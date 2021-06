A Honvédtól érkezik a KTE első igazolása

Megvan a KTE HUFBAU első nyári igazolása, Lukács Dániel személyében az NB I.-es Bp. Honvédtól igazoltak gyors támadót a kecskemétiek.

Lukács Dániel több utánpótlás együttesben is megfordulva lett a Honvéd-MFA akadémistája 2014-ben, ahol nagyon gyorsan bemutatkozott a tartalékok közt is. Nem kellett sokat várni az élvonalbeli debütálásra sem, hiszen egy évvel később kétszer is pályára léphetett az NB I.-ben, ahol összesen 21 mérkőzésen 2 gólt szerzett a Honvéd színeiben. A tartalékok közt folyamatosan futballozott az élvonal mellett – illetve egy féléves tiszakécskei kölcsönjátéka is volt az NB II.-ben – a legutóbbi szezonban 13-szor talált be a kis Honvédban a harmadosztályban. A 25 esztendős játékos most végleg elhagyta a Honvédot a KTE kedvéért.

– Minél többet szeretnék játszani, támadóként sok gólt szeretnék szeretnék lőni. Emellett természetesen az a célom, hogy a csapatot minél jobb helyezéshez segítsem a szezon végén. Hat év után hagytam el a Honvédot, ebben voltak szép, illetve kevésbé szép időszakok is. Sajnos a legrosszabbkor voltam sérült, amikor éppen fiatalnak számítottam még, de ez már a múlt. Nagy örömmel érkeztem Kecskemétre, szeretnék most már itt bizonyítani – mondta Lukács Dániel.