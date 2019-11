A Kerek nyerte a presztízsrangadót

Igazi presztízsmérkőzésnek számított a két megye egyes újonc, a Kerekegyházi SE és a Kecskeméti LC hétvégi összecsapása a megyei első osztályú bajnokság 14. fordulójában, hiszen a hazaiakhoz igen jelentős kontingens igazolt át a nyáron Kecskemétről. Ennek megfelelően nagy küzdelmet, paprikás hangulatot, és végül hazai győzelmet hozott a találkozó.

Nem sok jót ígért a kereki oroszlánbarlang a kecskemétiek számára a két fiatalokkal teli gárda összecsapásán, Nagy Lajos fiai azonban ezúttal is állták a sarat. Voltak helyzetek itt is, ott is, majd miután a Kerekegyháza elkezdett mezőnyfölénybe kerülni, a 28. percben megszerezte a vezetést a Kecskeméti LC: Szűcs érkezett remek ütemben egy ívelésre, levette a labdát majd elegánsan helyezett Házi mellett a kapuba, 0–1. A kerekiek azt tették, amit egy ilyen kiélezett meccsen muszáj tenni, hogy ne mérgesedjen el hazai szempontból a helyzet, egyenlítettek. Gavula kapott labdát a 16-oson belül, elesett, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a hazaiak javára. Ezúttal is Sallai volt az ítéletvégrehajtó, és ezúttal sem hibázott, 1–1.

A második játékrészben is óriási küzdelem folyt a pályán, a 70. percben aztán megszerezték a hazaiak a vezetést, Bashiri nyargalt el a szélen majd lőtt bombagólt a találkozón egyébként remekül védő Megyes kapujába, 2–1. A kecskemétiek is a jelen helyzetben egyetlen kézenfekvő megoldást választották, minden erejükkel igyekeztek egyenlíteni. Csak helyzetig jutottak, a hazaiak pedig egy kontrából a lefújás előtt Kovács Péter révén bebiztosították a hazai győzelmet, 3–1. Megérdemelt hazai győzelem született, de a hírös városiak is felvették a kesztyűt azon a pályán, ahonnan több csapat gólzáporos vereséggel távozott, és ahonnan eleddig csak a Lajosmizse volt képes pontot rabolni.

Csordás Csaba: – Büszke vagyok a csapatomra, eléggé irreális körülmények között egy ki-ki mérkőzést játszottunk. Mindkét félnek voltak helyzetei, de mi jobban éltünk a lehetőségeinkkel. Megérdemelt a győzelem.

Nagy Lajos: – Jó mérkőzést játszottunk. Sok fiatal játékos volt mindkét gárdában. Sajnos kikaptunk, mivel a játékvezető döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Nekünk nem adta meg a jogos 11-est, Kerekegyházának viszont egy jogtalan büntetőt ítélt meg. A hazai pálya lejtett, viszont rajtunk is múlott a mérkőzés. Kétszer álltunk a kapussal szemben, ám a helyzeteket nem tudtuk kihasználni. Gratulálok a Kerekegyházának, viszont a döntetlen igazságosabb lett volna.

Kerekegyházi SE–Kecskeméti LC 3–1 (1–1)

Kerekegyháza, 250 néző. V.: Szöllősi (Bartucz, Kócsó).

KSE: Házi – Farkas, Treiber, Kis R. (Kovács, 88.), Malik (Sörös, 58.), Gavula (Sahin-Tóth, 66.), Bashiri, Kemenczés, Gáspár, Szász, Sallai. Edző: Csordás Csaba.

KLC: Meggyes – Csordás, S. Juhász, Stein, Szűcs, Bogár, Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Tóth K., 72.), Péntek (Szedmák, 60.), Major (Rákóczi, 87.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Sallai (34.), Bashiri (70.), Kovács (90.), ill. Szűcs (28.).

Sárga lap: Gavula (62.), ill. Bogár (82.), Major (34.).