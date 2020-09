A Fradi U-22 vendégeként rajtol vasárnap a KTE-Piroska szörp

Ezen a hétvégén több hónapos, a járványhelyzet miatti kényszerszünet után újra beindulnak a kézilabda bajnokságok, köztük a férfi NB I/B küzdelmei is.

A nyáron megújult KTE-Piroska szörp vasárnap este, az FTC-Diagnosticum U-22 vendégeként kezdi meg a küzdelmeket a bajnokságban, amelyben komoly célokat tűzött ki maga elé a kecskeméti klub.

A mögöttünk álló, a vírushelyzet miatt idő előtt felfüggesztett bajnokságban a KTE-Piroska szörp csapatát a 2. helyen találta a váratlan zárás, a hírös városiak mindössze egy ponttal voltak lemaradva a éllovas, azóta már újra az élvonalban szereplő Cegléd gárdájától. Ami az idei célokat illeti, a kecskemétiek szeretnék legalábbis megismételni a tavalyi szereplést, a céljuk ezúttal is a dobogós helyezés megszerzése, de az egyesület mer nagyot álmodni: a bajnokság végén a legfényesebb érmet szeretnék átvenni. Ennek megfelelően készült a nyáron az egyesület, ennek megfelelően igazolt, és a névadó szponzor is ennek megfelelően segíti a csapatot, és ennek szellemében várják a szurkolóikat a mérkőzéseikre.

A gárda vezetőedzője a 2020/21-es idényben Bencze József, aki korábban a Csurgó élvonalbeli csapatát edzette, majd tavaly már a KTE-Piroska Szörp szakmai tanácsadójaként segítette második helyre a csapatot. Bencze József csapata mind a Magyar Kupában, mind a Liga Kupában sikerrel vette az első kört, ezeken a találkozókon már az új igazolások is bemutatkoztak. Az igazolás névsorában a szurkolók megtalálhatnak több régi ismerőst.

Kapusposzton két játékossal is erősítettek, ugyanis visszatért egy év kitérőt követően a Mizse KC csapatától a közönségkedvenc Zaklajda József. Ugyancsak kapusposztra érkezett Kiss Olivér, aki az elmúlt esztendőben az Algyő kapuját őrizte. Rövid pécsi kitérő után hazatért a KTE-Piroska szörp csapatához az egyesület saját nevelésű szélsője, Horváth Andor. Az élvonalbeli Dabasi KC csapatától érkezett a szélen és lövőposzton is bevethető Országh Ádám, lövőposztra pedig az Algyő csapatától a hármas védőként is kiváló Valaczkai Attila. Simon Bence az NB I-es Budakalász csapatától érkezett, irányító poszton bevethető.

A gárda ezen a hétvégén vasárnap este, a fővárosban lép pályára, az FTC-Diganosticum U-22-es csapata vendégeként, 17 órakor kezdődik a mérkőzés. Hazai pályán jövő héten láthatják a csapatukat a szurkolók, akkor az Ózdot fogadja Bencze József csapata.

A KTE-Piroska Szörp bajnoki mérkőzései 2020-ban:

szeptember 13. vasárnap, 17.00: FTC-Diagnosticum U22–KTE-Piroska szörp

szeptember 18. péntek, 19:00: KTE-Piroska szörp–ÓAM-Ózdi KC

szeptember 26. szombat, 18.00: Hatvani KSZSE–KTE-Piroska szörp

október 9. péntek, 19.00: KTE-Piroska szörp–Mezőkövesdi KC

október 17. szombat, 18.00: DEAC NK KFT–KTE-Piroska szörp

október 24. szombat, 18.00: Mizse KC–KTE-Piroska szörp

november 13. péntek, 19.00: KTE-Piroska szörp–Vecsési SE

november 21. szombat, 18.00: Optimum-Solar Békési FKC–KTE-Piroska szörp

november 27. péntek, 19.00: KTE-Piroska szörp–Balassagyarmati Kábel SE

december 6. vasárnap, 18.00: Pick Szeged U22–KTE-Piroska szörp

december 11. péntek, 19.00: KTE-Piroska szörp–Nyíregyházi SN KFT

A klub igyekszik kárpótolni azon szurkolóit, akik a tavalyi bérletüket a bajnokság idő előtti felfüggesztése miatt nem tudták kihasználni. Azok a drukkerek, akik tavaly vásároltak bérletet, a csonka szezonra tekintettel idén féláron vásárolhatják meg a mindhárom sorozatra érvényes bérletet – ehhez csak fel kell mutatniuk a tavalyi bérletet. A bérlet ára egységesen 6 000 Ft, és 10 alkalommal a Malom Moziban 1+1-es előadás látogatására jogosít (1 belépő áráért ketten látogathatják az előadást). A felnőtt jegyár továbbra is 600, a diák jegyár 300 forint.

A Messzi István Sportcsarnokban, a hazai mérkőzéseken a klub szigorú rendszabályokat kénytelen betartani és a nézőkkel is betartatni. A Magyar Kézilabda Szövetség pontos és világos iránymutatást közölt az NB I-es és NB I/B-s klubok számára arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek mellett fogadhatunk szurkolókat és újságírókat mérkőzéseinken.

– Azok a személyek, akik tapasztalják magukon a COVID – 19 tüneteit (láz, köhögés, tüsszögés, csökkent szag- és ízérzékelés, stb.) nem látogathatják a mérkőzéseket!

– A csarnokba történő belépés előtt érintésmentes testhőmérséklet-mérésen esnek át mind a hazai és vendég a játékosok, szurkolók, a rendezők és a sajtó munkatársai is. Belépés csak 37.5 C°-os testhőmérsékleti érték alatt lehetséges.

– A Messzi István Sportcsarnokban a bejárat közelében kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. A szurkolók kizárólag a játéktértől 2 méterre foglalhatnak helyet.

– A játékosok és a szurkolók között a csarnok területén, tehát nem csak a játéktéren mindennemű fizikai kontaktus, többek között a kézfogás, a pacsizás, az ölelés tilos.

– A nézőtéren helyet foglalók számára kötelező a szájmaszk használata. Maszk nélkül a klubnak senkit nem áll módjában beengedni a csarnokba.

– A nézőtéren kötelező a – legalább két ülésnyi – védőtávolság megtartása. Az egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellett, a szurkolótársaknak azonban kötelező megtartani az előírt szociális távolságot.