A Jakabi BLC 1–3-ról 6–3-ra fordított

Hatpontos mérkőzésen fogadta a megye három Északi csoportjában a Jakabszállási BLC az Ágasegyházát. Igazi ki-ki rangadót vívtak a csapatok, hiszen két tabellaszomszéd találkozott. Az élvezetes, közönségszórakoztató mérkőzést a hazai csapat nyerte.

Cserejátékos nélkül melegítettek a hazaiak, abban a tudatban, hogy csak a szünetben érkezik még egy csapattárs, akivel esetleg majd frissíteni lehet a sorokat. Sőt, a melegítést mintha a kezdés után is folytatták volna, hiszen az Ágas jóval agilisabban kezdett, beszorította a hazaiakat, a 11. percben a vezetést is megszerezte. Magyar ívelt előre a félpálya közeléből, remek ütemű labdáját Molnár mellre vette, majd nyolc méterről lőtt, az első labdája még kijött Koczákról, a kipattanót azonban már berúgta Molnár, 0–1. Ezt követően kevesebb volt a ziccer, de továbbra is a vendégek nyomtak. A 24. percben egy beadást követően ismét Molnár fejelt a kapura, Koczák ezúttal is védett, a kipattanót Molnár ezúttal fölé lőtte. Némileg váratlanul, de jött az egyenlítés. A 25. percben Kullai továbbított középről jobbra egy balról érkező passzt követően, Nagy Norbert pedig 18 méterről, futtából, higgadtan a jobb alsó sarokba gurított, 1–1. Egy percre rá Kullai került helyzetbe, ám 15 méterről a hosszú sarok mellé helyezett. A 35. percben újra a vendégeknél volt az előny. Egy jó ütemű előrevágott labdánál a hazai védők rosszul helyezkedtek, Benda köszönte szépen a lehetőséget, és az ötösről a hálóba passzolt, 1–2. Ezt követően megszűnt a vendégfölény, a hazaiak egyre több jó támadást vezettek. A félidő utolsó percében mégis a vendégek szereztek újabb gólt: Lévai végezhetett el szabadrúgást a szögletzászló közeléből, a rövid sarok irányába küldte a labdát, Gy. Balog pedig mesterien perdített közelről a rövid sarokba, 1–3.

A második játékrészben egyre nagyobb erőfeszítéseket tett a hazai csapat. Az 56. percben Nagy Norbert passzolt Kullaihoz, Kullai a félpályától megindult a jobb oldalon, betört a 16-osra is, majd éles szögből elgurította Gudmon mellett a labdát, amely a kapufáról pattant át a másik sarokba, 2–3. Tíz percre rá egy igazi szépségdíjas góllal egyenlítettek a hazaiak. Tóth Attila pöccintett remekül Mellár elé, Mellár megindult befelé, és két csel után 18 méterről, középről hatalmas gólt lőtt a léc al, 3–3. Egyre nagyobb lendületbe került a hazai gárda, pedig az Ágas is hajtott becsülettel. A 73. percben Mellár iramodott meg egy előre vágott labdával, balról vezethette rá a vendégek kapusára, elhúzta mellette, és az üres kapuba gurított, 4–3. Még mindig nem látszott eldőlni a meccs, egészen a 84. percig, amikor ismét Mellár talált a vendégek hálójába, 5–3. Ezt a mutatványát még a hosszabbításban is megismételte, így alakult ki a 6–3-as végeredmény.

Nagy küzdelmet vívott a két csapat, a pontszerzésért sokat dolgozó Ágasnak azonban a végére már nem volt esélye az egyre nagyobb lendületbe kerülő Jakabszállási BLC ellen, megérdemelt a hazai győzelem.

Jabakszállási BLC–Ágasegyháza SE 6–3 (1–3)

Jakabszállás, 80 néző, vezette: Keresztes Xavér (Bacsi Noel, Szász Gyula)

Jakabszállás: Koczák – Kerényi Ákos (Tóth Attila 46.), Kerényi Ádám, Kálmán József, Lovász, Mellár, Eszik, Kullai, Nagy Norbert, Kálmán Mihály, Csákó. Edző: Víg János.

Ágasegyháza: Gudmon I., – Bátyai (Dajka 46.), Lévai, Magyar, Gudmon II. (Horváth J. 64.), Szinkó, Tutó (Papp 85.), Gy. Balog, Héjjas, Benda (Galamb 67.), Molnár.

Sárga lap: Kálmány Mihály 34., Lovász 50., illetve Gy. Balog 75. perc.

Gól: Nagy Norbert 25., Kullai 55., Mellár 65., 73., 84., 92., illetve Molnár 11., Benda 35., Gy. Balog 46 perc.