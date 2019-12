A jeges vízben is megmártóztak az Óévbúcsúztató futók Soltvadkerten

Több mint százan álltak rajthoz az idei Óévbúcsúztató tó körüli futáshon Soltvadkerten. A helyi maratonfutók a Jó Itthon Egyesület szervezésében közel tíz éve rendezik meg minden évben a programot és évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy sporttal búcsúztatják az óesztendőt. Idén második alkalommal jeges fürdőt is vettek az edzettebb részvevők, akik nyakig merültek a vízben.

Meleg teával és forralt borral várták a szervezők kedden délelőtt az érdeklődőket, közel kétszázan jöttek ki a tópartra, ahol több mint százan rajthoz is álltak. Mindenki annyit futott, amennyi jól esett neki, egy a tó körül egy kör hozzávetőleg 4,5 kilométer, a legtöbben ezt a távot választották, de sokan voltak, akik kétszer, sőt háromszor is körbe futották a tavat.

A rendhagyó Óévbúcsúztató egyre népszerűbb a városban, nemcsak helybéliek, de a környező, sőt, távolabbi településekről is érkeznek résztvevők, néhány év volt olyan futó, aki ötször is megkerülte a tavat, ezzel itt futotta le élete első fél maratonját, 21 kilométert.

A legedzettebb futók közül tizenketten vállalták, hogy meg is mártóznak a jéghideg vízben, a befagyott tavon nyiladékot törtek a szervezők, ebben segítségükre volt egy alkalmi sámándobos is, így nem volt akadálya annak, hogy a bátor férfiak fokozatosan megmártózzanak a jeges vízben, majd néhány pillanatra nyakig el is merüljenek benne.

A szervezők idén is köszöntötték a félmaratont és maraton idén első alkalommal teljesítő futókat, valamint átadták az év futója/sportembere díjakat. A nők közül Kissné Ország Dóra lett, a férfiaknál Kiss Gábor és Kováts Péter vehette át a díjat.