Radics Milán bevette Belgrádot

A legjobbnak járó sárga trikót szerezte meg Radics Milán, a Kecskeméti Első Sor SE bringása, azaz megnyerte a 8. belgrádi nemzetközi utánpótlás kerékpárversenyt.

A június 4-5-én megrendezett, többszakaszos serdülőversenyen erős mezőny gyűlt össze. Többek között jelen volt a román válogatott, két bolgár sor és a sok hazai csapat mellett négy magyar is (DKSI, Szenyor SZKSE, Szekszárd/KSI, Lotus/KES mix csapatok). Összesen 19 egyesület vagy nemzeti válogatott állt a rajtvonalhoz, több mint 70 versenyzővel. A Kecskeméti Első Sor egyesület fiataljai, Dobai Dávid és Radics Milán a pécsi Lotus Cycling Team versenyzőivel, Maros Andrással és Szántó Péterrel alkottak egy sort és igazi csapatot. A verseny egy 4 kilométeres egyéni időfutammal kezdődött a belvárosban. Ezen a Lotus/KES bringásai a mezőny első felében végeztek, Radics a 9., Dobai a 22., Maros a 27., Szántó a 32. helyen ért be. A legjobb magyar ezen a szakaszon a 7. Gangl Bence (Szenyor SZKSE) volt.

Délután ezen a pályán rendezték a sík mezőnyversenyt, ahol 60 km volt a táv. A Lotus/KES versenyzői végig aktívak voltak, folyamatosan a mezőny elején helyezkedtek. Rengeteg szökési kísérletben voltak benne, illetve az utolsó öt körben – amikor két szerb ellépett –, csak ők üldözték a szökevényeket. Látva a főmezőny inaktivitását, stratégiát váltva csak a sprintre készült a kvartett. Dobai próbált felvezetni Radicsnak, de a padkára szorították, és így fékeznie kellett. Radics lánca az utolsó 40 méteren leesett, így csak a kormányt tudta püfölni mérgében. A befutón így is szép eredmény született, hiszen mind a négy versenyző az első húszban zárt. Radics megismételte a délelőtti szereplését, 9. lett, Dobai a 11., Szántó a 16., Maros a 19. helyen jött be a negyvenöt fős főmezőnnyel.

Vasárnap jött a királyszakasz, ahol egy 6 km-es hegyi körpályán kellett eldönteni a végleges sorrendet. A pálya egy parkban volt, egy viszonylag keskeny úton. A szakasz nehézségéről mindent elmond, hogy mindössze huszonkilencen tudták értékelhetően befejezni a versenyt.

Az első körben egy bolgár és egy szerb versenyző támadott és távolodott el a mezőnytől. Az előnyüket szépen növelték a 2. körig, amikor Radics Milán elindult utánuk, aki szintén sikeresen elszakadt a mezőnytől. A 3. körben Milán még 1 perc 25 másodperc hátránnyal követte a bolgár és a szerb versenyzőt, a 4. körre ezt már lefaragta 41 másodpercre. Itt indult utánuk Maros, aki szintén elszakadt a mezőnytől, a mosonmagyaróvári Hancz Tamással. Az 5. körre már csak a bolgár kerékpáros volt elől, akit Milán követett tíz másodperc lemaradással, majd miután felért, a kör legmeredekebb részén leszakította az összetett győzelemre is esélyes ellenfelét. A mezőnyt Dobai és Szántó fogta, hogy biztos legyen az elöl tekerő csapattársak sikere. A 8. körre Milán előnye a második helyen tekerőhöz képest megközelítette a másfél percet is. A főmezőny akkorra már messze leszakadt, több mint 3 perces hátrányban volt. Maros közben eléhezett és visszaszakadt, de küzdött tovább. Dobai eközben az egyik kanyarban túlvállalta magát és elesett. Elszántságát jól mutatja, hogy több sebből vérezve ugyan, de folytatta a versenyt. Ekkor már Radics egyértelműen a sárga trikóért ment! Az utolsó kört Milán 1 perc 9 másodperc előnnyel kezdte meg, ekkor azonban a bolgár versenyző emberfeletti teljesítményt nyújtva ledolgozta a hátrányát és megnyerte a szakaszt.

Az összetett győzelemért járó sárga trikó viszont így is Radics Milánra került.

Az egy évvel fiatalabbak külön versenyét Hancz Tamás (Szenyor SZKSE) nyerte, a csapatok versenyében pedig a Lotus Cycling Kecskeméti ES vegyes csapata a 3. helyet szerezte meg.

Az összetett dobogósai: 1. Radics Milán, Lotus CT/ KES, Magyarország, 3:58:32, 2. POPOV Vasil PEČENEGI, Bulgária, 3:58:42, 3. STOLIĆ Mihajlo, S-TEAM, Sombor – Szerbia, 4:01:43.

– Érthető módon remek hangulatban telt a hazafelé vezető út, de közben már a következő hétvégén rendezendő Hegyi Országos Bajnokság is többször szóba került – idézte fel büszkén a verseny utáni órákat Sáfár Tamás, aki nem rejtette véka alá, hogy azon is komoly céljai vannak a csapatnak.