A fővárosban játszik vasárnap a KTE

Az NB III. Közép csoportjában szereplő, jelenleg a 3. helyen álló KTE HUFBAU a bajnokság 10. fordulójában a fővárosba látogat, ahol a csoport egyik újoncával, a Kelet csoportból a Közép csoportba átsorolt ESMTK lesz a vendéglátója. Az pesterzsébeti gárda a Közép csoportban is igen stabil csapat, így a hírös városiak minden tudására és harcosságára szükség lesz ahhoz, hogy szép sorozatukat – zsinórban öt mérkőzést nyertek a lila-fehérek – folytatni tudják.

A pesterzsébeti klub 2009 óta megszakítás nélkül a harmadosztályban szerepel, a három csoportos rendszerben három szezont a Közép csoportban, majd a legutóbbi négyet a Keleti csoportban töltötték, ahonnan most nyáron sorolták őket vissza a Közép csoportba. Az utóbbi években meghatározó együttesnek számítottak a bajnokságban, hiszen ezüst és bronzérmet is szereztek a keleti a csoportban, és céljuk az, hogy idén is minimum az első hatban végezzenek. Egyelőre ennek megfelelően is szerepelnek, utóbbi három fellépésükön ráadásul nem találtak legyőzőre, szerdán a Szekszárddal játszottak 0–0-ás döntetlent.

A kecskemétiek számára nem ismeretlen az aktuális ellenfél, hiszen a két klub között kifejezetten jó kapcsolat alakult ki az utóbbi években, gyakorlatilag minden felkészülési időszakban játszott a KTE és az ESMTK edzőmeccset. A tapasztalatok alapján egy masszív és szervezett ellenfél várja a hírös városiakat vasárnap. A KTE HUFBAU is jó formában várhatja a vasárnapi összecsapást, hiszen a Monor elleni 4–1-es sikert követően összességében már öt zsinórban megnyert bajnoki után utazhatnak a fővárosba.

Edzők:

– Külön nem készülünk a Kecskemétre, ugyanaz a célunk itthon, mint mindenki ellen: szeretnénk itthon tartani a három pontot – jelezte a célokat Turi Zoltán, az Erzsébeti SMTK vezetőedzője. – Egy erős és jó csapat lesz az ellenfelünk, a csoport egyik legerősebb tagja jön hozzánk, célunk eléréséhez a legjobb játékunkra lesz szükség. Újoncok vagyunk ebben a csoportban, a különbséget talán abban látom a Keleti csoporthoz képest, hogy ott fizikálisan jóval lüktetőbbek a meccsek, a Közép csoportban viszont taktikailag és technikailag is sokkal jobban felkészült csapatok vannak. Sajnos a sors és a vírus elvett tőlünk egy félévet, ami a csapatépítés szempontjából fontos lett volna számunkra, a célunk azonban az első hat hely valamelyikének megszerzése.

– Megint egy sűrű, három meccses terheléssel járó hétben vagyunk benne, aminek a végéhez közelítünk – nyilatkozta Gombos Zsolt, a KTE HUFBAU edzője. – Az elsődleges így most az lesz, hogy minden tartalék energiát mozgósítanunk kell. Bízom benne, hogy ebből jól is tudunk kijönni, hogy megfelelő erőben van a csapat ehhez. Tudjuk, hogy egy masszív csapat az ESMTK, jó játékosok alkotják a keretüket, de természetesen a győzelem a célunk.

A mérkőzést vasárnap délután 16 óra 30 perces kezdettel játsszák, az ESMTK XX. kerületi, Ady Endre utcai pályáján.