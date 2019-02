A döntőbe jutásért játszik a Bajai Bácska

Ezen a hétvégén nemcsak a férfikosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntőjét rendezi meg Győrben a szakszövetség, hanem egyúttal az amatőr csapatok számára kiírt Dr. Hepp Ferenc-emlékkupa négyes döntőjét is, amelyben Bács-Kiskun megyei érdekelt is harcol ma a döntőbe jutásért: a Bajai Bácska FKE.

Idáig eljutni sem kis bravúr volt a bajaiak részéről, de a folytatás még nehezebb lesz. Az NB I/B Zöld csoportjában szereplő Bajai Bácska már a tizenhat és a nyolc között is magasabb osztályú ellenfelet búcsúztatott – hiszen mind az amatőr férfi, mind az amatőr női ligában a Piros csoport magasabb osztály a Zöldhöz képest –, a final fourban pedig már csak Piros csoportos ellenfelek vannak. A Bajának ráadásul a sorsolás során sem kedvezett a szerencse, megkapták a legerősebb ellenfelet, a Veszprémet, amely 19 győzelemmel, vereség nélkül vezeti a Piros csoport tabelláját. (A másik ágon elődöntőző Nyíregyháza 13 győzelemmel, 6 vereséggel jelen pillanatban az 5., a 12 sikert, 7 zakót jegyző Budapesti Honvéd a 6. helyen áll.)

Lehetetlen küldetésnek tűnik, de a bajaiakat nem olyan fából faragták, hogy ne próbálnának meg mindent megtenni a kupagyőzelem érdekében. A csapat, mivel ma délelőtt kezd, már csütörtök délután elutazott Győrbe, hogy ne egy, a hosszú utazástól elfásult társaság fusson ki a csarnok parkettjére.

– Veszítenivalónk nincs, ahogy ilyen helyzetben mondani szokás, az esélytelenek nyugalmával léphetünk pályára – jelentette ki Cservék Csaba, a bajaiak vezetőedzője. – Az előjelek sajnos nem a legjobbak. Kedden idegenbeli meccsen kikaptunk az Újpesttől. Rosszkor jött az Újpest elleni újabb fiaskó – bajnokin az idén már másodszor tréfált meg minket a fővárosi együttes –, természetesen mentálisan is, de az még hagyján, hiszen annál, hogy a vereség miatt borúsabb lett a hangulat, sokkal nagyobb problémát jelent, hogy két sérültünk is lett. Az egyik ráadásul csapatunk egyik erőssége, Milos Vukicevic valószínűleg nem is tud ma játszani. Nyugodtan mondhatom, hogy rosszabbkor nem is jöhetett volna ez a sérülés.

A vezetőedző elmondta, hogy magára a döntőre inkább mentálisan igyekezett felkészíteni a csapatot, hiszen fizikailag nagyon sokat rátenni nincs mit arra a munkára, amit hétről hétre becsülettel elvégeznek.

– Az elődöntőbeli ellenfelünket, a Veszprémet láttam is, és jól ismerem őket. A kinti és a benti posztokon is nagyon erősek, tehát nem véletlenül vezetik százszázalékos eredménnyel a Piros csoport tabelláját – tért ki az ellenfélre a tréner. – A lelkiismeretünk tiszta, a legjobb tudásunk szerint felkészültünk, amit tudunk, azt ki fogjuk vinni a pályára.

Az édesapja után fia is kupát nyerne

Dr. Ágfalvi Bálint annak az Ágfalvi Györgynek a fia, aki annak idején tagja volt a Bajai SK arany korszakában Magyar Kupát is nyerő csapatnak (az 1986–1987-es szezonban hódította el a Bajai SK a Tungsram SC elleni 67–62-es győzelmével az akkor még Magyar Népköztársasági Kupának nevezett serleget). Trófeagyűjtés terén ezen a hétvégén az ifjabb Ágfalvi is megteheti az első lépést.

– Ez így van, de a Hepp-kupát jelentőségében azért túlzás lenne a nyolcvanas évek végi Magyar Kupával összehasonlítani. Nekünk ugyanakkor természetesen óriási dolog már az is, hogy ide eljutottunk, és hogy egyáltalán esélyünk lehet megnyerni a kupát.

Óriási lehetőség ez, én még nem játszottam soha ilyen döntőn. A srácokkal beszélgettük, hogy nagyon nem volt szerencsénk a sorsolással, a Veszp­rém ugyanis toronymagas esélyese a találkozónak – főként így, hogy az egyik legjobb játékosunk a kedd esti sérülése miatt kiesett –, a másik két ellenféllel szemben papíron több esélyünk lett volna. Mivel az esélyesség terhe nem a mi vállainkat nyomja, vesztenivalónk nincsen, próbálunk lazábban, felszabadultabban pályára lépni. Egy biztos: mindent el fogunk követni, és akármi is legyen az eredmény a Veszprém elleni mérkőzésen, tiszta lelkiismerettel fogunk lejönni a pályáról. Nem lesz egyszerű meccs, de kerek a labda.

Sorsolás

Elődöntők. Péntek, 10.30: HOYA-Pannon Egyetem Veszp­rém–Bajai Bácska FKE.

Péntek, 13 óra: Budapesti Honvéd SE–Nyíregyháza Blue Sharks.

Szombat, 9.30 óra: bronz­mérkőzés.

Szombat, 12 óra: döntő.