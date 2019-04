A győzelem önbizalmat adott a kécskeieknek

A Merkantil Bank Liga NB II.-es bajnokság 33. fordulójában a Nyíregyháza érkezik a tiszakécskei Városi Sportcentrumba. A találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik.

Az NB II.-es bajnokság 32. fordulójában Békéscsabára utazott a Du­na Aszfalt-Tiszakécske VSE. A TVSE-t a találkozón már nem Szabó István dirigálta. A vezetőedző ugyanis közös megegyezéssel távozott a klubtól, és amíg nem sikerült az utódját megtalálni, addig Virágh Ferenc megbízott edző és Nagy Zsolt kapusedző irányította az együttest. A duónak jól sikerült a debütálás, a Kécske ugyanis nagy küzdelemben legyőzte a Csabát. Az első gólt a tiszakécskeiek szerezték Kardos révén, aki tizenegyesből talált be az első félidő végén. Az 52. percben Urbin Péter egyenlített, a gólja után két perccel azonban Mihály Dávid is betalált, beállítva az 1–2-es végeredményt.

– A Békéscsaba elleni győzelem egyértelműen a csapat sikere – nyilatkozta a védő Sváb Dániel. – Nagyon egyben volt a társaság, mindenki egymásért küzdött, igazi férfimunkát végeztünk. Minden játékos a tudása szerint teljesített, büszke vagyok a csapattársaimra, de a vezetői stáb is hasonló véleményen van. Az furcsa helyzet egy csapat életében, ha távozik a vezetőedző, és utána mindjárt tétmeccset kell játszani. Szerencsére vannak rutinos játékosaink, Oláh Máté és én is átéltem már hasonlót, így a játékunkban ez semmi problémát nem okozott. Egyszerűen nyerni akartunk, főleg azért is, mert a Békéscsabának nem sikerült még nyernie a Tiszakécske ellen. A Csaba tehetséges játékosokból áll, de eddig szerencsére mi voltunk a nyerők. Kardos Norbi ősszel is betalált a lila-fehérek ellen, igazi vezéregyéniség, a tizenegyeseknél nagyon koncentrál. Nyugodtak vagyunk, ha ő áll a labda mögé, mert szinte biztos, hogy értékesíti a büntetőt. Sajnos a csereként beálló Gréczi Mártont kiállították. Ő még nagyon fiatal, hatalmas benne a bizonyítási vágy. Most becsúszott két hiba, mindkettőért sárga lapot kapott és a 94. percben mehetett zuhanyozni.

A Nyíregyháza elleni meccs kapcsán Sváb elmondta, hogy mindenképpen szeretnék otthon tartani a három pontot. Már csak azért is, mert hazai pályán utoljára március 6-án nyert a csapat, akkor a Monort verték 1–0-ra.

– A Csaba ellen megtört a jég, szeretnénk a szurkolókkal együtt ünnepelni. Minden győzelmet és vereséget a helyén kell kezelni. A békéscsabai győzelem már a múlt, adott ugyan plusz önbizalmat a siker, de most már előre kell nézni és a vasárnapi mérkőzésre koncentrálni. Nagyon készülünk a nyírségiek ellen, szeretnénk itthon tartani a három pontot – tette hozzá a védő.

Az NB II. állása

1. ZTE FC 32 21 6 5 62–34 69

2. Gyirmót 32 19 3 10 69–42 60

3. Kaposvár 32 15 11 6 48–37 56

4. Vasas FC 32 15 10 7 63–51 55

5. Budaörs 32 16 3 13 51–40 51

6. Békéscsaba 32 14 9 9 47–36 51

7. Soroksár SC 32 15 5 12 53–46 50

8. ETO FC Győr 32 14 6 12 51–39 48

9. Kazincbarcika 32 13 8 11 48–39 47

10. Nyíregyháza 32 12 9 11 47–42 45

11. FC Csákvár 32 10 15 7 52–50 45

12. Vác FC 32 10 13 9 39–40 43

13. Budafoki MTE 32 11 5 16 42–55 38

14. Dorogi FC 32 9 11 12 47–48 38

15. Tiszakécske VSE 32 8 14 10 31–47 38

16. BFC Siófok 32 7 11 14 30–45 32

17. Balmazújváros 32 7 10 15 26–44 31

18. Ceglédi VSE 32 6 8 18 30–60 26

19. M.-magyaróvár 32 5 11 16 29–50 26

20. Monor 32 5 8 19 40–60 23