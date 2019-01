A felállt védelem nem ízlik a pécsi együttesnek

Minél többet a felállt védelem elleni játékra kényszeríteni az ellenfelet. Ez lehet a KTE pécsi sikerének az egyik titka.

Ha mindegyik meccsén úgy játszana a KTE-Duna Aszfalt, mint a férfi NB I/A csoportos bajnokság legutóbbi fordulójában az Alba ellen (94–79-re nyert a Messzi-csarnokban), akkor nem kellene különösebben izgulnia Forray Gábornak, a hírös városi együttes vezetőedzőjének. Ezzel egyetért a szakember is, aki a héten a Péccsel szembeni, szombaton 18.30 órakor kezdődő idegenbeli bajnokira készítette fel gárdáját.

– Az a célunk, hogy mindig a legjobbra törekedjünk. Ha megfelelően koncentrálnak a játékosaim és fegyelmezettek, akkor képesek olyan játékra, mint az Alba ellen. Ezt már többször megmutatták. Nem mindegy azonban, hogy egálnál váltunk ritmust, vagy akkor, amikor már húsz ponttal vezet a riválisunk – mondta Forray Gábor. – A ritmusváltás mindig jön a játékunkban, csak az a baj, hogy a hullámvölgy is. Utóbbit kell nagyon rövid időre leszűkíteni, vagy teljesen kiküszöbölni. A szakma úgy tartja, a legnagyobb értékünk az, hogy az együttes magja évek óta együtt játszik. Ez igaz, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a kezdő rotációnkba három új embert kellett beépíteni, és ahhoz idő kell, hogy mindenki tökéletesen mozogjon a pályán. Ha így lesz, akkor nagyon feljavul a teljesítményünk.

Milos Dimics is az újak közé tartozik, neki is sokat javult a teljesítménye a bajnoki rajt óta, az Alba ellen a KTE húzóembere volt.

– Dimics eddig nem játszott olyan ponterősen, mint a Fehérvár ellen, de mindig hasznosan szerepelt. Neki is, ahogy mindenkinek, szüksége van a bizalomra, ez által tud megnőni az önbizalma. Kezd egyre magabiztosabbá válni, felvenni a ritmust – tette hozzá Forray, majd rátért a pécsi találkozóra: – Okosan kell támadnunk, mert a kontra a Pécs legnagyobb erőssége. Megszerzik a lepattanót és villámgyorsan támadnak. Az a célunk, hogy minél többet kényszerítsük a Pécset a felállt védelemmel szembeni játékra.

A 17. forduló további párosításai, szombat: Falco–Atomerőmű, Szedeák–ZTE, Sopron–Körmend, Szolnoki Olaj–Kaposvár, mindegyik 18 órakor. TF-Budapest–DEAC, 18.30 órakor. Alba Fehérvár–Jászberény, 19 órakor.