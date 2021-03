A Falco-t fogadja kedden a Duna Aszfalt DTKH

A szombati maratoni összecsapás után alig három nappal a bajnoki címvédő Falco KC Szombathely lesz a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét vendége kedden, 17 órai kezdettel, a Messzi István sportcsarnokban, a férfi NB I 8. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.

A kedd esti vendég, a Falco Vulanco Energia KC Szombathely együttese évek óta a honi bajnokság meghatározó csapata. Az idén is ott vannak a dobogón, a keretükben a magyar válogatott gerincét adó játékosok mellett minőségi légiósok kapnak helyet, így nem csoda, hogy a nemzetközi mezőnyben, a Bajnokok Ligájában is szép eredményeket tudtak elérni. A csapatukból hatan is tíz pont feletti átlaggal büszkélkedhetnek. A lista élén Perl Zoltán áll 17.3 egységgel. Mögötte Evan Bruinsma (14.9 pont / meccs) és Benke Szilárd (12.7 pont) állnak.

A legutóbbi két mérkőzésüket elveszítették a szombathelyiek, így a keddi, kecskeméti összecsapáson egészen biztosan a legjobb arcukat fogják mutatni annak érdekében, hogy legyen még esélyük megnyerni az alapszakaszt. Jelenleg a 2. helyen állnak a Szolnok mögött. A két együttes már találkozott egymással január végén, akkor az utolsó negyedig egyenlő felek küzdelme folyt, végül a Falco KC nyert 88-68-ra.

A kecskemétiek mestere, Váradi Kornél bízik csapatában, és a szombaton, Szegeden bemutatott küzdőszellem fontosságára hívta fel a figyelmet:

– Az elmúlt napok leginkább a rehabilitációról szóltak, emellett természetesen kielemeztük a Falco játékát, és fel is készültünk belőlük tisztességgel. Az elsődleges szempont az lesz, hogyan sikerül a szombati maratoni meccs után frissé tenni a csapatot. A szombathelyiek ugyan most legutóbb kétszer kikaptak, de sosem szabad leírni egy bajnokot. Minőségi játékosaik vannak, magyar válogatottak és kiváló légiósok alkotják a keretüket, akik bármikor képesek eldönteni egy-egy meccset. Szombathelyen már megmutattuk, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt. Akkor Jaramaz sérülést szenvedett meccs közben, illetve Wittmann sem volt tökéletes állapotban, és ezek a tényezők döntően befolyásolták azt az összecsapást, és az azt követő meccseinket is. Kontrollálnunk kell a Falco gyors és fizikális játékát, és az első pillanatoktól kezdve agresszívan kell védekeznünk. Szegeden megmutattuk, hogy van karaktere a csapatnak, és tűzön-vízen át mennek egymásért a fiúk. Ez az elszántság, küzdőszellem kell most is. A lehető legtöbb meccset meg akarjuk nyerni, és ezért mindent megteszünk! – mondta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője.