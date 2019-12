A hartai Varga Milán Szabadszállásra igazolt

A Bács-Kiskun megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban a téli átigazolási időszaknak az első nagy fogása a Szabadszállásé, az őszt a 4. helyen záró egyesület ugyanis leigazolta a hartai közönségkedvencet, a pálya bal oldalán elöl és hátul egyaránt bevethető Varga Milánt.

– Három évvel ezelőtt igazoltam az NB III.-as Szentlőrincről Hartára, és bár az akkori váltást csak átmeneti ugródeszkának szántam, végül megragadtam a csapatban. Mi tagadás, megszerettem nagyon a falut is, ahol az emberek hamar megismertek, és az öltözőben is remek közösségbe csöppentem, amelybe sikerült hamar beilleszkednem. Igen jó, majdhogynem baráti kapcsolatban állok az edzőmmel, Sümegi Józseffel is, és ismétlem, úgy érzem, hogy ismernek és szeretnek Hartán, a csapat pedig egy jó értelemben vett, igazi közösség, amelynek a tagjai nincsenek túl sokan ugyan, de nagyon tudnak küzdeni egymásért. Ezt nem is egy mérkőzésen bizonyítottuk az ősz folyamán is. Ilyen értelemben nem volt tehát könnyű a döntés, ugyanakkor nyugodt lélekkel kijelenthetem, hogy baráti viszonyban válunk el a korábbi játékostársaimtól és edzőmtől is.

Az idén a Harta is remek őszt zárt, hiszen az idény első felében nemegyszer az első helyen tanyázott az együttes. A két klub helyezése tehát nem indokolná a váltást. Varga Milán azonban úgy érzi, hogy Szabadszálláson akár komolyabb célokért is harcolhat.

– Meggyőződésem, hogy jó tavasz áll a Szabadszállás előtt, amelyben megpróbálom mielőbb kiharcolni a helyemet – nyilatkozta hírportálunknak a játékos, aki megalkuvást nem tűrő küzdeni tudásáról ismert megyeszerte, és aki a megyei válogatottba is bekerült.

– Tudom, hogy Szabadszálláson nem a levegőbe beszélnek, amikor állítják, hogy nem elégednek meg a negyedik hellyel, hanem mindenképpen már a tavasszal is a dobogóért akarnak harcolni. Ezért izgatott ez a kihívás, és ezért vágtam bele ebbe a kalandba, bármennyire is nehéz volt a szívem, amikor búcsút mondtam Hartának – jelentette ki a játékos.