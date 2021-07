A felsőház és a stabilitás a cél

Az SG Kecskemét Futsal története legjobb eredményét elérve az ötödik helyen zárt az előző évi futsal NB I.-ben. A klubnál nem sokat tétlenkedtek, június végére pontot tettek az átigazolások végére, így teljes kerettel kezdhetik meg a felkészülést a következő bajnoki esztendőre.

A klubnál kifejezetten jól sikerült a második élvonalbeli szezon, ennek megfelelően mindenki elégedett az eredménnyel, még akkor is, ha közel volt a végén a bronzcsata lehetősége.

– Amennyiben valaki azt mondta volna a szezon elején, hogy az ötödik helyen fogunk befutni, akkor aláírtam volna – értékelt a klub elnöke, dr. Vercz Tamás. – Az eredeti célkitűzésünk a 4-7. hely volt, nem tudtuk, hogy a többi csapat milyen erőt fog képviselni. Azzal tisztában voltunk, hogy a Haladás, a Veszprém és a Berettyóújfalu kiemelkedik, próbáltuk mögéjük belőni magunkat. Lehetett volna akár még szebb is ez a szezon, apró nüanszokon múlott a bronzcsata, de leülepedett már bennünk annyira ez a dolog, hogy az ötödik hely tökéletes eredmény legyen, hiszen még mindig fiatal csapat vagyunk.

Az SG Kecskemét sokat fejlődött nyáron, ehhez kellettek a minőségi légiósok is.

– Nyáron olyan játékosok érkeztek külföldről, akik hatalmas szakmai előrelépést jelentettek számunkra, kiemelve itt Mánya Szabolcsot és Darko Risticet. Nagy bánatunk, hogy nehéz kecskeméti fiatalokat beépíteni, de nem kizárólag a mi hibánk ez, persze fejlődnünk kell a jövőben. A szakmai stáb is sokat lépett előre, Koós Károly elképesztően szorgalmas, folyamatosan fejleszti magát, amit nagyon értékelek. Sajnos a csapatmorálban nem tudtuk azt a szintet elérni, ami jellemző volt ránk, ez a vírushelyzet számlájára írandó, hiszen csapatépítőket sem tudtunk szervezni – mondta dr. Vercz Tamás.

A Kecskemét számára nem volt könnyű az átigazolási időszak, hiszen menet közben komoly változások történtek, amikhez alkalmazkodni kellett.

– Májusban már kialakítottunk egy stratégiát, megvolt a tervünk arra, kikkel szeretnénk együtt dolgozni. Az MLSZ részéről azonban három héttel ezelőtt jött a hír, hogy beszáll szponzorként a Szerencsejáték Zrt., ami tőkebeáramlással jár, másrészt viszont korlátozhatóvá teszi az idegenlégiósok számát. Amit kitaláltunk májusban, azt egy tollvonással át is húzhattuk, ezért kellett búcsút vennünk a Gavrilovic, Simic, Scserban triótól is, hiszen nem tudtunk mit tenni. Kettő légiós szerepelhet, ezért is indultunk el Erdély irányába.

A legnagyobb fegyvertény Mánya Szabi megtartása volt, mert rengeteg ajánlata volt belföldről és külföldről is.

Az ő személye fontos a klubnak és a csapatnak, ezáltal ráadásul további játékosok felé teremtettünk hidat Erdélybe, akik örömmel jöttek. Azt tudni kell, hogy Magyarországon nagyon kevés kiemelkedő képességű futsaljátékos van, aki mozdítható is. Gyakorlatilag a nulla és az öt közé esik ez a szám. Nehéz ezzel versenyezni, ilyen szempontból még mindig kicsik vagyunk. A szerb vonalat megtartottuk, kevesebb a légiósunk, viszont Ninoslav Aleksicet hazája három legjobb futsalosa közé sorolják – mondta a klub elnöke.

A cél a stabilitás és a felsőházas szereplés Kecskeméten, így idén elsősorban az elért szintet szeretnék tartani.

– A stratégiaváltás nem befolyásolta a célkitűzésünket, olyan csapatot akartunk kialakítani, mely stabilizálni tudja a helyét a felsőházban. Az a legfontosabb, hogy az előző szezonban képviselt minőséget tartani tudjuk most. Nüansznyi különbségek vannak a dobogótól lefelé, a stabilitásban tehát az is benne van, hogy kis szerencsével akár egy picit előre is tudunk lépni. Ténylegesen azonban az a vágyunk, hogy egy stabilan felsőházban szereplő Kecskemét épüljön fel. Eredetileg szep­tember első hetében kezdődött volna a bajnokság, viszont bejött egy válogatott edzőtábor, ami miatt augusztus 13-án indul a szezon, így július 12-én el is kezdi a csapat az alapozást – zárta gondolatait az SG Kecskemét elnöke, dr. Vercz Tamás.