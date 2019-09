A kecskeméti foci napján mindenki rúghatta a bőrt

Második alkalommal rendezték meg országszerte a Futball Éjszakáját, mely egyben a kecskeméti foci napja is volt. Ennek megfelelően a legkisebbektől a veteránokig mindenki felvonult a Széktói Stadionban.

Vincze Miklós

Labdarúgás

Az eseményt Bogasov István, a Sport Munkacsoport elnöke nyitotta meg 17 órakor, majd rögtön kezdetét is vette az estébe nyúló program. A négy kecskeméti utánpótlás-nevelő egyesület részvételével (KLC, KTE LA, UFC, SC Hírös-Ép), az U8-as korosztálytól az U11-esig négy korosztály játékosai vonultak fel. Az U8-tól az U10-ig a műfüves pályákon rúgták a labdát a gyerekek a szülők buzdítása mellett. Az U11-esek számára a Kocsis Sándor Emléktornát írták ki, amelyen eredményt is hirdettek. A torna végén a KTE LA játékosai emelhették a magasba a jól megérdemelt trófeát, melyet nagyon szoros versenyben, jobb gólkülönbséggel szereztek meg.

A tornák végeztével a veteránok és a lányok futhattak ki a Széktói gyepszőnyegére, illetve elindultak az ügyességi versenyek is. A résztvevők Kunsági Rolandnak és Mészáros Dávidnak – KTE HUFBAU kapusainak –, illetve az akadémia hálóőreinek rúghattak büntetőket, valamint kipróbálhatták többek közt a Footgolfot, de volt E-sport sátor is. Azok is jól érezték magukat, akik csak a játék miatt jöttek ki, hiszen folyamatosan pattogott a labda az est folyamán.

Több gálamérkőzésre is sor került, a KTE Öregfiúk, a Sportvezetők, a Média, a Képviselők és a Színészek is eljöttek, vegyes csapatokat is kialakítva. A mini tornát végül a papíron esélyesnek számító, lila-fehér öregfiúk nyerték meg, egyedül a képviselők voltak jók ellenük egy döntetlenre. A meccsek zárásaként a KTE HUFBAU és a ScoreGoal futsalosai is összecsaptak, itt is KTE siker született.

Az eredményhirdetés előtt Kvárta Mátyás és Ujvári Izabella Freestyle műsora szórakoztatta a gyerekeket, akik ezt követően elleshettek néhány trükköt a komoly eredményekkel rendelkező párostól.

Az eredményhirdetés során az ügyességi versenyek győzteseit is díjazták, az érmeket és kupákat Szemereyné Pataki Klaudiától, Kecskemét polgármesterétől vehették át. A program zárásaként Dj Kincses pörgette a lemezeket, majd a pøla koncertjével zárult az este.