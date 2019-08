A napokban zajlik a felkészülés utolsó hete a tiszakécskei csapatnál

A bajnokságra való felkészülés utolsó hetében tart a Duna Aszfalt-Tiszakécske LC NB II.-es csapata. Kedden a nagy melegben kétszer is edzést vezényelt a gárdának Simon Antal vezetőedző.

Nagy meleg, eső, de kedvező időjárás is volt az elmúlt időszakban, de ez egyáltalán nem befolyásolta a tiszakécskei játékosak felkészülését a 2019/2020-as bajnokságra. Az elmúlt időszakról és a közeli bajnokság kezdetéről Simon Antallal beszélgettünk.

– Hat hétre terveztük a felkészülésünket, aminek az utolsó hetében vagyunk – nyilatkozta a vezetőedző. – Amit elterveztünk, azt száz százalékra nem sikerült megvalósítani, mert elmaradt két edzőmérkőzésünk. Az egyik a rossz időjárás miatt, a másik pedig azért, mert az edzőtáborban az ellenfelünk lemondta a meccset. Ettől függetlenül kilencven százalékban teljesítettük a terveinket. Nagyon fontos volt, hogy a sérültjeink – Csáki Róbert, Nyilas Elek, Horváth Adrián – is végigcsinálták a felkészülést, habár sajnos Horváth az edzőtáborban is megsérült. Mivel a fél keretünk kicserélődött, az is fontos volt, hogy a tíz új játékos beilleszkedjen a csapatba, szerencsére ezt is sikerült megvalósítani. Az egészséges versenyhelyzet kialakítására törekedtünk, ezért úgy igazoltunk, hogy minden posztra legyen két azonos képességű játékosunk. A keretünk ugyanannyi maradt, huszonkét mezőnyjátékossal és három kapussal vágunk neki a bajnokságnak. Batizi-Pócsi Balázs sajnos még sérült, rá csak tavasszal számíthatunk. Az edzőtáborban délelőtt és délután is dolgozott a csapat, de a szakmai stáb ügyelt arra, hogy a bajnokságot mindenki frissen kezdje.

A vasárnapi első bajnokin 19 órától a Békéscsaba vendége lesz a TLC. Arra a kérdésre, hogy kialakult-e már a kezdő tizenegy, Simon Antal azt válaszolta, hogy nagyjából igen. Van egy-két kérdőjeles poszt, ilyen például a védekező középpályás szerep, a sérült Horváth Adriánnak ugyanis meg kell találni a helyettesét. A fiatal játékosok közül távozott Huszti András, aki szinte állandó kezdő volt, így az ő helyére is meg kell találni a megfelelő embert. A hétvégére azonban tisztázódni fog minden.

Az edzések alkalmával Simon Antal is beszállt egy-egy laza futásra. Ezzel, mint mondta, az a célja, hogy érezze a terhelést, de különösebb jelentősége nincs. Hosszú lesz a bajnokság és neki sem árt, hogy fizikálisan rendben legyen.

Megtudtuk azt is, hogy korábban nem volt főállású erőnléti edzője a csapatnak, de most már az is van. Vellai Áron Szegedről érkezett a klubhoz, ő nemcsak a fizikális felkészítésben, hanem a rehabilitációban is segíti a szakmai stáb munkáját.