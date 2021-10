A hajrában mentett pontot a Katonatelep vendéglátójaként a Jakab

A forduló előtt a tizenhat csapatos mezőnyben az utolsó előtti, 15. helyen tanyázó Jakabszállás a 7. helyen álló Katonatelepet fogadta. A némileg esélyesebb Katonatelep főként a második félidőben eldönthette volna a maga javára a mérkőzést, ám nem tette, és a nagy hajrát kivágó Jakabszállás a 89. percben szerzett góllal pontot mentett.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter csak a szavazatok miatt akar konzervatívnak látszani

A vendégcsapat volt a mérkőzés esélyese, ám várható volt, hogy a múlt heti, Fülöpjakabon aratott győzelem feldobja a jakabiakat. Ez meg is történt, és meg is látszott, nem csak abból, hogy a Katonatelep elleni mérkőzésre megfelelő volt a létszám, tehát bőven álltak cserék is a rendelkezésére Garzó András játékos-edzőnek, hanem a találkozót megelőző héten tartott edzéseken tapasztalt létszámból is. Ennek megfelelően kiegyenlített erők küzdelmének hatott a meccs a kezdés után.

A 10. percben Sándor Tamás lépett ki középütt, két kísérletét is hárították a hazaiak. A másodikat a hazai hálóőr, Menyhárt Péter szögletre. A jobb oldalról elvégzett szögletet követően Balla Krisztián robbant be a lefelé csapódó labdára, és négy méterről fejelt, néhány centiméterrel a keresztléc fölé.

A 17. percben Balla varázsolta a félpályáról Sándor elé a labdát, aki jobbról, éles szögből lőtt, Menyhárt védett.

Három percre rá Szegedi Krisztián indításával iramodott meg Szalkai Béla, de egy kissé kisodródott, így nem lett elég veszélyes a jobbról, éles szögből leadott lökete. Hét percre rá Nagy Richárd vágott ki egy nagy szólót a bal oldalon, a végén éles szögből lőtt mellé.

Harminchat perc telt el a félidőből, amikor Lukács Imre küldött egy hatalmas bombát a vendégek kapujára, 35 méterről, a félmagasan süvítő labdát Szatmári Zoltán bravúrral mentette szögletre. A beadást követően Szalkai fejelt fölé. A 43. percben újra Sándor került nagy ziccerbe, de jobbról, húsz méterről a kilépő kapus mellett a hosszú sarok mellé gurított. A 45. percben a vezetést is megszerezhette volna a hazai gárda, egy hazai indítást követően egy vendégvédő hazafejelte a labdát, holott a kapus már kiindult az ívelésre. Nagy versenyfutás kezdődött, hárman csúsztak be porolva a gólvonal elé, Szatmári érte el elsőként a játékszert, és magához is ölelte.

A második játékrész elején is a küzdelem dominált. Az 57. percben ismét Sándor veszélyeztetett, ezúttal huszonkét méterről lőtt, Menyhárt könnyedén hárított. Egy percre rá a hazai Vig Tamás szerzett labdát, nagy szólót vágott ki, végül jobbról, 18 méterről lőtt, Szatmári ezúttal is hárítani tudott. Egyre nagyobb fölénybe került a Katonatelep, de igazi ziccert keveset dolgoztak ki.

A 66. percben Nagy Richárd vezetett egy kontrát, egy biciklicselt követően balról, éles szögből lőtt, a labdát Szatmári lefülelte. A 70. percben aztán Balla Krisztián elé pattant a labda a vendég 16-os előtt, ő pedig hatalmas lövést zúdított a kapura. Menyhártnak sikerült ugyan a felső lécre tolnia a labdát, a kipattanóra azonban Marosvölgyi érkezett, és a hálóba passzolt, 0–1.

A vezető gól megszerzése után változott a játék képe, szemmel látható volt, hogy a jakabiak nem nyugodnak bele a vereségbe.

A 80. percben mégis a vendégek dolgoztak ki újabb ziccert, ezúttal is Sándor veszélyeztetett, de jobbról, jó húsz méterről ezúttal is a rövid sarok mellé lőtt. A 82. percben egy hazai nagy bedobást követően valahogy átszivárgott a tömegen a labda, Horváth Sándort találta meg, aki hat méterről, félfordulatból lőtt, de pontosan a vendégek kapusát találta el. Nagy helyzet volt. Ekkor már határozottan dominált a hazai csapat. A 89. percben újra egy hazai nagy bedobás szállt be a bal oldalról, a védők kifejelték a labdát, az Bor Viktor felé pattogott, aki középről, huszonnégy méterről kapásból küldte a bal felső sarokba, a kifelé tekeredő labda védhetetlen volt, 1–1. Próbálta még visszavenni a vezetést a Katonatelep, vezettek is még veszélyes akciót, az eredmény azonban már nem változott. Bár a mérkőzésen sokáig a vendégeknek állt a zászló, a hazaiak a harcosságuknak köszönhetően megérdemelten szerezték meg az egyik pontot.

Garzó András, a Jakabszállás játékos-edzője: – Az első félidőben a mezőnyjáték dominált. Sok helyzetünk nem volt, igaz, a vendégeknek se, ennek megfelelően az első játékrészben teljesen reális volt a döntetlen állás. A második játékrészben az történt velünk, ami a múlt héten, bennragadtunk az öltözőben, és már megint csak a 75.- perc táján kezdtünk el futballozni. Az a szerencsénk, hogy csak egy gólt kaptunk abban az időszakban, amikor meglehetősen nagy volta vendégfölény. Ezzel együtt csak egy átlövéssel tudtak gólt szerezni. Ugyanakkor meg is kell dicsérnem asrácokat, mert az utolsó tíz percet kőkeményen végignyomtuk, beszorítottuk az ellenfelet, és egy jól eltalált lövéssel sikerült az egyik pontot itthon tartanunk, ami fejlődés, mert már három forduló óta rendre szerzünk pontot. Nagyon örülünk, hogy már nem mi vagyunk az utolsók, és azon leszünk, hogy ez most már maradjon is így az ősz végéig.

Balla Krisztán, a Katonatelep játékos-edzője: – A mérkőzés képe alapjőán véleményem szerint négy-öt góllal kellett volna nyernünk. Rengeteg helyezetet kihagytunk, mind a két félidőben volt legalább három-négy százszázalékos lehetőségünk, a hazaiaknak pedig tulajdonképpen egy kapuralövésük volt, és azzal pontot szereztek. Egyébként nagyot küzdöttek, úgyhogy gratulálok nekik. Azt ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy nem lett meg ez a három pont, hiszen azzal a reménnyel érkeztünk, hogy sikerül nyernünk.

A mérkőzés hazai hőse Bor Viktor József volt. Arra a kérdésre, hogy mennyire lesz a szívének kedves ez a gól, elmondta, hogy nagyon, és nem is csak azért, mert ezzel a találattal sikerült pontot menteni a Jakabszállásnak, hanem azért is, mert védő lévén ő ritkán szokott előremerészkedni, és így ez felnőtt pályafutásának az első gólja nagypályán. – Én ritkán szoktam elöl megfordulni, most azonban nagyon akartunk egyenlíteni, és mivel egy társam hátul maradt, én is előremerészkedtem. Amikor láttam, hogy a védők kifejelik, a labda egyet vagy kettőt pattant a felém tartó útján a labda, ezalatt volt időm átgondolni, hogy megpróbáljam-e levenni, vagy kapásból igyekezzem kapura küldeni. Átfutott az agyamon, hogy ha lekezelem, akkor a kirobbanó védők alighanem belelépnek a lövésbe, így aztán kapásból, jobbal, teljes rüszttel elvállaltam, hála istennek bement.

Jakabszállás KSE–Katonatelepi SE 1–1 (0–0)

Jakabszállás, 80 néző, vezette: Kocsis Tamás (Golovics Attila, Marton Renáta)

Jakabszállás: Menyhárt – Bor, Kulman (Kovács M. 46.), Szegedi K. (Kerényi 46.), Vig (Horváth S. 80.), Nagy R., Eszik, Sárai-Szabó, Szalkai, Szegedi R., Lukács. Edző: Garzó András.

Katonatelep: Szatmári – Homoki-Szabó, Kőrös, Bagó, Sándor, Elek-Rembeczky, Kocsis (Kovács Z. 46.), Csizmadia, Balla, Marosvölgyi, Nyerges (Meggyesi 81.).

Gól: Bor a 89., illetve Marosvölgyi a 69. percben.

Sárga lap: Szalkai 30., illetve Balla 71., Elek-Rembeczky 77. perc.