A felnőttek között sokkal gyorsabban kell játszani

Kucsera Dániel Kecskeméten, a Mercedes-­Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián nevelkedett, majd a helyi Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét élvonalbeli csapatánál kapott profi szerződést 2019-ben. A Hernádról származó erőcsatár az Atomerőmű elleni hazai mérkőzésen a csapat egyik legjobbja volt, fontos pillanatokban szerzett kosaraival nagymértékben hozzájárult a győzelemhez.

– Eddig is minden meccsen megbízható tagja volt a csapatnak, de a Paks ellen igazán eredményes formát nyújtott. Minek köszönhető ez?

– Nagyon sokat jelentett számomra, hogy jól tudtam elkezdeni a mérkőzést, gyors egymásután két sikeres dobásom is volt, ez önbizalmat adott, amely a mérkőzés végéig kitartott. Ez segített abban, hogy jól teljesítsek és segítsem a csapatot.

– Amikor a felnőttcsapat keretébe került, sikerült-e hasznosítani az akadémián megtanultakat?

– Az akadémián kitűnő képzést kaptam, de ott többet játszottam a palánk alatt, míg a felnőttek között a 4-es poszt lett az én helyem. Ezért tovább kellett fejlődnöm, amiben sokat köszönhetek a KTE szakmai stábjának.

– A felnőttcsapat keretéhez kerülve mi volt a legnagyobb változás?

– Alapvető változást jelentett, hogy a felnőttek között sokkal gyorsabban folyik a játék, gyorsabban kellett futni, reagálni és passzolni.

– Két év után, rengeteg tapasztalat birtokában fel tudja venni a mérkőzések ritmusát?

– Mostanra jutottam el arra a pontra, hogy már nem izgulok annyira a mérkőzések előtt, kezdek felszabadultabban játszani. Ez azt jelenti, hogy jobban tudok koncentrálni az adott szituációban, amely nagyon jó hatással van a játékomra.

– A felnőttcsapat játékosaként hogyan érzi magát Kecskeméten?

– Jól érzem magam a városban és a csapatnál is. Számíthatnak rám a csapattársaim, én is számíthatok rájuk. Szinte egy család vagyunk. Minden segítséget megkapok, amit úgy próbálok viszonozni, hogy odateszem magam az edzéseken és a mérkőzéseken is, és hozom a legjobb formámat.

– Mi a rövid és a hosszú távú a célja a kosárlabdában?

– Két év múlva kiöregszem a fiatalszabályból, addig is meghatározó játékossá szeretnék válni itt, Kecskeméten. Azután meg szeretném célozni a válogatottságot, ahol szintén alapemberré szeretnék válni. Természetesen, mint minden kosárlabdázónak, aki a válogatottságig vitte, én is szeretném magamat egy külföldi bajnokságban is kipróbálni. Még nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de a felkínálkozó lehetőségekkel szeretnék élni.

– Ha olyan szintre jut, hogy egy külföldi szerződés is szóba jöhet, melyik külföldi bajnokságban szeretne játszani?

– Hanga Ádámhoz hasonlóan Spanyolországban szívesen játszanék, de azt is tudom, hogy addig még nagyon sokat kell fejlődnöm, nagyon sokat kell edzenem. Ami tőlem telik, azt meg fogom tenni annak érdekében, hogy sikeres játékossá váljak, és vigyem nevelő­egyesületem, a kecskeméti akadémia és a KTE Kosárlabda Klub, illetve a magyar kosárlabda jó hírnevét a világban.