el a Kerekegyháza nyolc év után oda, hogy újra ott álljon a megyei első osztály kapujában. Szerdai írásunkban Kunsági Antal számol be a közeljövőt illető fejleményekről.

Cikkünk első részét itt olvashatják: A Kerekegyházi SE útja a megyei első osztály felé 1.

Kunsági Antal, az egyesület egyik elnökhelyettese, ugyanakkor összeszámolni is képtelenség, hogy mennyi funkciót lát el a klubnál: egy személyben hangulatfelelős, intéző, hangosbemondó, ötletek gazdája, no meg utánpótláscsapatok edzője. A klub egyik fő koordinátoraként általában a pálya környékén található. Hogy Kerekegyházán mennyire figyelnek mindenre, arra jó példa a jegypénztár fölötti fényreklám. Bajnokság közben az ezen futó felirat szerdáig az összes korosztályos csapat hétvégi eredményeit mutatja, csütörtöktől pedig a csapatok következő mérkőzéseit. Most pedig, a holtszezonban, a csapatok helyezését olvashatja az érdeklődő. Akinek a pohár félig üres, az mondhatja erre, hogy minek ez a flancolás, aki szerint viszont a pohár félig teli, az úgy fogja fel, hogy ez a fényreklám is egy újabb jele annak, hogy itt mennyire odafigyelnek az apró részletekre is.

– Látszik, hogy még nyáron, hétköznap is van élet a pályán.

– Így van. Komoly fejlődés indult meg nálunk néhány éve, amikor a széles körű utánpótlás-nevelésre fektettük a hangsúlyt, a város vezetésének a hathatós támogatásával. A koncepció lényege az, hogy minél több korosztályban minél több gyereket tudjunk foglalkoztatni, megfelelő szakmai színvonalon és emberséggel, és a számunkra az utóbbi a legfontosabb. A fő célunk az, hogy a gyerekek olyan közegbe kerüljenek, amely egy második otthont jelent nekik, illetve sajnos néhány esetben magát az otthont, a családot is helyettesíti. A gyermekeknek stabilitásra, biztonságérzetre van szükségük. Fontos, hogy tudják, kikre számíthatnak, hogy legyen egy fix időbeosztásuk, és ezt nálunk megkapják, nem is csak az edző bácsiktól, hanem a szertáros néniktől is. Mindegyik kis labdarúgónk jól tudja, hogy ide eljöhet bármikor, mert a nap minden percében ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a barátságot kapja. Bizalommal fordulhatnak hozzánk, minden problémájukkal megkereshetnek és meg is keresnek minket. Ezáltal olyan bensőséges hangulat alakul ki az óvodás korosztálytól a felnőttcsapat játékosaiig, amely véleményem szerint példaértékű. Sikerült egy mindenki számára vonzó közeget létrehoznunk. Annak, aki régóta van nálunk, már magától értetődő, hogy jut zsíros kenyér, meleg tea, szóda az edzés végén, aki máshonnan érkezik, az előbb csodálkozik, majd örömmel könyveli el az itteni szokásokat. Csak egy apró példát mondanék, hogy milyen részletességgel odafigyelünk mindenre: egy játékosunk nem ehet sertésből készült termékeket. Emiatt odafigyelünk arra, hogy ő liba- vagy kacsazsírral megkent kenyeret kaphasson. A törődésnek ezen formáit a gyerekek élvezik, és a szüleik is átérzik ezek jelentőségét. Mérkőzések után nálunk rendre kezdődik a harmadik félidő, minden korosztályban terített asztal várja a gyerekeket is, nem csak a felnőtt csapatot. Ez a legfontosabb, és alighanem ennek tudható be, hogy az egyesület már 253 igazolt játékossal büszkélkedhet. Ugyanakkor, hogy a fiatalok előtt példaképek is legyenek, ehhez kellett, hogy megpróbáljunk feljebb lépni, és én csalódott lettem volna, ha nem az a döntés születik, hogy beadjuk a nevezést a megye egybe.

– A döntési folyamat kívülről nézve igen hosszadalmasnak tűnt. Vagy inkább alapos volt?

– A döntési folyamat teljes mértékben az elnökség és az elnök úr irányításával zajlott. Többfordulós volt, hiszen ezt a témakört azért több szempontból át kellett tekintenünk. A szakmai és a gazdasági kérdések alapos mérlegelését követően jutottunk el oda, hogy nagy biztonsággal tudjuk vállalni a megyei első osztályú bajnokágban való indulást.

– Alakulóban van-e a szakmai stáb?

– A fiatalabb korosztályoknál még ráérünk kialakítani a végleges kereteket. Ezekkel eddig Nagy János, Polgár Zoltán, Király Viktor és Trepák Attila kapusedző foglalkozott, reményeim szerint ez a felállás marad is. A megye egyes és megye kettes felnőtt, illetve az NB III.-as U17-es és U19-es csapatnál pedig szakmai team végzi majd a munkát. A megye egyes csapatnál a Csordás Csaba, Gazdag Attila, Komonyik Gábor, Kunsági Antal kvartett irányítja a szakmai munkát, a megye kettesnél a Csordás, Gazdag, Kunsági trió. Az U17 és az U19-es csapatot a Csordás, Komonyik, Kunsági hármas felügyeli.

– Ezek szerint a második számú felnőttcsapatuk is feljebb lép?

– Így van. Az elnök úrral folytatott egyeztetéseket követően a második számú felnőttcsapatunkat nem a megye háromban, hanem a megye kettőben indítanánk, be is adtuk a nevezésünket, amelynek a határideje tegnap délben zárult le. Szerencsére, ahogy a korábbiakból is kiderül, van miből meríteni, így van értelme a második csapatot is eggyel magasabb osztályban indítani. E kérdésben tökéletes volt az egyetértés a vezetőség és a szakmai stáb között. Meggyőződésem, hogy az utánpótlásképzésünk megyei szinten megfelelő. Ugyanakkor, amikor az ifik fellépnek felnőttkorba, akkor szokott jönni a játékosok életében egy törés, hiszen nem biztos, hogy mindenki azonnal fel tudja venni a megváltozott ritmust. Ennek az áthidalását szeretnénk megkönnyíteni a fiataljaink számára. Tehát a fiataljaink az NB III.-ban küzdenek, de játéklehetőséget fognak kapni vagy a megye egyes, vagy a megye kettes csapatban is, hogy fizikálisan és mentálisan is fokozatosan állhassanak át a felnőttlabdarúgásra. Ezért is van a többfős szakmai team, hogy már a hét elején közös egyeztetés során eldöntsék, hogy kik azok a fiatalok, akik a hétvégén ne ifjúsági, hanem megye egyes vagy megye kettes felnőtt mérkőzésre készüljenek.

– Némi erősítés várható?

– Mindenképpen szükség van rá, hiszen a bajnokcsapatban van néhány olyan játékos, aki a munkahelyi elfoglaltsága vagy a tanulmányai miatt nem tudja vállalni a megyei első osztály által megkívánt szakmai felkészülést, magyarán azt a heti edzésszámot, amelyet a vezetőedző majd szükségesként előír. Emiatt mindenképpen tervezünk erősíteni néhány poszton.

– Vannak még további terveik, vagy voltaképpen itt van már a Kánaán, elég már csak a szintet tartani?

– Az egyesület szakmai koncepciója nem állt meg a megye egynél. Négy-öt évben gondolkodunk folyamatosan előre. Megfogalmazódtak további szintek, színvonalak, hogy aztán majd meddig leszünk képesek eljutni, az a jövő zenéje. Nekünk ez a jelenlegi egy óriási lépés a többéves megye kettes tagságot követően. Most tehát az az első számú célunk, hogy helyt álljunk a megyei első osztályban, megfelelő szinten teljesítsünk és bent is maradjunk, a későbbiek során akár meghatározó szerepet is betöltsünk. Amennyiben ezt sikerül elérni, még akkor sem maradunk tervek nélkül. Sem az infrastruktúra, sem a szakmai munka tekintetében nem befejezett az a folyamat, ami nálunk folyik.