A Fradit fogadja a ScoreGoal

Egy sikeres ősz után, amelyet a második helyen zárt a csapat a Futsal NB II. Keleti csoportjában, hétfő este kezdi meg a tavaszi szereplését a ScoreGoal Kecskemé­ti FC, nem is akárki ellen, Koós Károly tanítványai ugyanis a listavezető Ferencvárost fogadják hétfőn este nyolc órakor a Messzi István Sportcsarnokban.

Kecskeméten megadják a módját a Zöld Sasok fogadásának, a nagy izgalommal várt mérkőzés ugyanakkor jótékony célt is szolgál. Dr. Vercz Tamás, a ScoreGoal Kecskeméti Futsal Club ügyvezető elnöke elmondta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórház gyermekosztályával karöltve hirdettek meg egy akciót, amelynek keretében a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen gyűjtést szerveznek, amelyben részt vállal a klub is, de várják a szurkolók hozzájárulását is. Az egyesület a mérkőzés teljes árbevételét felajánlotta a kórház számára, a szurkolóktól ugyanakkor plüss játék mackókat várnak, amelyeket már a mérkőzés másnapján átadnak a gyermekosztálynak, ezzel is örömöt szerezve a kis betegeknek.

Arra a kérdésre, hogy lesznek-e extra biztonsági intézkedések, Vercz Tamás elmondta, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot a ferencvárosi futsalklub illetékeseivel, de egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy a fővárosból érkeznének szervezett formában szurkolók. Ettől függetlenül erre az eshetőségre is készülnek, és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket. Ugyanakkor lehet sok kecskeméti, Bács-Kiskun megyei Fradi-drukker, aki a vendégeket buzdítja, de az ügyvezető elnök bízik abban, hogy a szurkolók betartják a fair play szabályait.

Vercz Tamás az egy hónaposra nyúlt téli pihenő, majd rövid alapozás időszakában a keretben történt változásokról is beszámolt. – Az egyik alapemberünk, Móra Viktor az NB I.-es Dunaferr DUE Dutrade FC-hez igazolt. Bár ez nekünk nagy kiesés, neki ugyanakkor óriási lehetőség és előrelépés. Természetesen nekünk hiányozni fog, ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy egy játékosunknak sikerült egy éremesélyes NB I.-es csapathoz igazolnia, és annak is örülünk, hogy az ő példája mutatja: hasznos ugródeszka lehet a ScoreGoal egyelőre másodosztályú csapata a feljebb lépéshez.

Viktor eligazolása tizenhárom gól elvesztését is jelenti, ezt próbáltuk pótolni. Két fontos igazolásról tudok beszámolni. A mezőnybe érkezett hozzánk Maczelka Gábor, aki az elmúlt években a kecskeméti nagypályás csapatban, a KTE-ben rúgta a bőrt az elmúlt évben az NB III.-ban, vele egy gólerős támadóval sikerült erősítenünk. A másik erősítés Tombácz Róbert, aki több mint száz NB I.-es futsalmérkőzéssel érkezett hozzánk a kapuba. Emellett tervezzük még az U18-as csapatunkból is egy-két játékos felnőttekhez való beépítését – zárta szavait az ügyvezető elnök.

A vezetőedző, Koós Károly elmondta, hogy a csapat a tavalyi utolsó, december 20-i mérkőzés után pihenőt kapott, és január elején kezdték meg az edzéseket. – Hét edzés van a lábakban, és egy edzőmeccs a Dunaferr ellen, ami remekül szolgálta a felkészülésünket a Ferencváros elleni meccsre, hiszen hétfő este minden bizonnyal a Fradi fog dominálni, mi pedig a stabil védekezésből indított ellencsapásokra építünk, ezért is szerettünk volna egy nálunk erősebb ellenféllel játszani, és ez meg is valósult.

Ő sem mulasztotta el megjegyezni, hogy Móra Viktorral tizenhárom őszi gól távozott, de meggyőződése, hogy a meglévő játékosállományt az egy-két igazolással fogja tudni pótolni. Túlságosan bőre nem is akarják növelni a létszámot, hiszen ha túl bőséges a keret, akkor többen alig-alig jutnak szóhoz a mérkőzéseken, és ez lemorzsolódást okozhat, ezt pedig mindenképpen szeretnék elkerülni. – A tizenkét, tizennégy fős keret az ideális – jelentette ki Koós Károly. – Örülünk az újaknak, meggyőződésem, hogy Maczelka Gáborral is nyertünk, annak pedig, hogy kapus poszton hárman versengenek a kezdőcsapatba kerülésért, az egész gárda a hasznát látja. Az U18-as csapatból Daróczi Dominik került föl a kerethez, ezzel a fiatalok felé is tudjuk jelezni, hogy onnan is van a felnőttcsapathoz átjárás.

És hogy mire számít a Fradi ellen? – Jó mérkőzésre számítunk, és jó mérkőzésre számíthatnak a nézők is. A srácok akár már most, ebben a pillanatban kivonulnának a pályára. Érzem rajtuk azt, hogy motiváltak, folyamatosan foglalkoztatja őket a meccs, főleg azt követően, hogy egy jól sikerült dunaújvárosi mérkőzésen vagyunk túl, amelyen sikerült meglepnünk a hazaiakat egy nagyon jó mentalitással, nagyon jó csapategységgel. Ha azt a formát át tudjuk menteni a Fradi ellen, lehet esélyünk, és ha – reményeink szerint – több száz hazai szurkoló is buzdít minket, az egy olyan pluszmotivációt adhat, amivel sikeresek lehetünk a Fradi ellen. Tehát nem hivatkozunk az esélytelenek nyugalmára, hanem felvállaljuk, hogy igenis szeretnénk meglepetést okozni. Ami nemcsak azért lenne nagy fegyvertény, mert a zöld-fehérek utcahosszal vezetik a bajnokságot, és csak Kartalon botlottak, hanem azért is, mert az idei első fordulóban, amelyen szabadnaposak voltunk, az összes riválisunk kikapott, tehát egy bravúr esetén szinte már biztosítanánk a helyünket a rájátszásban – zárta szavait a hazaiak mestere.