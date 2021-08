A Harta elleni rajtra készült, végül a Hartában rajtol Varga Milán

Egy nappal a 2021/22-es megyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitánya előtt robbant a bomba: a Szabadszállás visszalép a megyei első osztály küzdelmeitől. Ez a lépés sok mindent felborított a rajt előtti utolsó pillanatban, egyebek mellett a szabadszállási színekben a rajtra és a Magyar Kupa második fordulójára készülő megye egyes keret játékosainak, köztük Varga Milánnak a közeljövőbeli terveit.

Az elmúlt hétvégén rajtolt el a megye első osztályú bajnokság, amely mozgalmasnak ígérkezett a szabadszállási labdarúgók számára. Végül valóban mozgalmas is lett, csak nem úgy, ahogy várták, vagyis nem a pályán, egy kiadós rangadóval Harta ellenében, hanem előbb hitetlenkedéssel, majd találgatásokkal, telefonálgatásokkal, megkeresésekkel, mindenféle intézkedésekkel telt. Megannyi csapattársával egyetemben az első forduló előtti csütörtökön, augusztus 19-én a csapat bal oldali játékosa, Varga Milán még arra készült, hogy hétvégén, vasárnap a Szabadszállás színeiben lép pályára a Harta ellen. Csakhogy nem így történt. Teljesen váratlanul ugyanakkor nem érte a fejlemény.

– Valahol váratlan is volt a dolgoknak ez a kimenetele meg nem is. Kifelé nem mutattuk, hogy bármi gond lenne a Szabadszállás háza táján, de valójában

éreztük, hogy a háttérben már két-három hónapja ment valamiféle huzavona.

Csakhogy közben játszottunk egy kupamérkőzést, azon továbbjutottunk, ugyanakkor pedig amikor azt láttuk, hogy a szakmai igazgatónk, Pandur László nyolc remek játékost is igazolt a minél jobb bajnoki szereplés érdekében, no meg azért, hogy minél tovább juthassunk a Magyar Kupában, mi, játékosok arra gondoltunk, hogy nem lehet baj.

Aztán augusztus 19-én jött a hideg zuhany, a teljes keret számára. – Éppen az aznapi edzésre készültünk, amikor a Pandur Laci bácsi értesített minket, hogy vége, kiszáll a megye egyes csapatból. Ettől függetlenül azért elmentünk az edzésre, és az egyesület elnöke, Huszár István várt ott minket, aki elmondta, hogy teljesen megváltoznak a feltételek. A jelentősen megváltozott feltételek fényében mi, játékosok – mivel szabadon igazolhatóvá váltunk –, nem túl hosszas tanakodás után úgy döntöttünk, hogy elhozzuk az igazolásainkat, és elbúcsúztunk Szabadszállástól.

Nem ijedt meg Varga Milán. – Attól nem tartottam, hogy emiatt hosszú ideig nem lesz csapatom, és utólag be is bizonyosodott, hogy nem is kellett, hiszen amint híre ment a Szabadszállás bedőlésének, mindannyiunkat elkezdtek keresni a klubok. Engem is kerestek több helyről is, de nem kellett sokáig gondolkodnom, az előző klubom,

a Harta hívására hamar igent mondtam.

Varga Milán másfél évvel ezelőtt éppen Hartáról tette át a székhelyét Szabadszállásra. A játékos elmondta, hogy kárörömnek, zrikának nyoma sem volt Hartán, nem éreztették vele, hogy a tékozló fiú tért volna haza. – Nagyon jól fogadtak. Ugyanakkor én is azt érzem, hogy hazatértem Hartára. Igen, ez a megfelelő kifejezés. Szinte még gyerek voltam, amikor oda kerültem, és alig húsz évesen ott lettem igazán felnőtt futballista. Ráadásul Csehi Tamással, a jelenlegi játékos-edzővel attól függetlenül, hogy nem Hartán fociztam, rendszeresen heti kapcsolatban voltam, nekem az ő személye is sokat számított abban a döntésben, hogy most visszamentem Hartára mentem. Úgy gondolom, hogy örülnek nekem, hiszen szerettek Hartán, és én is szerettem ott lenni. Másfél szabadszállási év után lelkesem várom az új kihívásokat, motivált vagyok, és alig várom, hogy újra pályára lépjek, és újra a Harta sikereiért küzdjek.

Varga Milán ugyanakkor a színfalak mögött történt eseményeket nem ismeri, de Pandur László szakmai igazgató az, akire egyáltalán nem neheztel. – Laci bácsit nem okolom, nincs is okom rá, én csakis köszönettel tartozom neki, és azt gondolom, hogy a játékostársaim többsége is így vélekedik. Hiszen aki ott volt a megye egyes keretben, az pontosan tudja, hogy mennyit tett ezért az egyesületért, mi, játékosok tehát neki csakis köszönettel tartozunk.

Ami a bajnokságot illeti, a Szabadszállásnak az idei őszön tehát csak a harmadosztályú csapata rajtolt el, amely eddig a második számú csapat volt. Ez a gárda tehát most tehát előlépett első számú csapattá, ugyanakkor átvett egy fontos örökséget a megyei első osztályú elődtől, a Szabadszállás első csapata ugyanis bejutott a Magyar Kupa második fordulójába. Ki is áll a gárda, jórészt a megye hármas kerettel, de maradt még egy-két megye egyes kerettag is, így mindenképpen szeretnék megnehezíteni a vasárnap délután 16 óra 30 perckor kezdődő kupamérkőzésen a Gyömrő dolgát.

Ami pedig Varga Milán volt csapattársainak a többségét illeti, ezen a hétvégén már többekkel is találkozhatnak a szurkolók az új csapataikban.