A dobogót célozza meg a KTE

Új edzővel, Zoran Kunticcsal és megújult kerettel vág neki a Kecskeméti TE a 2019/20-as év küzdelmeinek az NB III. Közép csoportjában. A csapat az első mérkőzését vasárnap délután 17 órakor vívja, a lila-­fehérek az újonc Dabast fogadják. A kecskemétiek edzőjével beszélgettünk.

– Épp huszonöt évvel ezelőtt érkeztél Kecskemétre. Fél évet töltöttél itt, az őszi idényben az élre segítetted a csapatot – amely aztán meg is nyerte a bajnokságot. Tavasszal következett Székesfehérvár, majd a Fradi és a BL-szereplés. Eseménydús időszak volt. Maradt Kecskemétnek helye az emlékeidben?

– Az egy nagyon szép időszak volt, amelyre mindmáig szívesen emlékszem vissza, hiszen rengeteg barátot szereztem itt. Jó volt a csapat is, remekül éreztem magam a városban is. Linka József volt az edző, összeállt az a társaság. Magyarul akkor még nem tudtam, de folyton együtt voltam a többiekkel, edzések után mentünk sörözni, hülyéskedni, és nem kellett szótárt használnom, hogy gyarapodjon a magyartudásom.

– A jelenre visszatérve: mikor kerestek meg a kecskeméti vezetők?

– Már az előző bajnokság vége felé. Korrektek voltak, nem rejtették véka alá, hogy több jelölttel is tárgyalnak. Többször is leültünk beszélgetni, és én nagyon örültem, hogy rám esett a választásuk. Láttam ugyanis, hogy itt első osztályú körülmények várnak, láttam, hogy a klub is, no meg a város is nagyon sokat fejlődött. Azt is, hogy a helyi vezetők két lábbal a földön járnak, odafigyelnek minden kiadott forintra, amit tudok becsülni, így örömmel tettem át ide Ózdról a székhelyemet. Ózdon is sikeres voltam a csapatommal, hiszen feljutottunk az NB III.-ba, az ózdi elnök, Gál László azonban megértő volt, és nem támasztott akadályt a távozásom elé. Mivel szabadkai vagyok, a párom is ott él, Kecskeméten jóval közelebb vagyok a szülővárosomhoz.

– Mennyi időre szól a szerződésed?

– Egy plusz egy éves szerződést kötöttünk. Az alapvető cél az, hogy a tavalyinál erősebb legyen és jobban szerepeljen a csapat. E tekintetben jó úton járunk, ígéretes társaság jött össze. Nyilván minden edző minél hosszabb ideig szeretne maradni az aktuális klubjánál, de ez csak ritkán szokott megvalósulni. De igyekszem úgy dolgozni, hogy megfeleljek az előzetes bizalomnak.

– Mennyire ismered az NB III. Közép csoportját? Lehet egyáltalán? Szinte követhetetlen mennyiségű a változás.

– Természetesen igyekszem képben lenni. Információt manapság már sok forrásból lehet szerezni, de maguk a játékosaim jelentik a legjobb információforrást, no meg a pályaedzőm, Farkas István, aki pályaedzői minőségben is nyeresége a klubnak. Ugyanakkor több csapatot is jól ismerek, hiszen évek óta dolgozom már a másod- és a harmadosztályban, meglepetések tehát nem fognak érni. Ráadásul azt tervezzük, hogy az ősztől lesz egy külön szakemberünk az ellenfelek megfigyelésére, feltérképezésére is. Nem hagyhatunk teret meglepetéseknek, minden mérkőzésen biztosra kell mennünk, amennyire ez lehetséges.

– Mivel tudod biztatni a kecskeméti szurkolókat, miért lesz érdemes kijönni a vasárnapi rajtra és minden hazai meccsre?

– Még véletlenül se abból induljanak ki, hogy a hazai előkészületi meccseinken nem rúgtunk gólt. Persze erős ellenfeleket fogadtunk, ennek ellenére igencsak elkeseredtem volna, ha helyzeteket sem dolgoztunk volna ki ellenük, erről azonban nem volt szó. Véleményem szerint gólgazdag mérkőzéseket fogunk játszani. Jómagam is csatár voltam, így a támadó focit favorizálom, és azt szeretném, hogy minél több győzelemnek tapsolhasson a közönség.

– Mi a célkitűzés?

– A vezetőség célkitűzése és a saját magam elvárása is egybe esik, azt szeretnénk, hogy az első háromban zárjunk. Hogy a dobogónak melyik fokán tudunk végezni, az majd eldől. Igyekszünk minél jobban teljesíteni, aztán majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Nem rövid távban gondolkodunk. Ha az idén nem nyerjük meg a bajnokságot, akkor jövőre tovább erősítünk, azzal ugyanis nem árulok el nagy titkot, hogy az egyesület nem akar megtelepedni a harmadosztályban. Nemrég még első osztályú volt a klub, a harmadik ligában való vegetálás sem az egyesületnek, sem a közönségnek nem elég. Azon dolgozunk, hogy ez változzon. Arra, hogy az első háromban ott legyünk, képesnek tartom a csapatomat. És abban reménykedem, hogy a szurkolók is minél nagyobb számban segítenek minket, hogy közösen érjük el a kitűzött céljainkat. A bajnoki rajtnál a kettes és hármas pályán végzett munkálatok miatt a város felőli lelátó le lesz zárva, csak az A lelátót használhatjuk, és én azt szeretném, ha ezt a részt megtöltenék a szurkolók. Azt garantálhatom, hogy meg fogjuk hálálni a támogatást, amit nyújtanak. A korábbinál agresszívabb lesz az őszi csapat. Jelentősen megváltozott a keret, sokan távoztak, sokan érkeztek, tehát egy más összetételű, más felfogású, teljesen új csapat várja a szurkolókat.

Változások a felnőttkeretben

Távozók: Selyem Zsolt (Csongrád), Takács Krisztofer, Markó Ádám, Bagó Patrik (mindhárom Cegléd), Zámbó Dániel (Vác), Terbe Botond (Vasas), Vágó Gábor (Mol Fehérvár FC II.), Nádudvari Alex (Gyöngyös), Kitl Zoltán (SC Hírös-Ép), Tóth Roland (?), Zámbori Dániel (Makó), Farkas István (Kerek­egyháza, pályaedzőként a KTE-nél folytatja).

Érkezők: Karacs Roland (Szolnok, középpályás), Vágó Levente (Mosonmagyaróvár, középpályás), Kéri Tamás (SZEOL, szélső), Grünvald Attila (SZEOL, balhátvéd), Babolek Zoltán (Makó, támadó), Tamaskó Ádám (Makó, jobbhátvéd), Hegedűs Martin (Szeged GA, középpályás), Fehér Csanád (Puskás Akadémia, védő), Szalai Gábor (Brooke House College (angol, védő), Barna Béla (Hajdúböszörmény, támadó), Asztalos Dávid (Cegléd, középpályás). Az akadémiáról érkezik: Szalai József (támadó), Berta Csaba (kapus).

Zoran Kuntics labdarúgói és edzői pályája

A szabadkai születésű szakember labdarúgóként is igen szép és sikerekben gazdag pálya­futást tudhat maga mögött. Hazája bajnokságai után először Dél-Koreában légióskodott, innen igazolt 1994 tavaszán az akkor is NB III.-as KTE-hez. Bár csak az őszi idényt töltötte itt, a városi pályán abban az évben szárnyalni kezdett a gárda és meg is nyerte a bajnokságot. Kuntics remek teljesítményét látva senkit nem lepett meg, hogy tavasszal már az NB I.-es, székesfehérvári Parmalat színeiben folytatta, majd nyáron leigazolta a Ferencváros. A legnépszerűbb magyar klub tagjaként nemcsak bajnok lett, de tagja lehetett az első magyar klubcsapatnak, amely – nem mellékesen az ő, Brüsszelben szerzett győztes góljának köszönhetően – a BL csoportkörében szerepelhetett. Egy ciprusi kitérő után a Vasasban és a Videotonban is futballozott, mielőtt Szabadkán befejezte volna karrierjét.

Trénerként több országban is megfordult a pro licences szakember, Magyarországon a Ferencváros utánpótlásában kezdte pályáját. Felnőttcsapattal 2005-ben, a DVTK-nál dolgozhatott először, majd a Pápa után a Ferenc­várost irányíthatta. Azóta volt a Szigetszentmiklós, az Ajka, a SZEOL, a Salgótarján és a Tisza­füred edzője, a mögöttünk álló szezonban az Ózdi FC-t vezette bajnoki címre a megye I.-ben, imponáló mérleggel.

A Kecskeméti TE őszi menetrendje a 2019/2020-as szezonban

Augusztus 4. 17 óra: Kecskeméti TE–Dabas-Gyón FC

Augusztus 11. 17 óra: Rákosmente KSK–KTE

Augusztus 18. 17 óra: KTE–Monor

Augusztus 25. 17 óra: KTE–Iváncsa KSE

Szeptember 1. 16 óra: Budapest Honvéd MFA II.–KTE

Szeptember 8. 16 óra: KTE–THSE Szabadkikötő

Szeptember 15. 16 óra: PMFC–KTE

Szeptember 21–22.: Magyar Kupa-forduló

Szeptember 29. 16 óra: KTE–Dunaharaszti MTK

Október 6. 14 óra 30: FC Dabas–KTE

Október 12. 14 óra 30: KTE–Dunaújváros

Október 20. 14 óra: Kelen SC–KTE

Október 27. 13 óra 30: KTE–Szentlőrinc SE

November 3. 13 óra 30: Szekszárdi UFC–KTE

November 10. 13 óra 30: KTE–Kozármisleny

November 17. 13 óra: Taksony SE GP Solar–KTE

November 24. 13 óra: Dabas-Gyón FC–KTE

December 1. 13 óra: KTE–Rákosmente KSK