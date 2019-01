A Kecskeméti TE-nél csalódottak az eddigi szereplés kapcsán, de úgy gondolják, hogy jó tanuló félévet hagytak a hátuk mögött. Levonták a következtetéseket, és tudják, miben kell javulniuk, hogy eredményesebbek legyenek.

A tizenharmadik helyen várhatja a tavaszi folytatást a tizenhat csapatos NB III. Közép csoportjában a Kecskeméti TE. A nem is oly rég még az NB I.-ben szereplő együttes három megye egyes szezon után jutott az NB III.-ba.

Szabó Tibor, a hírös városi együttes vezetőedzője az Nb3foci.hu portálnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy ebben a szezonban egy masszív, kombinatívan játszó, kezdeményező csapatjáték kialakítása a cél. A tabellán szeretnének a középmezőny elején végezni, a bajnokság végére a 6–8. helyet kívánják elérni.

A szakember az eddigieknél jobb teljesítményre számított.

„Csalódottak vagyunk, jobb szereplésben bíztunk. A mérkőzéseken mutatott kombinatív, kezdeményező játékunkkal többször is elégedettek voltunk, de ez sajnos nem mindig párosult eredménnyel. Remélem, jó tanuló félév volt. Levontuk a következtetéseket, tudjuk, miben kell javulnunk, hogy eredményesebbek legyünk” – vélekedett.

A kecskeméti lilák január 14-én kezdik a felkészülést hazai környezetben, a heti öt-hat edzést nyolc felkészülési mérkőzés színesíti. Játszunk többek között a Tiszakécskével, a Csepellel, a Szolnokkal, a Jászberénnyel és a Füzesgyarmattal is.

Szabó Tibor beszélt arról is, hogy a téli átigazolási időszakban szeretnék megerősíteni a keretet. Minden csapatrészbe keresnek játékosokat, de csak olyanok jöhetnek számításba, akik valóban erősségei lehetnek a csapatnak. Érkeznek a klubhoz próbajátékosok, folynak a tárgyalások a kiszemeltekkel, de csak később számolhat be konkrétumokról. A felkészülés alatt az akadémia tehetséges utánpótlás-játékosai is megkapják a lehetőséget a bizonyításra.

