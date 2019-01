A Hajós nyerte a Bácska Kupa hétvégi rangadóját

A hétvégén öt mérkőzéssel elrajtolt a Baján az öt hétvégén át tartó Bácska Kupa. Az első hétvége második napján mindjárt egy rangadóra is sor került, ugyanis a Hajós és a Nemesnádudvar csapott össze.

A mérkőzés elején az látszott, hogy egy meccs az előző napról már benne van a hajósiak lábában, de nagyon jó összeálltásban álltak föl. A félidőre már kétgólos vezetésre tettek szert, és bár Schmidt szépített, így is magabiztosan győztek Aladics Dániel tanítványai, akik összeszokott játékot nyújtottak, szép gólokat rúgtak. Jó iramú, szórakoztató mérkőzést vívott a két csapat, amelyen a Nemesnádudvar is mindent elkövetett az eredmény szorosabbá tétele érdekében, de a Hajós ellen ez most kevés volt.

Hajós–Nemesnádudvar 4–1 (2–0)

Hajós: Maráczi – Bartha (Szabadi), Rácz T., Rácz Á., Kákonyi Sz., Herczeg (Varga F.), Szarka, Szarvas, Rácz F. (Vágó), Suszter, Zana (Aladics).

Nemesnádudvar: László – Nánay, JAgicza, Nébl R., Kákonyi M. (Mezőfi), Vinter, Bischof (Simon), Harsány, Szauter, Fejes (Cser), Schmidt.

G: Rácz, Zana, Vágó, Aladics, illetve Schmidt Endre