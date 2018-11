A kecskeméti illetőségű Gereben Lívia is válogatott

A női kosárlabda-válogatott szombat esti, albániai, az Eb-re való kijutás szempontjából sorsdöntő mérkőzésére készülve, a válogatott keret szűkítését követően kiderült, hogy a nemzeti ötös újoncot is avat, mégpedig a jelenleg a Szekszárdon játszó, de kecskeméti illető­ségű Gereben Lívia személyében.

A kecskeméti saját nevelésű, tizenkilenc éves fiatal tehetség jó két évvel ezelőtt igazolt Kecskemétről a női kosárlabda NB I.-ben szereplő Atomerőmű KSC Szekszárdhoz, amely klub azóta az első osztály egyik sztárcsapatává nőtte ki magát. Ha valaki netán féltette volna is a hírös városi lányt a nagy váltástól, illetve attól, hogy esetleg túl korán dobják mély vízbe, annak az aggodalma alaptalannak bizonyult, Gereben Lívia ugyanis hamar kiharcolta és meg is állta a helyét a tolnai egyesület felnőttcsapatának a keretében. Mióta áttette a Dunántúlra a székhelyét, immáron száz fölött van a felnőtt NB I.-es mérkőzései száma, és azokon a mérkőzéseken ráadásul két bajnoki ezüstérmet és egy Magyar Kupa-aranyérmet is szerzett a Tolna megyeiekkel. Ami pedig a válogatottságot illeti, Gereben Lívia előbb kecskeméti, majd szekszárdi színekben az összes korosztályos válogatottban megfordult, sőt, kétszer már a felnőttválogatott bővített keretébe is meghívták, az utazó szűkített keretbe azonban egyik alkalommal sem sikerült bekerülnie. Egészen mostanáig. Székely Norbert ugyanis csütörtökön jelentette be a női kosárlabda-válogatott utazó keretét, és akkor kiderült, hogy a szövetségi kapitány a kecskeméti lányra mind a két mérkőzésen számít.

– Mikor tudtad meg, hogy bekerültél a keretbe?

– Csütörtök délelőtt. Ám mivel a szövetségi kapitány természetesen minden játékossal rendszeresen egyénileg is kommunikál, és mindenkinek elmondta már korábban is, hogy kitől mit vár, ezért volt már egy olyan érzésem, egy olyan sejtésem, hogy ezúttal én is benne leszek a szűk keretben, de csak csütörtökön vált hivatalossá, hogy valóban az utazó keret tagja vagyok. Így aztán a kerethirdetést megelőző napjaim nagy izgalomban és várakozásban teltek a székesfehérvári edzőtáborban, nagyon vártam már a kerethirdetést, nagyon szurkoltam, hogy bekerüljek a csapatba, bár azért próbáltam törekedni arra, hogy ne csak ez a téma foglalkoztasson. Mivel közben az edzőtáborban természetesen edzettünk is elég sokat, így ez átmeneti időszakokra sikerült is. De hiába is tagadnám, azért végig ott mocorgott a kis izgulás és várakozás. Csütörtök délelőtt aztán hivatalossá vált, hogy az utazó keret tagja vagyok. Székely Norbert jó szokása szerint kihirdette az egész csapat előtt is a szűkítés eredményét, majd mindenkinek egyénileg is megindokolta a döntését.

– Mit éreztél, amikor kész tény volt, hogy bekerültél?

– Leírhatatlan boldogságot. Mindenki, aki már kislánykorában elkezd kosarazni, nyilván arra vágyik egész addigi életében, hogy ez bekövetkezzen, hiszen ez a sportolói karrier egyik csúcsa, úgyhogy nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy magamra húzhatom a címeres mezt.

– Sok időd nem is maradt az ünneplésre.

– Nem, csütörtök este még volt egy edzésünk, aztán pénteken csomagoltam sietve, hiszen péntek délben már indultunk Albániába. Közben persze próbáltam pihenni is, de bele kell törődni, hogyha az ember a válogatott közelében van, akkor sietni kell a pihenéssel.

– Az életedet csak a kosárlabda tölti ki vagy van más is?

– A napjaim kilencven százaléka – még akkor is, ha csak napi két edzés van, ami tisztán olyan négy-öt órányi elfoglaltságot jelent, valójában persze jóval többet – a kosárlabda körül forog, lévén az egész napomat rendre az edzések köré építem. De egyébként egy sportolói program keretében járok egyetemre, Budapestre, az Edutus Egyetemre, közgazdaság szakra, tehát bármennyi időt viszi is el a sport, a tanulás is fontos szerepet játszik az életemben. Az élsport elég kiszámíthatatlan, hosszú távra nem szabad tervezni, úgyhogy nálam a tanulás is prioritást élvez, nálam tehát nincs olyan, hogy a sport mellett ne csinálnék valamit. Tavaly érettségiztem, megcsináltam a középfokú nyelvvizsgámat, az idén pedig az egyetemen tanulok, készülök a felsőfokú nyelvvizsgámra, tehát mindig van valami, ami nem csak a sportról szól. Ráadásul ennyi edzés és utazás mellett még jól is esik mást is csinálni napközben. Jó, ha az ember ki is tud kapcsolódni a sportból, mert akkor nem fásul bele a sok munkába.

Gereben Lívia névjegye

Születési év: 1999

Magasság: 183 cm

Poszt: 2-es, 3-as bedobó

Eddigi klubjai: Kecskeméti Mercedes-Benz Akadémia, Atomerőmű KSC Szekszárd

Korosztályos válogatott tornák: két U16-os Eb, két U18-as Eb, egy U20-as Eb, egy U19-es vb, ifjúsági olimpia. Edzői: Gerebenné Bresák Zita, Ivkovicsné Béres Tímea, Guth Ádám, Goran Miljkovics, Djokics Zseljko.