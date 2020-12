A Hatvant fogadja a Tiszakécskei LC

A hétvégén ebben az évben utoljára játszanak bajnokit az NB III.-as csapatok. A Keleti csoportban szereplő Tiszakécskei LC vasárnap 13 órakor zárt kapuk mögött fogadja a Hatvant.

A TLC jó teljesítménnyel, a Hatvan elleni találkozó eredményétől függetlenül az élen vonulhat pihenőre, hisz az idei utolsó forduló előtt négy ponttal előzi meg a második helyen álló Jászberényt. Az őszi mérkőzések kapcsán Horváth Attilát kérdeztük.

– Úgy érzem, hogy a bajnokság megkezdése után kellett három-négy mérkőzés ahhoz, hogy igazából összekovácsolódjon a csapat – mondta a csapatkapitány. – Azóta nemcsak hazai pályán, de idegenben is megmutattuk, hogy milyen egységesek vagyunk. Ha néha gyengébben is ment a játék, akkor is nagyot küzdött a csapat, és a szívét-lelkét kitette. Ennek is köszönhető, hogy az élen állunk a tabellán. Azt reméltem, hogy nagyobb lesz az előnyünk, de a Jászberény tartja a lépést velünk. Bízom benne, hogy a tavasszal is olyan eredményesen tudunk majd játszani, mint az ősszel, és akkor sikerül a tervünket megvalósítani.

A vasárnapi találkozó már a tavaszi fordulókból előrehozott második mérkőzés. Ősszel idegenben 1–3-ra győzött a Hatvan ellen a Tiszakécske, és ezúttal is a három pont megszerzése a célja a TLC-nek.

– Nagyon szeretnénk hazai pályán a három pontot begyűjteni. Sajnos nem lehetnek majd itt a szurkolóink, nem hallhatjuk a biztatásukat, ami nagyon sokat jelent a számunkra. Úgy készülünk, hogy minél frissebben és dinamikusabban tudjunk majd játszani – tette hozzá Horváth Attila.

A vasárnapi mérkőzés után még nem vonulhatnak pihenőre a játékosok, mert az elkövetkezendő héten különböző felméréseken kell átesniük. Erre azért van szükség, hogy a szakmai stáb lássa, milyen állapotban vannak jelenleg a játékosok, és milyen állapotban érkeznek majd vissza a pihenő után. A felmérések után két hét teljes kikapcsolódás jár majd mindenki számára, utána viszont kapnak majd otthoni feladatokat, főleg futóprogramot. Január 14-én találkozik újra a gárda, akkor újabb felmérések várnak a játékosokra.

Borítóképünk archív felvétel.