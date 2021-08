A Fradi-öregfiúk ellen vívott barátságos mérkőzéssel zárult az ünnep

A Murányi Lajos sportpálya avatását, névadását tartották meg és a hozzá tartozó létesítményeket mutatták be augusztus elsején délután, Dusnokon. A közönség egy kiállítást is megnézhetett, ami a dusnoki futball közel százéves történetét mutatta be az 1930-as évektől napjainkig. Az ün­nepi program barátságos mérkőzéssel zárult.

A Magyar Falu Program keretében pályázott a Dusnoki Sportkör, a megítélt közel 6 millió forintból sikerült egy tárolót építeniük, a sportpályát pedig 14 millió forintos tao-támogatásból újították fel – tájékoztatta a jelenlévőket Bolvári Dávid, a Dusnoki Sportkör vezetője. – A tárolóban a kisbusz kap helyet, amit tavaly szeptemberben vásároltunk. A pályát 14 millió forintból újítottuk fel, ez természetesen nem egy új pálya, hanem a régi alatt az öntözőrendszer lett kiépítve, ami nekünk nagyon fontos volt. A felületét feljavítottuk homokszórással, mélyszaggatással, gyepszellőztetéssel, és ahol szükséges volt, ott új gyeptéglát kapott, főleg a kapuk előtt, de nemcsak egy kis sávban, hanem összesen négy-ötszáz négyzetmétert. Az idei tao-programban egy lelátó is elkészült, ez egy százfős lelátó, tető egyelőre nincs rajta, de a későbbiekben tervezzük, hogy azt is kapjon. Biztos van, ahol megmosolyogják, hogy ennyire örülünk ilyen apró dolgoknak, de nekünk ezek óriási dolgok. Szerencsére a tao és az állam elég sok forrást biztosít a civil szervezetek és a sport számára, mi ezt próbáljuk úgy felhasználni, hogy az valóban meg is látszódjon a körülményeken és a feltételeken – mondta el hírportálunknak Bolvári Dávid, a Dusnoki Sportkör vezetője. A horvát és a német önkormányzat segítségével egy teqballasztalt is vásároltak, amit a sporttelepen helyeztek el. – Dusnokon a futball szeretete nemzedékről nemzedékre száll. Dusnoki szurkolónak lenni személyes ügy. Sehol nem szabadul fel annyi érzelem, nincs annyi szenvedély, mint egy focipályán. Összemérni erőinket a környező településekkel, a virtus, a tenni akarás, a küzdés, a csapatszellem mind embert alakító, jellemformáló erő. Az itt látható fejlesztésekkel a dusnoki sport egy újabb állomásához érkezett. A jövő mindig a fiatalokkal kezdődik. Ha tudunk a részükre kulturált, modern, vonzó életet biztosítani olyan vezetőkkel, edzőkkel, akik sikeresek, dinamikusak, szakmailag felkészültek, akkor a jövő a szó legnemesebb értelmében valóban elkezdődik – fejtette ki a köszöntőjében Mindszenti István polgármester. Az eseményen Losonczy László, a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának az igazgatója is mondott köszöntőt, egyúttal visszaemlékezett a régi időkre is, amikor focistaként járt Dusnokon ezen a pályán. – Évtizedekkel ezelőtt, amikor itt jártam, nem mindig örültek nekem, hiszen ellenfélként, illetve ellenfél edzőjeként jöttem. Nagyon sok szép élményem volt itt, függetlenül attól, hogy hol kikaptunk, hol pedig nyertünk. Én nagyon örülök, hogy Hercegszántótól Tiszakécskéig gyönyörű pályák, öltözők épültek, újultak meg a megyében – hangsúlyozta köszöntőjében Losonczy László. – Sporttörténeti kutatások alapján és korábbi játékosokkal történt beszélgetések során mindig felmerült, hogyha egyszer elnevezzük a pályát, akkor mindenképpen Murányi Lajos bácsiról emlékezzünk meg – kezdte mondandóját Bolvári Zoltán, a csapat játékosa, az esemény egyik szervezője –, arról a tanárról, aki elindította a dusnoki labda­rúgás szervezését a községben. – Murányi Lajos 1937-ben kezdte szervezni a labdarúgást Dusnokon. Az emlékek 1950-től indulnak. Levente képző volt akkor és levente­bajnokságok voltak, amiket Murányi Lajos szervezett. Nagyon kevés a fellelhető emlék, de amit lehetett, összegyűjtöttünk és a kiállításon mindenki megtekintheti – hangzott el a köszöntőben. Az eseményen egy kiállítás is várta a rengeteg érdeklődőt, ugyanis Bolvári Zoltán és testvére, Bolvári Dávid írtak egy könyvet, amelyben 650 oldalban mutatják be a dusnoki labdarúgás történetét. A szép és tekintélyes kivitelű kötetben eredményeket, régi képeket, szöveges emlékezéseket tettek közzé. A sportpályaavatás természetesen futballmérkőzéssel zárult, az eseményhez méltó ellenfelet hívtak meg a rácok, hiszen a Fradi-öregfiúk csapat érkezett az ünnepi alkalomra. A barátságos mérkőzés alatt az egyik legérdekesebb jelenség a rengeteg szurkoló között az a kisdiákokból álló szurkolócsapat volt, akik végig lelkesen biztatták a focistákat, hol a dusnokiakat, hol a Fradit. A mérkőzés egyébként 2–2-es döntetlennel zárult.