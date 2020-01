A Fradihoz látogat az SG Kecskemét

A férfi-élvonalbeli bajnokság 16. fordulójában a Ferencváros otthonában, a Népligeti Sportcentrumban lép pályára péntek este az SG Kecskemét Futsal. A találkozó 20.45 órakor kezdődik.

A Messzi István Sportcsarnokban rendezett őszi mérkőzésen 3–0-ra a fővárosiak nyertek, azóta még tovább erősödtek, és nem titkolt szándékuk, hogy az alapszakasz végén a felsőházban folytassák a küzdelmeket.

A Kecskemétnél többen távoztak a klubtól, de van érkező is: a szerb válogatott játékos, Alekszandar Gavrilovics, ám ő még nagy valószínűséggel nem léphet pályára a Fradi ellen.

Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője a klub honlapján nyilatkozott az összecsapásról.

– A Ferencváros ellen játszani bárhol, bármikor egy felemelő feladat. Biztos vagyok benne, hogy mindenki motiváltan lép pályára. A Fradinak jót tett az edzőváltás, Madarász János irányításával egyre egységesebbek és jó eredményeket érnek el. Hazai pályán biztosan nagy önbizalommal játszanak. Én abban bízom, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk majd a meccsből, mint ahogyan igyekeztünk a Dunaferr ellen is. Jelenleg rövid a kispad nálunk. Akiktől elköszöntünk, azoknál nem képességbeli problémák voltak, hanem az új emelt számú edzéstervet nem tudták vállalni, vagy sorozatos sérülések játszottak közre. A maródiak listája most sem csekély, nehéz megmondani, ki lesz hadra fogható pénteken. Gavriloviccsal sikerült megegyeznünk, ő már itt is van Kecskeméten, de az átigazolási papírjai nem készülnek el péntekig. Vannak további kiszemeltjeink, folyamatosan nézzük a piacot és az anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megerősíteni a keretet a rájátszásra, hogy kiharcoljuk a bennmaradást.