A hazaiak eltüntették az egyosztálynyi különbséget

Öt-hat gólszerzési lehetőség adódott a KTE előtt a Dorog elleni felkészülési meccsen, de a hírös városi lilák nem tudtak élni a lehetőséggel, így a vendégek győztesen hagyták el a Széktói Stadiont. Ugyanakkor biztató, hogy a kecskemétiek nagyjából eltüntették az egyosztálynyi különbséget.

Szombaton a legutóbbi NB II.-es bajnokságban 14. helyen végzett Dorogi FC-t látta vendégül az NB III.-as Kecskeméti TE. A felkészülési találkozó a Komárom-Esztergom megyei együttes győzelmével ért véget.

Kecskeméti TE–Dorogi FC 0–1 (0–1)

KTE: Kunsági – Tamaskó, Nánási, Fehér, Grünvald, Hegedűs, Vágó, Szabó D., Asztalos, Babolek, Kéri. Csere: Berta, Hirman, Peres, Selyem, Karacs. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

A vendégek kezdtek aktívabban, egy ígéretes fejessel veszélyeztettek először – számolt be a meccsről a kecskemetite.hu portál. Majd egy kapu előtti kavarodás végén a hazaiak álltak közel a gólszerzéshez, de a kapu torkában menteni tudtak a dorogi védők. Maradt támadásban a KTE, egy jobb oldali akció végén Babolek Zoltán kapott labdát, ám lövésébe belelépett az egyik védő. Néhány kósza vendégátlövés után Hegedűs Martin ugratta ki Asztalos Dávidot, aki ziccerbe került, de a vendégek az utolsó pillanatban menteni tudtak. A félidő végén Vágó Gábor fejese után védett a dorogi kapus, majd némileg a semmiből szerzett vezetést a vendégcsapat, egy szöglet után voltak eredményesek (0–1).

A szünet után inkább a küzdelem jellemezte a játékot, de azért adódott egyenlítési lehetőség a hírös váro­siak előtt, Babolek és Hirman Kristóf is közel járt a gólszerzéshez.

– Egy stabil NB II.-es csapattal játszottunk, amely komoly erőt képvisel a másodosztályban. Igazán jó erőpróba volt ez ahhoz, hogy mi is felmérjük, hol tartunk. Sikerült nagyjából eltüntetni az osztálynyi különbséget, de nem teljesen, az ellenfelünk ugyanis nem csinált olyan butaságot, mint mi a gól előtt, de egy tizenhét éves játékostól nem is várható el, hogy tökéletesen védekezzen. Öt-hat helyzetünk adódott ma, amiket sajnos nem tudtunk értékesíteni, de biztos vagyok benne, hogy a csatárok, a középpályások és a védők is jobb formába lendülnek majd a bajnokság kezdetére, amikor ez igazán fontos lesz. Jól dolgoznak a srácok, úgyhogy megérdemelnek most két szabadnapot – mondta a meccs után Zoran Kuntics.