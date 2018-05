A Félegyháza nyerte a derbit

Szomszédvári rangadót vívtak vasárnap délután, a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 25. fordulójában a Kunszállás a Kiskunfélegyházát fogadta. A rengeteg nehézséggel küzdő hazaiak nem bírták megfékezni a vendégeket, akik győzelmükkel felléptek a dobogóra.

A nyárt idéző hőségben nagy lendülettel vetették bele magukat a küzdelembe a csapatok. A 3. percben Koncz Miklós lőtt balról, a 16-os sarkáról kapásból a kapura, a labdájába egy védő is beleért, a jobb felső sarok irányába tartó labdát Hajnal védte. Nyomasztó vendégfölény alakult ki, a sérülések miatt hetek óta létszámhiánnyal küzdő hazaiak alig-alig mozdultak ki a saját térfelükről, a vendég helyzetek kialakítását azonban sikerült megelőzniük. Nem is helyzetből szerezte meg a vezetést a Kiskunfélegyháza a 17. percben, amikor az előre törő Marsa lőtt 24 méterről, labdája egy védőn is megpattant, és így a kapu bal oldalában kötött ki. 0–1. A felállás a vezető gól után sem változott, támadtak a vendégek, és öt percre rá újra betaláltak. Akkor több csel után Zs. Juhász tálalt vissza az alapvonalról Vojtovics elé, aki az ötös sarkáról laposan a hosszú sarokba lőtt. 0–2. A 27. percben került először helyzetbe a hazai gárda, akkor Kürtösi lőhetett közelről kapura. Oroszi hárított, Kürtösi ismételhetett volna, de hibázott. Végre kiszabadultak a nagy nyomásból a hazaiak, próbálták megszerezni a szépítő gólt. A 35. percben jó harminc méterről Jókai végezhetett el szabadrúgást, irtózatos bombáját Oroszi a felső lécre tolta. A 44. percben egy Polyákkal való összjáték után Kullai került helyzetbe, az ötösről leadott lövése azonban kipattant.

A második játékrész 10. percében Palásti beadását követően Zs. Juhász fejelt a hosszú sarok irányába, labdája a kapufáról pattant ki. Tíz percre rá Kertész Ádám tört be balról a 16-oson belülre, lapos lövését Oroszi hárította. A 67. percben egy nagy vágta végén Koncz Miklós lőtt balról, a 16-os sarkáról a hazai kapu irányába, labdája azonban elsuhant a hosszú sarok mellett. Két perccel később ismét Kertész tört be több csellel a 16-oson belülre, ezúttal jobbról, Rádi elé tálalt, ő azonban nagy helyzetben rosszul találta el a labdát. A 73. percben hagyta ki a legnagyobb helyzetet a vendég gárda, akkor Bencze lövése jött ki a kapusról, Tóth II. István közvetlen közelről emelt a léc fölé. Nyolc percre rá óriási tömörülés alakult ki a hazai 16-oson belül, végül Marsa pöccintett kapura a lábak között, megpattanó labdája a bal kapufára vágódott. A 88. percben újra gólt ünnepelhettek a vendégek. Középről Palásti tette ki jobbra a labdát, Koncz Zsolt pedig jobb oldalról, bal belsővel nagy gólt lőtt a léc alá. 0–3. Négy percre rá ismét a félegyházi játékos edző lőtt, ezúttal harminc méterről, labdája kevéssel kerülte el a bal felső sarkot. A 90. percben Koncz Miklós emelt be egy labdát balról, a másik oldalról Lőrincz bombázott habozás nélkül a hosszú sarokba. 0–4.

A Kiskunfélegyháza lényegében az első fél órában eldöntötte a mérkőzést. Azt követően a Kunszállás sokat tett a szépítésért, erőfeszítéseiket azonban nem koronázta siker, ehelyett még két szépségdíjas találattal növelte előnyét a Kiskunfélegyháza.

Kunszállás SE–Kiskunfélegyházi HTK 0–4 (0–2)

Kunszállás: Hajnal – Lapsánszki, Polyák, Rádi, Hatvani, Kertész Ádám, Jókai, Kövecs, Kürtösi (Jusztin 46.), Tóth D., Hajnal. Játékos-edző: Kertész Gábor

Kiskunfélegyháza: Oroszi – Huszka (Lőrincz 62.), Magony, Valkai, Marsa (85. Tóth II. I.), Koncz M., Szabó A. (Koncz Zs. 70.), Palásti, Tóth I. I., Zs. Juhász (Nagy V. 70.), Vojtovics. Játékos-edző: Koncz Zsolt

Gól: Marsa 17., Vojtovics 22., Koncz Zs. 88., Lőrincz 90.