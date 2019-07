A Kerekegyházi SE útja a megyei első osztály felé 1.

Az egyesület természetesen nem újonc a megyei első osztályban, ám néhány évvel ezelőtt önként visszalépett a megye egytől, és új alapokon újrakezdte az építkezést.

Nyolc éve kezdték újra

– 2011 táján, amikor átvettem az egyesület elnökségét, volt egy megye egyes csapatunk – tekint vissza a rögös kezdetekre dr. Kelemen Márk, az egyesület elnöke, nem mellékesen Kerekegyháza polgármestere. – Alig volt benne helyi játékos, a középmezőny alján vergődött a csapat, akkoriban mindössze harminc, negyven igazolt játékosa volt az egyesületnek. Azt a lépést, hogy visszalépünk a megye háromba – ugyanis úgy éreztük, hogy az addigi formában nincs értelme működtetni a klubot – azért léptük meg, mert új alapokra akartuk helyezni Kerekegyháza labdarúgását. Akkor még nem volt tao-program, ilyen értelemben tehát előtte jártunk a később kibontakozó folyamatoknak. A megye egyből való visszalépést követően elindult a megye hármas bajnokságban egy csapat, lényegében egy baráti kör, amelyben régi kereki, idősebb futballisták vállalták a megye hármas szereplést többek között azért is, hogy képesek legyünk versenyeztetni azt a huszonöt, harminc fiatal játékosunkat, akikkel elkezdtük a mára már kiépült rendszer felépítését.

Ma már komoly edzői stáb működik a klubnál, a kezdeteknél azonban jóval kisebb volt a szakmai stáb létszáma.

– Három edzővel kezdtünk el dolgozni, az alacsonyabb korosztályú gyerekek körét azonnal elkezdtük bővíteni, ennek eredményeként ma már kilenc-tíz korcsoport illetve csapat működik az egyesület keretein belül. Az indulásnál az volt a célunk, hogy az utánpótlásbázist szélesítsük, és lehetőleg olyan helyi illetőségű játékosokat neveljünk ki, akik később majd a Kerekegyháza első csapatában is megállják a helyüket. Egyébként rá egy-két évre indult be a tao-s támogatási rendszer, amelynek a működési elve lényegében hasonló a mi koncepciónkhoz. Ma már örömmel mondhatom, hogy azok a gyerekek, akiknek a versenyeztetése kedvéért annak idején összeállt a megye hármas csapat, négy, öt, hat év alatt eljutottak oda, hogy meghatározó játékosai lettek a megye kettes újdonsült bajnok felnőttcsapatnak. De nem csak annak, hanem az NB III.-as U17-es és U19-es csapatnak is, mellettük pedig itt kergeti a labdát még vagy százötven apróbb gyerkőc, akik előtt helyben ott vannak a követhető példaképek, pályaképek – jelezte, hogy a folyamat már kezdi meghozni gyümölcsét.

– Ma már nem túl kockázatos kijelenteni, hogy ez jó lépés volt, még ha akkoriban nem is volt túl népszerű – tekint vissza az újrakezdés fogadtatására az egyesületi elnök. – Amikor felvállaltam a döntést, hogy visszalépünk a megye egytől, még a baráti körömben is sokan mondták, hogy megértik, hogy ezt meg kell lépni, és noha sajnálják, hogy így alakult, sok sikert kívánnak, de azért nagyon sokan voltak azon a véleményen, hogy ebből többé nem lesz foci. Ebből a helyzetből jutottunk el oda, ahol most vagyunk.

Kerekegyházán arra is büszkék, hogy néhány neveltjük ma már komoly NB I.-es és NB II.-es akadémiákon játszik. Nem fájó szívvel, hanem büszkén engedik el azokat, akik magasabb szintre valók, örülnek, ha a gyermek megkapja a fejlődéséhez azt, amit kell. Amellett, hogy a felnőttcsapat most végül eggyel magasabb szintre lép, tovább szerepeltetik a két ificsapatunkat az NB III.-ban, azok ugyanis a 2018/19-es idényben nyújtott teljesítményükkel bebizonyították, hogy egy kisebb lélekszámú város is képes lehet arra, hogy saját erőből megállja a helyét NB III.-as szinten is.

Látványos éremátadó ünnepség

Az egyre karakteresebb és egyre inkább látható labdarúgó közösség látványos demonstrációja volt az idei éremosztó is, amely valóságos egyestés fesztivállá nőtte ki magát.

– Tavaly először rendeztünk az összes korosztály számára közös évzárót. Persze mindegyik korosztály rendezett magának külön-külön is, de ezt a rendszert, hogy legyen egy alkalom, amikor az összes játékos, edző, a szülők, a támogatók egy körben együtt vannak, tavaly kezdtük el. Jók voltak a visszajelzések, így az idén is megismételtük ezt a látványos eseményt a város központjában, a művelődési ház előtt. Beleillik ez a fejlődés irányába, hiszen amikor elkezdtük a labdarúgás újra felélesztését, az volt a cél, hogy egy olyan rendszert építsünk fel, ahol a legkisebbektől az idősebbek is egy nagy családba tartoznak, ahol nemcsak a szakmai motiváció és az elismerésre méltó teljesítmény számít, de az is fontos, hogy emberi kapcsolatok is kialakuljanak a játékosok között, korosztályokon belül, és korosztályok között is. Jó volt látni, hogy ez működik, öröm volt látni, ahogy felsorakoztak a csapatok és az érdeklődők, mindenki tapsolt kicsinek, nagynak egyaránt.

Nemcsak egy-két kirakatcsapattal működik tehát a klub, hanem komoly utánpótlásbázissal, és az egyesületnél minden játékos egyenrangú.

– Mindenkiben megvan a tenni akarás, a másik iránti elismerés és tisztelet – vázolta a klub háza táját jellemző hangulatot – , és ezt próbáljuk erősíteni az ilyen rendezvényekkel is. A szülőket is bevontuk, akik szintén szerepet vállalnak a klub életében, főzések, zsíroskenyér-partik szervezésével, a mérkőzések látogatásával, sőt, még az edzésekre is kijárnak, van, hogy harminc-negyven szülő is ott van. A támogatóink pedig támogatják nemcsak az első csapatot és az utánpótlást, hanem az egész szakosztályt. Ennek szerettünk volna tehát egy keretet adni az idén is ezzel a rendezvénnyel, amely remekül sikerült. Mindenki kapott oklevelet, elismerést, a díjazottak megkapták a díjaikat, az érmet szerzett csapatok pedig itt vehették át az érmeiket. Nyugodtan mondhatom, hogy a klub mára a közösség szervező erejévé vált.

A Petőfi Népe július 3-ai számában az egyesület elnökhelyettese, Kunsági Antal nyilatkozik a jelen és a közeljövő feladatairól, a szakmai stábban beállt változásokról.

Újra kiadták az év játékosa díjat

Ezt a díjat Zsikla Ottó, magánszemély alapította 1982-ben. 1990-ig minden évben kiadták, majd egy idő után feledésbe merült. Tavaly aztán Zsikla úr újra elkezdte látogatni a csapat meccseit, és ezzel együtt a vándordíj is újra életre kelt. Többéves szünet után tehát az idén először adták ki újra ezt a vándorserleget. Az év kerekegyházi labdarúgója Nagy Norbert lett a felnőtt, megye kettes keretből.

A Kerekegyháza korosztályos csapatainak a gólkirályai

Az évzáró ünnepségen minden korosztályban külön díjazták a gólkirályokat is.

U14: Ruzsonik Tibor

U15 lány: Varga Eszter Barbara

U16: Krupa Barnabás, Kovács Lóránt Zoltán, Szalai Zsolt Ivó, Rózsa Boldizsár

U17: Bencze Dániel, Gazdag Attila Zikó

U19: Bashiri–Shahroodi Arian

Megye 3 felnőtt: András Attila

Megye 2 felnőtt: Kis Richárd

A klub szakmai stábja a 2018/19-es idényben