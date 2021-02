A Kecskeméti RC hozni akarja a kötelezőt a DEAC ellen

Szerdán este 19 órai kezdettel a férfi röplabda Extraligában a 6. helyen álló Kecskeméti RC a sereghajtó DEAC-ot fogadja, továbbra is zárt kapus mérkőzésen.

A kecskeméti játékosoknak a közelmúltban volt része örömben is, hiszen a Magyar Kupában sikerült az elődöntőbe jutniuk, viszont a Kaposvár fájóan simán győzött Kecskeméten.

– Nagyon kellett nekünk az a kupasiker, hiszen az adott egyfajta biztonságot és visszagazolást – tekintett vissza a szebbik eredményre Dávid Zoltán, a csapat vezetőedzője.

– Nehéz motiválni ezt a mai generációt, ezért is kellett nagyon az a siker. Az ugyanakkor pokolian nehéz a srácoknak – nem csak a mieinknek persze, hanem másoknak is –, hogy hétről hétre üres nézőtér előtt kell játszani, hiszen a motivációhoz a szurkoló is alapból hozzátartozik. Ami a Kaposvár elleni fiaskót illeti, az a benyomásom, hogy mindenki ellenünk akar megszakadni, hiszen például miután a Kaposvár nálunk nyert, utána ötven perc alatt simán kikapott Kazincbarcikán. Ez persze valahol rang is, hogy mindenki ellenünk akar bizonyítani. Valószínűleg így lesz ezzel a DEAC is, ezzel együtt nem lehet más célunk, mint igazolni a papírformát, és megnyerni a mérkőzést, hiszen a célunk továbbra is a négybe jutás – fogalmazott Dávid Zoltán.