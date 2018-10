A hétvégén a tapasztalat és az ifjonti hév egyaránt mesterhármast ért

A bajnokság hétvégi fordulójában rutinos öreg rókák, de fiatalok is főszerepet vállaltak több helyszínen is a megye egy és kettőben egyaránt.

A megye egyben, Lajosmizsén a múlt héten az élre ugrott Kőrös volt a meccs esélyese, ennek ellenére szoros első félidőt láthattak a nézők, majd a második félidő végén, 1–3-nál egy nagy hazai hajrát az egyenlítésért. A kőrösi Eugene Salami két gólt szerzett, így továbbra is vezeti a góllövőlistát, de a góljaiban oroszlánrésze volt Bányai Máténak is. A kiskőrösiek középpályása száz százalékos teljesítménnyel végezte a pontrúgásokat, s lett a meccs assziszt-királya. Három beadásából is gól született, csak egy negyedikből nem, de az nem is rontja a képzelt statisztikát, csapattársa, Kovács József ugyanis lesre futva fejelt a bal felső sarok irányába. Bányai egyébként a mezőnyben sem jön zavarba, kapásból, ballal is megküldött egy lövést, ami hajszállal ment el a felső sarok mellett. A másik oldalon egy fiatal szerzett örömöt a hazaiaknak. A tizennyolc éves Rideg Ferenc élete második felnőtt mérkőzésére állt be a 71. percben, és egyáltalán nem volt megilletődve a listavezetővel szemben. Volt egy ollózása, volt egy remek lövése, aminek a hárításához Ámannak minden tudására szükség volt, sőt, a 91. percben a kapuba is betalált, Kiss László indítását követően egy remek csellel lerázta a védőjét, és már csak a kapussal állt szemben, de öreg rókákra jellemző higgadtsággal helyezte a bal alsó sarokba a labdát, azzal lett 2–3, még a kőrösi drukkerek is megtapsolták. Edzője, Árva Zsolt szerint van jövője a lelkes játékosnak.

Akasztón helyi rangadót vívott az Akasztó és a Harta. Ezen a mérkőzésen Szabó Zsolt, a hazaiak ifjú középpályása az idén harmadszor szerzett mesterhármast. Az első gólját Lázár csúsztatását követően passzolta be Rigó mellett, a második gólja egy igazi élményszámba menő szabadrúgás volt, az oldalvonal mellől lőtt a hosszú sarokba. A hosszabbításban könnyű dolga volt, Palla passzát elég volt közelről a hálóba pofoznia, hogy kialakítsa a 3–1-es végeredményt.

Sokan leírták az SC Hírös-Épet a derbi után, pedig már akkor, a második félidőben demonstrálták, hogy nagy hiba leírni őket. Ahogy akkor visszajöttek a meccsbe, úgy ezen a hétvégén visszajöttek a bajnokságba, hiszen az éllovas Kerekegyházát verték 5–0 arányban. És a gólszerzők? Yannick, a régi KTE-s közönségkedvenc lőtte az elsőt, őt követte a játékos-edző, Kovrig Ákos, végül a mérkőzés hajrájában az idén már negyvenhétr éves Lantos Henrik egy mesterhármast vállalt.Kellett is a sikerélmény, mert nehéz sorozat előtt állnak.

Először vittek haza pontokat

A Tiszaalpár a pályája felújítása miatt az újfalui pályán fogadta a Kunszállást a megye kettő Északi csoportjában. A Kunszállás legyőzte a Fütyü illés keze alatt egyre karakteresebb Alpárt, 2-1 arányban. A Kunszállásnak így sikerült kilépnie az „otthon nyer, másutt nyel” paradigmából, hiszen első ízben győztek idegenben, és ezzel rögtön fel is zárkóztak az élmezőnybe.

Újra győzött a Kiskunhalas

A Soltvadkertet fogadta vasárnap a Kiskunhalas a megye egyben. Jól kezdett a Vadkert, ám a meccs elején kialakított helyzeteit kihagyta. Az első játékrész utolsó negyedórájában aztán kétszer is beköszönt a Halas. Gillich nagy lövéssel vette be Frittmann kapuját, majd Amariutei Sorin volt eredményes. A második félidőben az eredmény már nem változott.

