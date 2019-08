A fővárosban is győzni szeretne a KTE

Az NB III. Közép csoportjában, a 2. fordulóban az első fordulóban hazai pályán győzelemmel bemutatkozott KTE HUFBAU a rajton Monoron döntetlent játszó Rákosmente KSK vendége lesz. A mérkőzést vasárnap, 17 órai kezdettel vívják.

Zoran Kuntics nyáron alaposan megújult együttese jól indította a bajnokságot, hiszen hazai környezetben a Dabas-Gyónt sikerült legyőzniük a lila-fehéreknek 2-0-ra. A fontos siker után most idegenben is három pontot szeretne szerezni az együttes, Zoran Kuntics ugyanis szeretne egy eredményes sorozatot írni az első meccseken. Jó hír a keret szempontjából, hogy Kéri Tamás letöltötte eltiltását, így tovább bővülnek a vezetőedző variációs lehetőségei. A tavalyi évben pozitív volt a hírös városiak mérlege a Rákosmente ellen, hazai pályán 3-1-re győztek, az idegenbeli fellépésnek 1–1-es döntetlen lett a vége.

– Az RKSK a tavaszi eredmények alapján a harmadik lett tudomásom szerint, a keretük nem változott, így jó csapatról van szó – nyilatkozta a klub honlapjának a vezetőedző, Zoran Kuntics. – Az első fordulóban döntetlent játszottak Monoron, ez sem véletlen. Nagyon technikás együttes, vannak gyors játékosaik is, de a mi szándékunk az, hogy győzelemmel folytassuk a megkezdett utat. Örömteli, hogy Kéri Tamás letöltötte eltiltását, mindenki rendelkezésre áll. Jól dolgoztak ezen a héten is a srácok, úgyhogy bízom benne, hogy vasárnap is egy jó meccset tudunk játszani. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz 0-0-ás döntetlen a vége, mert az RKSK is egy őszinte focit játszik.

Az RKSK tavasszal az NB III.-as mezőny egyik legeredményesebb csapata volt, Gálvölgyi Istvánék eredményeik alapján a harmadik legtöbb pontot gyűjtötték a Közép csoportban 2019-ben. Nem kezdték rosszul az idei kiírást sem, hiszen az NB II.-ből kiesett Monor vendégeként játszottak 1-1-es döntetlent, melynek értékét növeli, hogy csupán három cserejátékost tudtak nevezni a nyitányon. Az RKSK kerete nem nagyon változott, így meglévő értékeikre idén is építhetnek, ráadásul első hazai meccsük egyben az új pályájuk avatója is lesz.

– Tudomásom szerint a Kecskemét kiválóan erősített, ehhez mérten komoly célokat is tűztek ki a bajnokságban – nyilatkozta Gálvölgyi István, az RKSK trénere. – A céljaink nekünk is megvannak, véleményem szerint egy jó mérkőzésre van kilátás. Bármi lehet, háromesélyes összecsapásra számítok. Az új pályánk kiváló talajjal bír, felújított öltözők várják a csapatokat. A játék ennek megfelelően folyamatos lehet, ami jó érzés a játékosnak, illetve pozitív a nézők számára is, hiszen élvezhetőbbé teszi a meccs élményt.

Az RKSK az új pályáján fogadja a kecskeméti csapatot és szurkolóit, a pálya címe: Budapest, Sport tér 3. (RKSK Sportpálya).