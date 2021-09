A felsőház az alapcéljuk

Hamarosan kezdődik a 2021/2022-es NB II.-es bajnokság, melyre a HÉP-Röpke SE hasonló célokat tűzött ki, mint az előzőre. A kecskemétiek idén is szeretnének bejutni a felsőházba, és erre minden esélyük meg is lehet azok után, hogy nagyjából egyben tartották a keretüket.

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

A Röpke számára szeptember elején indult be az alapozás, azóta sorra jelentik be az érkezőket, illetve a csapattal hosszabbító játékosokat. Visszatért Hemmert Kíra, Törökné Bartolák Lilla és Sanchez Natalie is, mellettük a maradók táborát erősíti Korpácsi Netta, Szabó Csenge, Fekete Lívia, Barabás Franciska, Páli Petra, Pintér Vanessza és Horváth-Kenderes Dóra is, tehát továbbra is egy fiatal alapra építenek a klubnál.

– Vannak távozóink és érkezőink is, mindenkinek nagyon örülök, aki csatlakozott hozzánk – mondta Kása Róbert vezetőedző. – Legalább ennyire sajnálom a távozókat is, de a magánélet és a tanulmányok is döntőek voltak számukra. Kádár Gréta az egyetem befejezésével visszatért Szegedre, Lehoczki Nelli Pesten tanul tovább például. A keretünkben sok egyetemista van, érezzük az intézmény megtartó erejét. Az egyetemisták mellett a keret többi tagja már dolgozik, nálunk senki sem profi. Azt gondolom, hogy ilyen lehetőségek mellett egy nagyon jó keretet tudtunk összerakni.

A keret szeptemberben kezdte el a felkészülést, az edzések mellett néhány meccsen is volt alkalma összecsiszolódnia a társaságnak.

– A lányokkal sikerült összeegyeztetni a sportot és a kötelezettségeiket, így jól haladt a csapatszintű felkészülés, ezt augusztusban már az egyéni munka is megelőzte. Heti három-négy edzéssel készülünk, két edzőmeccset is tudtunk játszani, de október elején már elkezdődik a bajnokság. Úgy látom, hogy egy jó csapat, egy jó közösség formálódik, megvan az összhang a lányok között – mondta Kása Róbert.

A cél nem változott, idén is szeretne a felsőházba jutni a Röpke.

– Bízunk benne, hogy a vírushelyzet idén nem gátol minket, remélhetőleg sokkal többet tudunk majd edzeni, mint tavaly.

Alapcélunk a felsőház, ott majd kiderül, hogy a riválisok mennyire komoly változásokon estek át.

A bajnokság hat régiós csoportból áll, de át is alakult a mezőny, hiszen a nagy riválisnak számító Szegeddel idén nem találkozunk az alapszakaszban. Jönnek természetesen új kihívók, többeket nem ismerünk egyelőre, de például a Szolnokkal tavaly is nagyot csatáztunk a felsőházi tagságért – mondta a célokról Kása Róbert.

A bajnokságot október 3-án hazai pályán kezdi a RÖPKE, így már a finomhangoláson van a hangsúly.

– Jövő vasárnap kezdjük a bajnokságot, mely ahogy már beszéltünk róla, idén is két részből áll, az alapszakaszból és a felsőházból. Előbbi január végéig tart, utóbbi februárban kezdődik majd. Idén újra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában lesznek a meccseink, szeretnénk újra behozni a szurkolókat is. A vírus előtti időszakban nagyon szép számban jöttek ki és buzdítottak minket, jó hangulatot teremtettek, remélhetőleg ez idén is meglesz. Mindig van mit gyakorolni persze, de a nyitányra készen lesznek a lányok, várjuk a rajtot – zárta mondandóját Kása Róbert.