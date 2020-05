A Jánoshalma már elkezdte az edzést

A megyei első osztály 2019/20-as, immáron lezárt idényében az élen végzett Jánoshalma felnőttkerete kedden délután megkezdte az edzéseket. Igaz, egyelőre még két helyszínen, mégis összehangoltan folyik – máris – a szakmai munka.

Természetesen osztálytól és korosztálytól függetlenül mindegyik megyei csapatnak, legyen az első, másod- vagy harmadosztályú, rosszulesett a bajnokság járványhelyzet miatti felfüggesztése – azóta már tudjuk: végleges lezárása –, ám a legrosszabbul azoknak az egyesületeknek jött, akiknek reményük volt a céljaik teljesítésére, egy szép helyezés, vagy akár bajnoki cím elérésére. Utóbbiak közé tartozik a Jánoshalmi FC felnőttcsapata is, amely a megyei első osztályú bajnokságban tizenhét mérkőzésből 41 ponttal, a mezőny többségénél egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, a második helyen tanyázó Kalocsa előtt nyolc pont előnnyel, az utolsó lejátszott fordulót követően, reménykedve a bajnoki cím megszerzésében állt az első helyen. Hétfő óta azonban tudjuk, hogy bajnokot az idén egyetlen osztályban sem avatnak.

A foci iránti lelkesedés ugyanakkor Jánoshalmán mit sem csökkent, sőt, az egyre hosszabbra nyúló uborkaszezonban – amelyet a megyei labdarúgás focira kiéhezett érintettjei egyre inkább savanyú uborkaszezonnak tituláltak – szinte elvonási tünetek jelentkeztek már a stáb tagjain és a játékosokon is. Így alig várták már, hogy ha csak edzés apropóján is, de végre újra pályára léphessenek. A vezetőedző, Florin Nenad ugyan még nem tudott átjönni Szerbiából, de aki ismeri a hátteret, aki ismeri a tréner fanatizmusát, az tudja, hogy ez nem a mesteren múlt. Ő ugyanis szinte elsőként érdeklődött a megfelelő szerbiai szerveknél a határátlépés feltételeiről, amikor a híradásokból kiderült, hogy három déli határállomást megnyitottak a munkavállalók előtt, de mindhiába, nem jöhetett át. E hét hétfőjén pedig még Belgrádban is megfordult az Egészségügyi Minisztériumnál, hogy érdeklődjön, volna-e lehetősége a határon átkelve átjönni Jánoshalmára edzést tartani, ám erőfeszítéseit egyelőre nem koronázta siker.

Ez azonban mégsem volt akadálya annak, hogy a teljes keretnek edzést vezényeljen. Szerbiában, ahol egyébként a karantén a magyarországinál szigorúbb korlátozásokat jelentett, a szerbiai játékosok lehetőség szerint kis közösségekben már korábban is gyakoroltak, sőt, amikor kiderült, hogy kedden megtartják az első hivatalos edzést, már érkezett Jánoshalmára a zrikálás is. Nemcsak Florin Nenad hívta ugyanis a jánoshalmiakat nap mint nap, de már Zdravko Maravic, a sok megyei szurkoló szerint biciklicselkirálynak nevezett játékos is bejelentkezett telefonon, kérve Sarok Attilát, a klub technikai vezetőjét, aki a magyarországi kontingens számára vezényelte az edzést, hogy alaposan hajtsa meg Harnos Zoliékat. A zrikán kívül másra egyelőre nem is nagyon volt lehetősége, hiszen ahhoz, hogy Harnost ne csak ugrassa, hanem szögletet is beívelhessen neki, 42 kilométerre kellett volna ívelnie a labdát, ami azért Maravicnak is sok.

„Oly távol vagy tőlem, s mégis közel” – új és konkrét értelmet nyert tehát kedden délután az István, a király című rockopera közismert dalának egyik klasszikussá vált sora, amikor megtartotta az első edzését a Jánoshalmi FC. Florin Nenad vezetőedző a szerbiai Bajmokon kilenc szerbiai játékossal, Sarok Attila és az elnökségi tag, Renner Tibor vezénylete mellett pedig Jánoshalmán tíz magyar játékos kezdte meg a munkát. A lelkesedést jól mutatja, hogy Urlauber István, a csapat első számú kapusa sérült ugyan, ám az edzésen így is megjelent.

– A biztonsági előírásokra természetesen odafigyelünk. A játékosok közül senki sem volt tünetgyanús, és mivel az öltözőt tilos használni, így mindenki eleve beöltözve érkezett az edzésre, és úgy is ment haza. A mester Viberen küldte el nekünk a pontos utasításokat, azokat csináltattuk végig a srácokkal – nyilatkozta szerkesztőségünknek Sarok Attila, az egyesület technikai vezetője. – Természetesen edzés közben is tartottuk a kapcsolatot Bajmokkal, és mi tagadás, a fiúk, akikben mostanra már hihetetlen labdaéhség tombolt, úgy odatették magukat, mintha egy bajnoki rangadót játszottak volna. Hogy aztán mikor, és melyik ligában, a megyei első osztályban vagy az NB III.-ban kamatoztathatják a nagy lelkesedést, az még a jövő, pontosabban az egyelőre felettébb bizonytalan közeljövő zenéje.

Az MLSZ azon hétfő esti elnökségi ülésének döntése értelmében, amelyen a bajnokságokat lezárták, mind a húsz, a megyei első osztályú bajnokságokban a záráskor élen álló csapat jogosult az NB III.-ba való nevezésre. A JFC ennek a feltételnek megfelel. A másik kitételnek azonban nem. A nevezést ugyanis csak olyan klub adhatja be, amely az április 10-i határidőre beadta az NB III.-as licenckérelmet, és meg is kapta azt, csakhogy a Jánoshalma nincs ezek között. Kiskapuk azonban még nyílhatnak, ahogy az első lépésben az NB II.-ből kiesett Tiszakécske sorsa is mutatja, hiszen a Kécske szemszögéből is látszik már az NB II.-ben maradás útja.

– A helyzet képlékeny, szinte napról napra változik – nyilatkozta a technikai vezető. – Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy licenc hiányában nem vagyunk jogosultak arra, hogy az NB III.-ba nevezzünk. Bár a tavaszi idény kezdetekor arra készültünk, hogyha sikerül megnyerni a bajnokságot, beadjuk az NB III-as kérelmet és vállaljuk az osztályozót is, mivel azonban éppen március végén, április elején robbant be igazán a karantén és a járványügyei helyzet miatti korlátozások, ezért a licenckérelmet végül nem adtuk be. Ezt a történetet tehát akár lezártnak is tekinthetnénk, az indulók számában azonban továbbra is nagy a bizonytalanság. A hírek szerint több osztályból több csapat akár vissza is léphet a bajnokságtól, így itt, Jánoshalmán abban maradtunk, hogy amennyiben lehetőség nyílik licenckérelem pótlólagos beadására – ez más esztendőkben kizárt lenne, de hangsúlyozom, idén a képlékeny helyzet következtében szinte bármi elképzelhető –, és amennyiben képesek lennék az NB III.-ban megkívánt feltételeknek megfelelni – ezen egyébként folyamatosan dolgozunk –, akkor lehet, hogy megpróbálnánk osztályt váltani.

Arra a kérdésre – amennyiben az osztályváltás is összejönne –, mennyiben okozna problémát, hogy a csapatban sok a szerb játékos, hiszen volt már arra példa, hogy megyei bajnokcsapat tagja nem követhette a bajnokkeretet az NB III.-ba a magyar állampolgárság hiányában, a technikai vezető elmondta: semennyire. – A nálunk szereplő, Bajmok és Szabadka környékéről érkezett szerbiai játékosok mindegyike pályára léphetne az NB III.-ban. Mivel magyarok lakta vidéken élnek, mindegyikük rendelkezik magyar felmenőkkel, ennek köszönhetően rendelkeznek magyar papírokkal, magyar személyi igazolvánnyal, kettős állampolgárnak számítanak, tehát nem lenne szükség sem állampolgársági vizsgára, sem egyéb hivatalos lépések megtételére ahhoz, hogy az NB III.-ban pályára lépjenek. Tavalyelőtt nyáron például Babic Srdannal bővítettük a keretünket – és milyen jól tettük, teszem hozzá, hiszen még a gólkirályi címre is lett volna esélye –, neki az egyik nagypapája volt magyar – oldott meg egy olyan problémát a technikai vezető, amely sokakban felmerült a Jánoshalma esetleges osztályváltását illetően.

– Egy biztos, a szakmai munka nálunk már folyik, minden héten három edzést vezénylünk a fiúknak, kedden, szerdán és pénteken. Ameddig a helyzet mást nem tesz lehetővé, addig továbbra is két helyszínen, ahogy az első edzés alkalmával történt, utána pedig újra együtt lesz az egész keret a mester vezetésével. Afelől tehát mindenki megnyugodhat, hogy bármelyik ligában is, de lesz futball Jánoshalmán, nem is akármilyen.