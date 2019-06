A Jánoshalma szerezte meg az ezüstérmet (videó)

A megyei labdarúgó bajnokság 2018/19-es idényének a zárófordulójában ki-ki mérkőzésen dőlt el az ezüstérem sorsa, ugyanis a forduló előtt a harmadik helyen tanyázó Jánoshalma az előtte két pont előnnyel a második Kiskőröst fogadta. Igazi focicsemegét hozott a mérkőzés, a hazai csapat végül behúzta a meccset és átvehette az ezüstérmet, a kiskőrösiek pedig a bronzot.

Rögtön az első negyedóra hatalmas küzdelmet hozott, mind a két csapat száz százalékos koncentrációval vetette magát a küzdelembe, az első tizenöt perc alapján, amikor helyzet nem is alakult ki, nyilvánvalóvá vált, hogy ma döntő lesz, ki milyen arányban használja ki a várhatóan kevés helyzetét. Aztán váratlanul hamar, a 17. percben megszerezte a vezetést a Jánoshalma. A vendégcsapat lényegében nem is hibázott, mindössze annyi történt, hogy egy előre passzt követően Stojanovic Milos első érintésből betette a védők vonala mögé a labdát, a rárobbanó Maravic a 16-os tájékán átvette, majd a kapu bal oldalába helyezett, Ámann csak érinteni tudta a labdát, 1–0. A 21. percben egy hazai szabálytalanságot követően szabadrúgáshoz jutott a Kiskőrös a kaputól balra, 22 méterről. Nagy Attila állt a labda mögé, és jobbal mesterien tekert a jobb felső sarokba, 1–1, ezen állás szerint újra a Kiskőrösé volt az ezüst. Öt percre rá a vezetést is megszerezhették volna a vendégek: Madácsi adott be jobbról, a 16-oson belül érkező Oláh balról, tíz méterről azonnal lőtt, labdájába Urlauber bele tudott érni, és róla végül a felső lécre perdült a labda. A 29. percben Gáspár kapott remek indítást, a jobb oldalon be is tört a 16-oson belülre, a kapujából remek ütemben kilépő Ámann azonban bravúros vetődéssel hárított. Továbbra is óriási volt a küzdelem és ahogy az már ilyenkor lenni szokott, kevés a szabálytalanság. A 34. perc táján Maravic háromszor is próbálkozhatott szögletből, a harmadik kísérlet lett a legveszélyesebb, akkor Harnos fejelt előrevetődve a bal felső sarok fölé. A 38. percben egy Hajnal-passz azonnal kettő az egyes fölényben talált két kiskőrösit, Oláhnak és Aminnak ziccert ugyan nem sikerült kidolgoznia, de ez a momentum jól jelezte, hogy a vendégcsapatnak sem kell sok ahhoz, hogy helyzetet teremtsen. Annyira jó volt a meccs, hogy szinte észrevétlen szaladt el az első negyvenöt perc.

A második játékrész nyomasztó hazai fölénnyel indult, ez a fölény azonban csakis a labdabirtoklásban mutatkozott meg, legalábbis egy darabig. Az 53. percben Harnos tüzelt 32 méterről szabadrúgásból, labdája azonban a kapu közepébe tartott, így könnyű zsákmány lett Ámann számára. Hat percre rá Maravic balról beadott szögletét követően Harnos csúsztatott a rövidről a hosszú sarok irányába, labdája azonban mellé suhant. A 62. percben Harnos cselezgetett a bal oldalon, sikerült bepasszolnia Stojanovic Milos elé az ötös sarkára, ő egy lövőcsellel több embert is kibillentett az egyensúlyából, majd higgadtan a jobb sarokba lőtt, 2–1. Maradt a hazai fölény, de a vendégcsapat minden idegszálával azon volt, hogy próbáljon minél veszélyesebb kontrákat vezetni. Jellemző volt, ami a 69. percben történt. Ámann volt kénytelen az oldalvonal felé a kapujából messze kifutva menteni, ő azonban ahelyett, hogy kibombázta volna taccsra a labdát, azonnal próbálta egy csapattársát játékba hozni. Rá is fizetett, a bokája ugyanis kiment, percekig ápolták a kőrösi hálóőrt.

A játék folytatása után Dordevic vett át fejjel egy labdát majd csinálta meg magának a helyzetet, balról, tíz méterről nagy lövést eresztett meg a kapura, Ámann a rossz lábával hárította a labdát, újra ápolás következett, már melegített a kiskőrösi cserekapus, Ámann azonban vállalta a játékot. A 79 percbe járt a legközelebb az egyenlítéshez a vendégcsapat, akkor Hajnal ívelt be, Urlauber kiindult ugyan a kapujából, Salami azonban hihetetlenül magasra ugorva átfejelte a kapus fölött a labdát, a gólba tartó labdát Jesic mentette, szintén fejjel. Még ugyanezen akció keretében jött egy újabb beadás, Salami akkor mellé fejelt. A 78. percben Maravic szerzett labdát a vendégtérfélen, remek ütemben tálalt Harnos elé, aki a kifutó Ámann mellett a hálóba gurított, 3–1. Eldőlni látszott a meccs, de a Kiskőrös még nem adta fel. A 83. percben Salami sarkazott életveszélyesen egy baloldali beadást követően, Urlauber azonban hárított. Három percre rá Fülei ívelt be jobbról szabadrúgást, Salami a hosszú sarok mellé csúsztatott.

Az eredmény már nem változott, a Kiskőröst dicséri, hogy a kétgólos hátrány ellenére is a lefújásig küzdött. Ez után átvehették a csapatok az érmeket, a vendégek szomorúan, a hazaiak viszont – érthető módon – úgy ünnepeltek, mintha bajnokságot nyertek volna. Érhető, hiszen mennyivel jobb így ezüstérmet nyerni, mint például egy elveszített döntővel.

Jánoshalmi FC–Kiskőrösi LC 3–1 (1–1)

Jánoshalma, 280 néző, vezette. Polyák Attila (Katona György, Tóth István)

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V., Balázs D., Gáspár, Stojanovic M. (Kiss B. 69.), Jesic, Harnos (Jeszenszky 81.), Andelic (Dordevic 56.), Farkas D., Maravic (Farkas P. 83.) Edző: Florin Nenad

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Oláh (füleki 75.), Bányai (Horváth R. 69.), Salami, Petrovics (Rimár 78.), Madácsi, Simon, Nagy A., Kovács J. Amin. Edző: Miskovicz Bálint.

Sárga lap: Urlauber 21., Maravic 24., Stojanovic M. 32., ill. Amin 27., Salami 65., Kovács J. 68.

Gól: Maravic 17., Stojanovic M. 62., Harnos 81., ill. Nagy A. 22.