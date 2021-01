A járvány miatt sem állt meg az élet a nemzeti akadémián

Bár a gyerekek számára nem sok lehetőség van a kikapcsolódásra a jelenlegi vírushelyzet alatt, a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetősége azon van, hogy a sportolók a lehető legbiztonságosabb körülmények között kosárlabdázhassanak. Ivkovicné Béres Tímeá­val, az akadémia szakmai igaz­gatójával beszélgettünk.

– Hogyan telt az elmúlt időszak az akadémia számára?

– Nem zárták le a bajnokságot az idei szezonban, úgyhogy nálunk folyamatosan megy a munka. Az intézkedések arra vonatkoztak, hogy csak az igazolt versenyzők, sportolók folytathatják a kosárlabdázást, és zárt körű mérkőzéseket lehet csak rendezni, így mindegyik versenyző korosztályunk folytatta az edzéseket és a mérkőzéseket. Természetesen nagyon szigorú intézkedéseket hoztunk. A belépéskor hőmérsékletmérés van, kézfertőtlenítés. Az öltözőket sem igazán használják most a gyerekek, hogy így is csökkenjen a kontaktus. Egyirányúsítottuk a közlekedést az épületben, valamint folyamatosan fertőtlenítjük a felületeket. Az épületben a játéktéren kívül kötelező a maszk használata. Ezeket a gyerekek be is tartják. Ami egy nagy változás, hogy a szülők nem tudnak jelen lenni a mérkőzéseken és az edzéseken. Ez hátrány, hiszen ők is a közösségünkhöz tartoznak, de a gyerekek rendületlenül járnak. Az előkészítő csoportjainkat és a családi kosárlabdát – ahol nem igazolt sportolók vannak – kellett átmenetileg felfüggesztenünk, de az élet nem állt meg. Még gondot okozott az iskolai tornatermek bezárása, tehát nekünk az lesz még a jelentősebb lépés a régi életünk visszaszerzésében. Szerencsések vagyunk, hogy itt van a sportakadémia és tudunk működni, de azért csökkenteni kellett a létszámokat és az edzésszámokat is ahhoz, hogy mindenki dolgozni tudjon. Ebben a visszatérést az válthatja fel, ha megnyitnak az iskolák és velük együtt a tornatermek.

– Milyen intézkedéseket vezettek be a koronavíruson átesett játékosok visszatérésére?

– Az akadémia sportolói között is voltak, akik elkapták a vírust. Kidolgoztunk egy protokollt, alkalmazva az egészségügyi sportközpont ajánlását is, mivel az egészség a legfontosabb. Ők is csak akkor lépnek pályára és térnek vissza, amikor teljesen egészségesek. Ilyenkor a szívüket vizsgálják. A troponinszinttel ugyancsak szíveltérést mutathatnak ki, valamint szívultrahangot néznek és utána kapják vissza a sportorvosi engedélyüket. A terhelést is ehhez kell igazítani, hogy minden rendben menjen és egészségesen térjenek vissza a sportoláshoz. Ez mindenkinek más, úgyhogy egyénre szabva kell ezt kezelnünk.

– Új játékosokat hogyan tudnak így igazolni?

– A toborzás, a kiválasztás az, ami nehezíti a helyzetünket, mivel ez a jövő évnek az alapját adja meg. Bízunk abban, hogy tavasszal visszatérhet az élet, ha nem is a régi, de enyhébb körülmények közé és akkor ezeket a csoportokat is újraindíthatjuk. Ebben látok egy kis nehézséget a jövőre nézve, erről tartottunk is egy értekezletet. Lehet, hogy nekünk is új eszközöket, lehetőségeket kell találnunk arra, hogy ide vonzzuk a gyerekeket. De ebben a helyzetben örömet jelent számukra a sportolás, a kosárlabdázás, úgyhogy bízom benne, hogy jönni fognak.

– Az akadémiáról tudjuk, hogy családias a légkör, ilyen helyzetben mennyire tudják tartani?

– Sokkal nehezebb, a rendezvényeinket nem tudtuk megtartani. Többek között a karácsonyi ünnepséget sem, amit a legjobban szeretnek a gyerekek és a szülők, mert akkor az egész akadémia itt van a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezt próbáltuk áthidalni különböző közösségi projektekkel. Például minden csapatnak, amelyiknek kedve volt, díszt kellett készítenie és egy karácsonyfát hoztunk létre, jelképezve, hogy a szeretet ünnepén is összetartunk. De nyilván ezek most nehezebbek. A tanulószoba is csak minimalizált létszámmal és különféle intézkedések betartásával tud működni. De azért bízom benne, hogy összetartunk. A bajban még jobban összefognak az emberek, így ebben nem látok veszélyt, hogy ez a közösség együtt maradjon.

– A beruházások jelenleg hogyan állnak?

– A Bányai Júlia Gimnázium melletti sportcsarnok volt a nagy projektünk, ami nem állt meg, a vírushelyzet sem okozott problémát a munkálatokban és el is készült. December 31-én megkaptuk a használatba vételi engedélyt is. Jelenleg az átadás, átvétel és a projekt lezárása zajlik, és bízom benne, hogy hamarosan a nyitásra is sor kerül.

– Jelenleg mennyi játékosnak van lehetősége edzeni?

– Igazolt sportolónk jelenleg 355 van. Az előkészítő csoportok az iskolákban vannak, további 150 körüli létszámot tesznek ki.

– Ivkovics Milán a Paks ellen mutatkozott be, aki szintén az akadémián nevelkedett. Ezt mint édesanya és mint igazgató hogyan éli meg?

– Már nyáron egy nagyon komoly lépést tettünk, hogy négy fiatal az U18-as juniorcsapatunkból szerződést írt alá a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét NB I.-es kosárlabda-csapatával. Ők folyamatosan kerettagok a felnőttcsapatnál, illetve a juniorok játsszák sokszor az U20-as mérkőzéseket a KTE színeiben, úgyhogy ez egy nagyon erős együttműködés, és remek lehetőség, hogy felnőtt élsportolókká váljanak ezek a tehetséges fiatalok. Nyilván szülőként és az akadémia vezetőjeként is nagy dolog volt, hogy az U18-as korosztályból pályára léphetett, és remélem, hogy egyre többen is megteszik ezt a nagy lépést és egyre több lehetőséghez jutnak. Nagy öröm ez nekünk, és ez az igazi siker az akadémia működésében. Valamint ki kell emelnem a korosztályos válogatottakat is. Idén 18 játékos kapott meghívót a szövetségtől a nemzeti csapatokba. Erre is nagyon büszkék vagyunk. Az U14, U16 és U18-as korosztályunk pedig a kiemelt bajnokságban szerepel, tehát még ebben a helyzetben is egy igen sikeres évet működtettünk. Büszkék vagyunk, és úgy gondolom, minden sportoló a kitartásával kiérdemelt egy aranyérmet. Valamint kiérdemel egy érmet az önkormányzat és a támogatóink is, a sikerek ugyanis nekik is köszönhetők.