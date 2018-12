A Dorog ellen a három pont megszerzése a cél

Vasárnap újabb bajnoki mérkőzést játszik a Duna Aszfalt Tiszakécske VSE NB II-es gárdája. A csapat nem titkolt szándéka, hogy kiköszörülje az elmúlt heti csorbát, a hazai pályán, Váctól elszenvedett vereséget.

Az őszi forduló utolsó mérkőzését játsszák vasárnap az NB II-ben. A Duna Aszfalt-TVSE Dorogra látogat. A hazaiak jelenleg a tizenharmadik helyet foglalják el a tabellán, huszonegy ponttal. Ezzel szemben a tiszakécskeiek huszonhat pontot gyűjtöttek és a nyolcadik helyen állnak.

– Egész héten úgy készültünk, mint a bajnokság minden hetében, feltérképeztük az ellenfelünket – mondta Tölgyesi Viktor csapatkapitány a 13 órakor kezdődő meccs kapcsán. – Természetesen videót is néztünk, elemeztük vasárnapi ellenfelünket. Most különösen fontos számunkra ez a találkozó, mivel az előző mérkőzésen, hazai pályán, vereséget szenvedtünk a Váctól. Ezt a csorbát szeretnénk kiköszörülni. A Dorog ellen kizárólag győzelemben gondolkodunk. Igaz, minden találkozó előtt úgy lépünk pályára, hogy nyerni szeretnénk. Egy profi csapatnak ugyanis csak ez lehet a célja. Természetesen van olyan mérkőzés, amikor a döntetlen is nagyon sokat ér. Ez nálunk most különösen így van, mert nyolc döntetlenünk van, ami nyolc pontot ér. Volt olyan, amikor bosszantó volt az egy pont, viszont olyan is volt, amikor örülni kellett neki. Most három pontért utazunk, de a meccs képe majd eldönti, hogy mit érdemlünk. Sajnos Károly Bálint komoly sérülése miatt még mindig nincs közöttünk. Ahogy jön a szezon vége és hidegebbre fordul az idő, apróbb sérülések szinte mindenkinél vannak, de szerencsére olyan edzésmunkát végzünk, amivel elkerüljük a sérüléseket, ami a szakmai stábnak köszönhető.

A vasárnapi mérkőzésen kívül még három tétmeccset kell a tiszakécskeieknek játszani ebben az évben. Jövő hét szerdán a Magyar Kupában az NB III-as Füzesgyarmat vendégei lesznek, aztán két tavaszról előrehozott találkozó vár a társaságra, a Soroksár és a Gyirmót elleni. Ha legyőzik a gyarmatot, és bejutnak a legjobb tizenhat közé, akkor történelmet írnak a kécskeiek.

