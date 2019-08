A Kecel az élen, üldözi a Harta

A hétvégén vívták meg a megyei első osztályú bajnokság második fordulóját. A meglepetésekkel teli játéknapon jobbnál jobb mérkőzéseknek tapsolhattak a szurkolók.

Kecel–Bácsalmás 2–0 (0–0)

Kecel, 200 néző. Vezette: Hagymási (Tóth I., Kiss D.).

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata, Krahulecz, Mindszenti (Kovács L., 80.), Sendula P. (Doszpod, 86.), Bajnok, Bányai, Sendula J., Csanádi, Herczeg (Ruff, 91.). Edző: Szabó Attila.

Bácsalmás: Koncsok – Hajrulovic, Knap, Kaszás, Hernády (Velez, 58.), Szádecky (Sibalin, 46.), Vuckovic, Sőreg, Figura (Varga L., 58.), Rudics (Cene, 46.), Ikotoc. Edző: Vojnics-Zelics Szasa.

Sárga lap: Sendula P. (67.), Kovács L. (91.), Doszpod (91.), ill. Figura (55.), Cene (57.), Varga L. (70.), Sőreg (78.).

Gól: Bajnok (53.), Csanádi (72.).

Ifjúsági mérkőzés: 6–1

Szabó Attila: – A meleg miatt kicsit nehezen indult be a játék Az első negyedórát átaludtuk, úgyhogy legközelebb majd délben fogunk kimenni melegíteni, hogy az elején is játékban legyünk. Mindkét csapatnak voltak helyzetei, de tudtam, hogy a második félidőben erővel jobban bírjuk majd. Ez be is igazolódott, két helyzetből betaláltunk, de még mindig pontatlanok voltunk, ha ugyanis értékesítjük a lehetőségeinket, akkor még több góllal nyerhettünk volna.

Vojnics-Zelics Szasa: – Az első gólig azt nyújtották a játékosok, amit megbeszéltünk. Szűkítettük a területet, mert tudtuk, hogy mit játszik a Kecel. A második félidőben elkezdtünk letámadni, pedig nem ezt kértem. Egy ellentámadásból kaptuk az első gólt. Hatvan percig egyenlő ellenfelek voltunk. A játékosok nem tudják kilencven percig betartani azt a fegyelmet, amit kérek tőlük, ebből adódnak a problémáink.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kiskunfélegyházi HTK 2–2 (1–1)

Kiskunhalas, 250 néző. V.: Kiss L. (Géró, Benedeczki).

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna Nna, Amariutei (Fenyvesi, 93.) Torma (Gyenizse, 80.), Nagy A., Grácz (Csupity, 46.), Agócs (Szűcs, 70.), Brindza, Gillich, Döbrentei. Edző: Márton Zsolt.

KHTK: Oroszi – Magony, Koncz Zs., Valkai, Tököli, Nagy V. (Nagy D., 63.), Makány (Ábel, 64.), Huszka, Szabó A. (Kerepeczki, 73.), Palásti, Antman. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Sárga lap: Agócs (40.), Nna Nna (62.), illetve Ábel (84.).

Gól: Nagy A. (24.), Amariutei (75.), illetve Nagy V. (13.), Nagy D. (73.).

Ifjúsági mérkőzés: 1–1

A rangadón bő tíz perc után 2–0 is lehetett volna a halasiak előnye, de Amariutei két ziccerben is hibázott. A félegyháziak rendezték soraikat és a széleken próbálták megbontani a hazai védelmet. A vendégeknek aztán igazi helyzet sem kellett a gólhoz. Egy szöglet után Nagy Viktor fejjel-vállalt juttatta a halasi kapuba a labdát, 0–1. A hazaiak egyenlítő góljához viszont kellett a félegyházi védelem is: a félpálya közelében Nagy Attila csapott le egy rossz passzra és Amariutei kíséretében törhetett kapura, majd a vendégek kapujába helyezett, 1–1. A folytatásban a legnagyobb lehetőség ismét Amariutei előtt adódott, de lövése a bal kapufán csattant. Nagy Gábor megpattanó beadása is veszélyt jelentett a félegyházi kapura, de Oroszi bravúrral a léc fölé tolta a labdát. A szünet után is küzdelmes maradt a mérkőzés, de a kapuk előtt kevesebb volt a gólveszélyes helyzet. A csereként beálló Nagy Dániel a 73. percben 28 méterről lövésre szánta el magát, ami meglepte kicsit Gerner kapust is, aki csak beleérni tudott a bombába, 1–2. Gerner pár perccel később gólpasszal kompenzált, mert hatalmas kirúgása után Amariutei lépett ki és lőtt óriási gólt a félegyházi kapu jobb felső sarkába, 2–2.

Márton Zsolt: – Sokat dolgoztunk ezért a pontért a bajnok ellen, de úgy érzem, ebben a meccsben benne maradt a győzelem. Az első félidőben több olyan lehetőségünk volt, amelyekből gólt szerezhettünk volna. Kétszer is hátrányból álltunk fel, ami a csapat tartását bizonyítja, így aztán gratulálok a fiúknak.

Koncz Zsolt: – Gyengén és enerváltan fociztunk, én is elkövettem egy olyan hibát, amit góllal büntetett az ellenfél. Úgy érzem, mi irányítottuk a játékot, és bár tudtuk, hogy ívelgetésekkel próbálkoznak a hazaiak, mégis egy ilyen kontrából kaptuk a második gólt, holott alig volt helyzetük a halasiaknak, miközben mi elrontottuk a lehetőségeinket. Ha nem vagyunk ennyire enerváltak, nyerhettünk volna.

Soltvadkerti TE–Lajosmizsei VLC 1–2 (1–0)

Soltvadkert, 220 néző. V.: Stefánovits (Rácz, Farkas).

STE: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Szabó Sz., Frei (Soproni, 78.), Radics, Font (Varga B., 68.), Szalai, Molnár, Rimár, Márki. Edző: Holczimmer Tamás.

LVLC: Lord – Csorba, Fekete (Rapi, 46.), Borsos, Rontó (Bán, 61.), Árva (Szécsényi 76.), Sipos (Kiss L., 54.), Simtchatcha, Palotai, Treiber, Juhász (Marton, 63.).

Gól: Rimár (25.), illetve Rapi (52.), Bán (92.).

Ifjúsági mérkőzés: 9–7

Holczimmer Tamás: – Öt góllal kellett volna nyernünk, de óriási egyéni hibák miatt kikaptunk. Az első félidőt agyonnyertük, viszont gólt csak egyet szereztünk, a második félidőben kaptunk egy óriási egyéni hibából egy gólt, amitől lélekben és fizikálisan is megrogyott a csapat. Az ellenfél jobban akarta a győzelmet. A végén megint nem sikerült gólra váltani a helyzeteinket, és az utolsó percekben sem koncentráltunk teljes mértékben, majd ahogy a futball törvényei szerint lenni szokott, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Messze alulmúlta a végeredmény a várakozásainkat. Gratulálok az ellenfélnek, küzdöttek, hajtottak, jobban akarták a győzelmet. Legközelebb idegenbe megyünk, Kalocsára, de nem fogunk feltett kézzel menni. Jó eredményt akarunk elérni, és tesszük tovább a dolgunkat.

Árva Zsolt: – Az eredmény a felkészülési időszakban elvégzett munkának köszönhető. Mindenki nagy alázattal dolgozik, figyeljük, hogy mik a hibák és igyekszünk azokat kijavítani. Hétről hétre felkészülünk az ellenfél játékából, most már nagyjából ismerjük a megyét. A mai napon összességében is jól teljesített a csapat, a cserék is hozzátettek, a kapusteljesítmény pedig kimagasló volt. Az első félidő a Soltvadkerté volt, akkor nem tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk, de a második félidőben egyértelműen mindenkinek átjött, hogy mit kértem. Onnantól mi domináltunk, de mulasztottunk el százszázalékos, kihagyhatatlannak tűnő ziccereket. Gratulálok a csapatomnak.

Szabadszállási SE–Harta SE 2–3 (1–2)

Szabadszállás, 350 néző. V.: Tóth R. (Berger, Apró).

Szabadszállás: Németh – Pandur, Kotliár, Zsíros (Horváth B., 68.), Bajusz, Hegedűs, Máruska, Gáspár, Golovics, Kiss, Csurka (Boldizsár, 58.). Edző: Horváth Péter.

Harta SE: Pölöskei Tamás M. – Varga K., Oroszi, Vincze, Varga M., Csehi, Grecu, Marte (Farkas, 88.), Nagy M. (Molnár, 86.), Kovács Zs. (Bálint, 83.) Lajos. Edző: Sümegi József.

Sárga lap: Gáspár (19.), ill.Nagy M. (52.), Lajos (64.), Vincze (78.).

Gól: Kotliár (30.), Horváth (73.), ill. Oroszi (16., 46.), Csehi (65.).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A mérkőzést magunknak tettük nehézzé. Rengeteget volt nálunk a labda, de sok hibát vétettünk, kevés helyzetet tudtunk kialakítani. A játék képe alapján azonban lehetett volna döntetlen is a mérkőzés eredménye.

Sümegi József: – Küzdelmes, jó mérkőzés volt. A kapu előtti jobb helyzetkihasználásból mi jöttünk ki jobban. Megérdemelten nyertük meg a meccset.

Akasztó FC–Jánoshalmi FC 3–1 (2–0)

Akasztó, 300 néző. V.: Bosnyák (Geleta, Borbényi).

Akasztó: Tóth P. – Vincze (Kovács J., 89.), Patai G., Tratter, Kerekes, Szabó Zs., Juhász, Cebei, Kudron (Fésüs, 61.), Bánszki, Csoba (Biber J., 77.). Edző: Szrenkó István.

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V., Stojanovic M. (Körmöczi, 74.), Jesic (Harnos, 63.), Andelic, Farkas D. (Gáspár 46.), Szeibert, Maravic, Babic, Nagy D. (Balázs D., 66.). Megbízott edző: Sarok Attila.

Sárga lap: Bánszki (23.), illetve Stojanovic V. (67.).

Gól: Szabó Zs. (18., 41., 83.), illetve Harnos (72.).

Ifjúsági mérkőzés: 1–5

Rögtön az elején mezőnyfölényt alakított ki a Jánoshalma, türelmesen járatták a labdát, a hazaiak pedig betömörülve védekeztek. A 17. percben aztán a harmadik hazai támadás góllal végződött. Szabó Zsolt indult meg a félpályától, az ötös sarkáig jutott, és onnan higgadtan helyezett a hosszúba, 1–0. A vendégek továbbra is türelmesen járatták a labdát, várva a lehetőségre, helyzetet azonban ritkán sikerült kialakítaniuk. A 41. percben aztán újra Szabó Zsoltnak emeltek előre egy labdát, ő védők által szorongatva emelte át Urlauber fölött a hálóba a pettyest, 2–0. A második játékrészben a JFC próbált rátenni még egy lapáttal. Maradt a vendégfölény, de gólveszélyt ritkán tudtak kialakítani a vendégek. A 72. percben aztán Maravic szögletét követően a berobbanó Balázs csúsztatott a hosszú sarokba, 2–1. Újból erőre kaptak a vendégek, ám a 83. percben Szabó Zsolt szerezte meg saját maga és csapata harmadik gólját. A jobb oldalon ugrott ki, becselezte magát egészen az ötös sarkáig, és elegánsan emelt a kivetődő Urlauber fölött a hálóba, 3–1. A hazaiak innentől őrizték az eredményt, a Jánoshalma pedig az immáron reménytelen helyzet dacára a lefújás pillanatáig próbálkozott a gólszerzéssel.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Úgy indultunk neki ennek a mérkőzésnek, hogy pokolian nehéz lesz. Féltünk is, a szurkolóink is féltettek minket, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy nyerni szeretnénk, mert hogy háromesélyes ez a mérkőzést. Az élet aztán igazolt minket, hiszen bár Szabó Zsolti rúgta a gólokat, de az egész együttes nagyszerű csapatmunkát végzett, a közönség pedig valósággal belehajszolta a csapatot a győzelembe, annak ellenére, hogy a Jánoshalma a második félidő elején nagyon ránk jött. De hála istennek a fiatal kapusunk is a helyén volt. Nagyon nagy skalpot sikerült megszereznünk, leírhatatlanul boldogok vagyunk.

Sarok Attila, a Jánoshalma megbízott edzője: – Látszott, hogy a lábakban benne van a szerdai kupameccs. A szépítés után felcsillant a remény az egyenlítésre, erre kaptunk még egy gólt. Gratulálunk az Akasztónak, ma jobb volt. Megyünk tovább, meglátjuk, mire lesz elég. A mester ma nagyon hiányzott a kispadról.

Korábban közölt eredmények: Tiszakécske II.–Kerekegyháza 2–2, Kecskeméti LC–Kalocsa 0–0.