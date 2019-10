A Géder hozta a déli rangadót

A hétvégén a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban a 10. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok.

Megye II., Déli csoport

Sükösd–Hajós 1–1 (0–0)

Sükösd, 200 néző. Vezette: Holczimmer (Juhász T., Biber).

Sükösd: Gajári – Schultz Máté (Szabó D.), Lógó, Schultz Martin (Matity), Hangya (Bohner), Molnár, Szabó P., Ferenczi (Tamás), Tallér (Pesti), Rozsi, Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Hajós: Kollár – Barta, Pechtinger (Várszegi), Szarvas, Fejes (Varga), Rácz, Vágó (Aladics), Schuszter, Gyurkits, Szarka, Kákonyi. Edző: Alföldi Albert.

Gól: Lógó (75.), ill. Várszegi (76.). Kiállítva: Kákonyi (75.).

Ifjúsági eredmény: 9–2

Bácsborsód – Mélykút 1–1 (0–0)

Bácsborsód, 150 néző. Vezette: Hagymási (Rátkai, Tóth E.).

Bácsborsód: Bujdosó – Vőneki (Gál), Vida (Molnár), Lovászi, Aladics (Juhász), Tesic, Ljubojcic, Jaramazovic, Török, Tóth M. (Merkler), Mihalics. Edző: Varga Zsolt.

Mélykút: Palásti – Sánta, Gyetvai, Agócs (Vörös), Balla, Szabó K., Facskó (Vukovits), Illés, Geleta, Boldizsár, Horváth (Matus). Edző: Bényi József.

Gól: Török (89.), ill. Szabó K. (58.).

Ifjúsági eredmény: 3–2

Tompa – Dunagyöngye 1–1 (1–0)

Tompa, 130 néző. Vezette: Fülöp (Takács, Baranyi).

Tompa: Labanc – Miletic, Vojnic (Mucsi), Anróczki, Kátai, Fülöp, Miklós-Balog (Szabó-­Galiba), Szakál, Dir­devic, Farkas, Papp. Edző: Dulics Joszip

Dunagyöngye: Felső Zs. – Bölcske, Nagy, Hegyi R., Horváth, Kudella, Hegyi D., Hol­czer, Lukács (Császár), Orsós, Feidt. Edző: Szombati József.

Gól: Kátai (12.), ill. Horváth (76.).

Ifjúsági eredmény: 0–5

Hercegszántói FC – Kunbajai SE 0–0

Hercegszántó, 150 néző. Vezette: Polyák (Tóth I., Kiss D.).

Hercegszántó: Tamási – Bjelan, Farkas, Nagy, Bischoff (Kasznai), Tóth G., Mészáros, Valkai (Komán), Vörös, Bosnyák, Salamon. Edző: Szilágyi János.

Kunbaja: Mikovic – Nyúl, Ivkovic, Balunovic, Gulyás, Ikrás, Stojkovic, Plavsic, Kopunovic, Mike, Tatalovic G. Edző: Szalai Tibor.

Ifjúsági eredmény: 1–1

Bajai SK–Borota 3–2 (2–1)

Baja, 450 néző. Vezette: Ézsiás (Krepsz, Horváth V.).

Bajai SK: Székely – Hercz (Koch), Pintér (Papp), Jenei, Bányai (Szilágyi), Baláz, Kerezsi, Vedelek, Cifra, Jeszenszky, Nagy (Kisa). Játékos-edző: Koch Tamás.

Borota: Horvát – Madarász Zs., Kovács Z., Tarjányi (Végvári), Nikutovic, Trója (Madarász Á.), Lukac, Kopunovic, Schnobl, Ciric (Madarász Cs.), Piriczki (Szabó R.) Edző: Szem Róbert.

Gól: Bányai (13.), Jeszenszky (26.), Cifra (64.), ill. Nikutovic (24., 66.).

Dusnok – Érsekcsanád 2–1 (0–0)

Dusnok, 250 néző. Vezette: Géró (Apró, Bata).

Dusnok: Bakula – Jagicza, Németi, Báló F., Pécsi P., Pécsy E. (Varga), Bolvári Z. (Báló M.), Varga, Bolvári D., Wachtler, Rónai. Játékos-edző: Báló Ferenc.

Érsekcsanád: Eke – Neszvecskó D., Popán, Grancsa, Szabó J., Nagy, Töttös (Kiss), Novotnik F. (Radics), Büte (Taba), Neszvecskó A. (Balogh), Szöllő. Edző: Vörös Dávid.

Gól: Rónai (66.), Bolvári Z. (74.), ill. Kiss (64.).

Ifjúsági eredmény: 1–6

Nemesnádudvar – Géderlak 1–4 (1–1)

Nemesnádudvar, 300 néző. Vezette: Béleczki (Suba, Minda).

Nemesnádudvar: László – Varga (Tusori), Simon, Magyari, Kákonyi, Vinter B., Vinter Z., Fejes (Schmidt), Harsányi (Bischof), Keresturi (Mezőfi), Jagicza. Edző: Simon István.

Géderlaki KSE: Varga Sándor – Szávuj, Salamon, Mirza, Fenyősi, Balogh (Gazsi), Facskó, Varga Stefánó, Sági, Farkas (Jaksütz), Kohány (Palotai). Játékos-edző: Salamon Miklós.

Gól: Simon (10.), ill. Varga Stefánó (3., 59.), Farkas (81.), Gazsi (91.).

Ifjúsági eredmény: 4–1

Megye II., Északi csoport

Helvéciai SE – Nyárlőrinc 0–3 (0–1)

Helvécia, 60 néző. Vezette: Herceg (Ézsiás, Patyi).

Helvéciai SE: Horváth – Csorba, Kovács I., Szemerédi, Szöllősi (Börönde), Maros, Szabadi, Szabó L., Kiss, Csorba, Balasi. Edző: Timár Zoltán.

Nyárlőrinc: Mészáros – Liska, Kővári, Bognár (Kovács M.), Böde, Kulcsár, Nyúl, Németh, Faragó, Lakatos (Puskás), Mohácsi (Rózsa). Edző: Kemenes György.

Gól: Rózsa (45.), Böde (61.), Kovács M. (85.).

Ifjúsági eredmény: 2–5

Kunszállás – Pálmonostora 1–3 (1–2)

Kunszállás, 70 néző. Vezette: Bosnyák Sándor (Maczelka Zoltán, Váczi Levente).

Kunszállás: Jelen (Ficsór) – Mizsei F., Fekete, Polyák (Kertész G.), Vincze, Hatvani, Mizsei A., Kertész Á., Jókai, Rádi, Fábián. Játékos-edző: Kertész Gábor.

Pálmonostora: Bereczki – Bánfi (Virág), Ruzsinszki, Récsei, Bárkányi, Barta (Bosánszki), Papp L. (Tóth K.), Szalai, Szabovik, Plavsic, Vukov. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Gól: Kertész Á. (29.), ill. Barta (6.), Szalai (19., 50.).

Ifjúsági eredmény: 2–5

Kiskunmajsa – SC Hírös ÉP 1–4 (0–0)

Kiskunmajsa, 100 néző. Vezette: Baráth (Molnár A., Slezák).

Kiskunmajsa: Kovács K. – Géró, Szőke Cs., Szikora, Boros, Maconka, Kis-Szabó, Lu­kács (Horváth), Szőke H., Hegyi (Gera), Plichta. Edző: Kószó László.

SC HÍrös-ÉP: Borbély – Forgó, Kovrig (Vinczellér), Maczelka (Farkas), Szabó T. (Háry), Lantos (Sudár), Kitl, Kövecs, Király, Kürtösi (Tóth R.), Torbavecz. Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Gól: Gera (83.), ill. Kovrig (49.), Maczelka (56.), Szabó T. (78.), Kitl (81.).

Ifjúsági eredmény: 9–1

Izsák – Kerekegyháza II. 3–1 (0–1)

Izsák, 100 néző. Vezette: Vén (Báló, Aradi).

Izsáki Sárfehér SE: Varga – Petrányi, Mihály, Kárász, Dunai, Prikidánovics M. (Marcsó), Utasi, Baráté (Vig), Gréczi (Suba), Zsigó (Tóth J.), Csomor (Kovács Z.), Edző: Ungor Pál.

Kerekegyháza II.: Kovács R. – Fejes, Szakál, Sahin-Tóth (Polgár), Virág, Toók, Nagy (Gazdag A.), Kovács S., Garaci, Boronkay (Malecz), Árvai. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Gól: Utasi (82.), Dunai (83.), Prikidánovics (85.), ill. Sahin-Tóth (15.).

Lakitelek – Kiskunfélegyházi HTK II. 0–2 (0–1)

Lakitelek, 150 néző. Vezette: Sebestyén (Baranyai, Iványi).

Lakitelek: Balogh – Kovács M. (Kasza), Kertész, Győri, Hencz (Harabula), Erős, Huber, Farkas M., Tamásy K., Illés, Tamásy R. (Kovács L.). Edző: Sáfár Sándor.

Kiskunfélegyházi HTK II.: Magyar – Cseh, Horváth, Valkovics (Bense), Kadosa (Birkás), Kerestesi, Makány (Páli), Kurgyis (Czinege), Farkas G., Polgár, Fricska (Oroszi). Edző: Kádár Tamás.

Gól: Makány (45.), Bense (63.).

Megye II., Dél

1. NNÁDUDVAR 10 8 1 1 33–14 25

2. GÉDERLAK 10 7 1 2 51–15 22

3. BAJA 10 7 1 2 29–12 22

4. KUNBAJA 10 6 2 2 22–10 20

5. SÜKÖSD 10 5 1 4 22–26 16

6. DUSNOK 10 5 1 4 27–25 14

7. BOROTA 9 4 1 4 27–27 13

8. BÁCSBORSÓD 10 4 1 5 20–28 13

9. MÉLYKÚT 10 3 3 4 19–33 12

10. TOMPA 10 3 2 5 24–24 11

11. DGYÖNGYE SK 9 3 1 5 19–30 10

12. HAJÓS 10 2 2 6 17–33 8

13. ÉRSEKCSANÁD 10 2 1 7 17–27 7

14. HERCEGSZÁNTÓ 10 0 2 8 10–33 2

A Dusnoktól két pontot levontak

Megye II., Észak

1. SC HÍRÖS-ÉP 9 7 2 0 41–9 23

2. KUNSZÁLLÁS 8 6 1 1 22–7 19

3. PÁLMONOSTORA 9 5 1 3 27–21 16

4. NYÁRLŐRINC 9 3 5 1 16–12 14

5. TISZAALPÁR 8 4 1 3 25–23 13

6. KEGYHÁZA II. 9 4 1 4 17–19 13

7. LAKITELEK 9 3 2 4 27–18 11

8. KISKUNMAJSA 8 3 2 3 18–17 11

9. KHTK II. 8 3 2 3 10–12 11

10. IZSÁK 9 3 0 6 23–31 9

11. VASUTAS SK 8 1 0 7 11–33 3

12. HELVÉCIAI SE 8 0 1 7 7–42 1

A forduló csapata

Szomszédvári derbit vívott az ősz során egyre inkább formába lendülő Pálmonostora, és szép győzelmet arattak Kunszálláson. – Meggyőződésem, hogy megérdemelt sikert arattunk – nyilatkozta a Pálmonostora játékos-edzője, Bosánszki Mihály. – Azért is nagyon örülök, mert ezt a sikert annak köszönhetjük, hogy előzetesen jó taktikát dolgoztunk ki, és azt mindenki be is tartotta.