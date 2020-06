A Kecskeméti LC-KTE SI leánycsapatainál töretlen a fejlődés

Lelkes, sikerre éhes korosztályos csapatok, országos bajnokságokban való részvétel, odaadó, szakmailag is kiváló stáb, ez jellemzi a Kecskeméti LC-KTE SI leány szakágát, amely az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, és ahol azt remélik, hogy folyamatos is marad a fejlődés.

A Kecskeméti LC-KTE SI egyesülete a megalapítása, 1992 óta foglalkozik leány labdarúgók képzésével is. Az első két évtizedben a kevés leánynövendéket a nekik megfelelő korosztályos fiúcsapatokban szerepeltették. 2013-ban aztán egyre szorosabbra fonták a kapcsolatokat a Kecskeméti Női Labdarúgó Egyesülettel, majd miután 2016-ban a KNLE teljes játékosállományát átigazolták, olyan értelemben is megvalósult a női egyenjogúság, hogy azóta már különvált a fiúk és a leányok képzése és versenyeztetése is, azaz mind az edzések, mind a bajnokságokban való részvétel terén a leány labdarúgás már önálló szakágként funkcionál.

Az egyesület az idén immáron harmadik éve vesz részt kiemelt képzési központként, fejlesztési központként a női labdarúgás népszerűsítésében, amelyre az MLSZ nagy hangsúlyt fektet.

A 2016–2017. évi bajnoki évtől a leánycsapatok Mercedes KLA, a 2018–2019. évtől Mercedes KLC néven szerepelnek a bajnokságban.

Az egyesületet a folyamatos fejlődés, a korosztályok versenyeztetése, képzése szempontjából a folyamatos bővülés jellemzi. A 2016/17-es esztendőben még csak egy leány U-15-ös és egy leány U-18-as csapatot szerepeltettek. A mögöttünk álló, a járványhelyzet miatt bajnoki eredmények tekintetében befejezetlen idényben már hét korcsoportban szerepeltettek csapatokat, a leány U-9, U-11 és U-13 korosztály a Bozsik Programban vett részt, az U-13, U-14, U-15, U-16 és U-19 korosztály pedig bajnokságokban indult.

Az elmúlt öt évben a versenyengedéllyel rendelkező leányjátékosok számát tekintve a fejlődés ugrásszerű. A 2015/16-os idényben 15 igazolt labdarúgója volt a klubnak, rá egy évre már 32. 2017/18-ban 41 játékost mondhattak magukénak, egy évre rá már 72-t, a mögöttünk álló évben pedig már 109 igazolt leányjátékost foglalkoztatott a klub.

A leánylabdarúgást a KNLE alapítása óta Szabó Erika és elhivatott kollégái tartották életben, általában két csapatot versenyeztettek különböző korosztályokban. Több játékos bekerült a korcsoportos válogatottakba, többen jelenleg is felnőttcsapatokban futballoznak, illetve vannak olyan korábbi kecskeméti labdarúgók is, akik azóta már külföldi bajnokságban is bemutatkozhattak, játszanak. A korábbi évek válogatott utánpótlás-játékosait az MTK, az FTC és a Viktória FC igazolta le.

A 2017–2018. évi bajnokságtól Szabó Erika mellett Magyar István segítette a leánycsapatok képzését. 2018-ban Balla Gábor is csatlakozott az egyesülethez, aki az U-11 és U-13 Bozsik-korosztályok, valamint az U-14-es csapat felkészítését és versenyeztetését végzi. Szutor Sándor és S. Juhász Attila a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, Parti Gyula és S. Juhász Attila a Mátyás Király Általános Iskolában heti két-három alkalommal tart edzéseket leányok számára, a tehetséges játékosok leigazolása ezekből a műhelyekből folyamatos. 2019 nyarától a megyei I. osztályban indított női csapat munkáját Parti Gyula irányítja.

– Egyesületünk a jövőben is kiemelten kezeli a leány-női labdarúgást, tovább kívánjuk növelni játékosaink számát mind a Bozsik-korosztályokban, mind az országos bajnokságokban szereplő csapataink esetében – jelezte a célokat S. Juhász Attila, az egyesület elnöke. – A felnőtt női csapatot még minimum egyéves megyei bajnokságban történő tapasztalatszerzést követően szeretnénk benevezni az országos II. osztályú bajnokságba.

A klubnál a folyamatos fejlődés érdekében továbbra is várják az 5–20 év közötti focizni szerető lányokat. Ezen a nyáron három alkalommal is tartanak toborzót, amelyre várják a 15–20 év közötti focizni vágyókat. Kedd délután már a második alkalommal fogadják őket, 15 óra 30 perctől a Széktói stadionban.

Szabó Erika, a csapat vezetőedzője kérdésünkre elmondta, hogy az egyesület U-14-es, U-16-os és U-19-es korosztálya az országos második ligában szerepel. – Van egy kiemelt, központi liga, abban játszanak a kiemelt csapatok, az tekinthető az első osztálynak, mi a másodosztályban szerepelünk, amit NB II.-nek nevezünk. Az U-14-es csapatunk a tabella 4. helyén zárt a bajnokság felfüggesztésekor. Elégedett voltam a lányokkal, hiszen olyan csapatokkal sikerült kiélezett, ki-ki meccseket játszanunk, mint a Ferencváros, a Felcsút és az MTK Budapest. A Fraditól el is vettünk egy pontot, a Felcsútot pedig sikerült is legyőznünk, csak az MTK előtt voltunk kénytelenek fejet hajtani.

A vezető elmondta, hogy az U-14-esek még nem egész pályán játszanak, ők még csak a labdarúgó nagypálya felét használnák, és csak 5-ször 2 méteres kapura futballoznak, így a leányoknál a 14-ről 16-ra történő korosztályváltás nem megy zökkenőmentesen, hiszen az U16 az első olyan évjárat, amelyik már nagy pályán játszik, amelynek természetesen egészen mások a dimenziói. A KLC-KTE SI U-16-os csapata a mögöttünk álló idényben a Dél-Keleti csoportban a 10. helyen végzett. Csak egy csapatot sikerült maguk mögé utasítaniuk, erről a gárdáról tehát kijelenthető, hogy az átlagnál és a riválisoknál jobban megviselte a nagypályás focira való átállás.

– Az U19-es csapatunk szereplése viszont szinte parádésra sikerült – tekintett vissza büszkeséggel Szabó Erika a lányok teljesítményére. – A bajnokság járvány miatti felfüggesztésekor a 4. helyen álltunk, és mindössze egy pont volt a hátrányunk a listavezetőhöz képest úgy, hogy a csapat veretlen volt. De nem csak ez töltött el minket optimizmussal a tavaszi rajtnál, hanem az is, hogy a tavaszi idényben a közvetlen riválisainkat itthon fogadtuk volna, így aztán ennek a korosztálynak jött a legrosszabbul az, hogy nem fejeződhetett be az idény, hiszen kilátásban volt egy nagyon szép helyezés.

Összefoglaló jelleggel mind a három korosztályos keretről elmondta, hogy mindegyik jó hangulatú, összetartó társaság. A mérkőzéseken száz százalékig odateszik magukat a lányok, bármi is egy-egy mérkőzés eredménye, a hozzáállásukkal soha nincs probléma. Év közben heti három edzést tartanak a szakvezetők a csapatnak, és mindenkinek kijut hetente egy alkalommal egy egyéni edzés is.

– Nem tagadom, igen sok áldozatot hoznak a lányok a fociért, hiszen a hétvégék a bajnoki meccsekkel telnek, és utazunk nem is keveset, egy-egy Nyíregyháza, Debrecen már-már megszokott állomásnak számít, ha csak a fővárosba utazunk, mondjuk a Honvédhoz, az nálunk már csak egy kisebb kiruccanásnak számít – utalt a bajnoki idény feszes menetrendjére a tréner. – Áldozatvállalást is kíván tehát az, hogy valaki ezekben a csapatokban szerepeljen, de ez az áldozatvállalás magában hordozza a jutalmát is, hiszen természetesen az ilyen idegenbeli mérkőzések egyúttal azért nagyon jó hangulatú kirándulások is.

A versenyeztetett leánycsapatok az előző években

2016/2017: Leány U18 Közép csoport, Leány U15 félpálya Alföld „A” csoport

2017/2018: Leány U-19 Kiemelt csoport, Leány U-16 NP Keleti csoport

2018/2019: Leány U-19 Dél-Keleti csoport, Leány U-16 NP Keleti csoport,

Leány U-14 Dél-Nyugati csoport, Leány U-13 Bozsik Program, Leány U-11 Bozsik Program

2019/2020: Leány U-19 Dél-Keleti csoport, Leány U-16 NP Keleti csoport,

Leány U-15 Megyei bajnokság, Leány U-14 Dél-Keleti csoport,

Leány U13 Bozsik Program, Leány U-11 Bozsik Program, Leány U-9 Bozsik Program