A kecskeméti kosarasok ma Sopronban lépnek pályára

Szerda este az első osztályú férfi-kosárlabdabajnokság középházi rájátszá­sában a KTE-Duna Aszfalt Sopronban lép pályára, 19 órai kezdettel.

– Az elmúlt napokban elsősorban taktikai és regeneráló jellegű edzéseket tartottunk, hiszen a bajnokságnak ebben a szakaszában nagyon kemény munkát nem lehet és nem is szabad végezni – nyilatkozta a találkozót megelőzően Forray Gábor, a hazaiak vezetőedzője. – Ilyenkor már az a fontos, hogy a játékosokat frissen tartsuk. A sérüléseket próbáltuk orvosolni, és regenerációs munkát végeztünk annak érdekében, hogy a játékosok fittek legyenek. De a fő hangsúlyt ezúttal is a taktikai felkészülésre helyeztük. Átvettük, hogy a Sopronnak mik az erősségei, gyengéi. Az lesz a kulcsa a mérkőzésnek, hogy a Warner–­Lemar duót mennyire tudjuk megtartani, illetve, mennyire tudjuk rákényszeríteni a hazai csapatot arra, hogy ne csak ők ketten játsszanak. Ez kétélű fegyver, hiszen a legutóbbi alkalommal is erre koncentráltunk, ám akkor a soproni kiegészítő emberek megnyerték a mérkőzést. Szeretnénk visszavágni, de nagyon nehéz mérkőzés lesz – jelentette ki Forray Gábor.